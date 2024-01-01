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Как избавиться от проблем с пищеварением

Автор: Econet 01 января 2024 6434
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Такие проблемы как тошнота, метеоризм, расстройства желудка, запоры или диареи случаются с каждым человеком. Как с помощью простых способов можно от них избавиться?

Как избавиться от проблем с пищеварением

Не случайно и традиционная китайская медицина, и аюрведа, две старейшие системы медицины на планете, считают пищеварение одним из ключевых факторов, влияющих на наше здоровье. Эти предшественники современной медицины в ходе тысячелетней клинической практики и наблюдений обнаружили, что существует прямая связь между здоровьем пищеварительной системы человека и их физическим и психическим благополучием.

Употреблять продукты с низкой степенью переработки – пища, содержащая большое количество сахара, переизбыток натрия, синтетические жиры, консерванты вызывают воспаления, угнетают бактерии. Включать в рацион цельные продукты – зерновые, бобовые, орехи и семена, фрукты и овощи помогают полноценно усваивать пищу.

Советы для улучшения пищеварения

Есть больше клетчатки – растворимые и нерастворимые виды волокнистых волокон помогут увеличить объемы стула и избежать запоров.

Уменьшить количество насыщенных жиров и жареной пищи – эти продукты вызывают дискомфорт, изжогу и метеоризм.

Откажитесь от искусственных подсластителей. Они радикально изменяют кишечные бактерии, которые, как мы уже знаем, являются очень важной частью здорового пищеварения и общего состояния здоровья.

Ешьте меньше полуфабрикатов. Эти продукты, как правило, содержат пустые калории с небольшой или нулевой питательной ценностью и часто содержат рафинированный сахар, искусственные ароматизаторы, красители и консерванты, которые наносят вред вашим почкам и печени и вызывают привыкание.

Исключите глютен из своего рациона. Глютен - распространенный аллерген и раздражитель кишечника (даже для тех, у кого нет аллергии на глютен, такой как глютеновая болезнь).

Избегайте сои. Соя препятствует усвоению питательных веществ и вызывает дисбаланс гормонов в организме при потреблении в больших количествах.

Пить больше чистой воды – несварение часто провоцируется недостатком воды. Уменьшить в питании кофеин, лимонады и алкоголь – все эти напитки раздражают ЖКТ и ухудшают уже имеющиеся проблемы.

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Как избавиться от проблем с пищеварением

Питайтесь осознанно – не отвлекайтесь во время еды, отложите все гаджеты и сосредоточьтесь на пище.

Старайтесь не торопиться во время еды – процессы пищеварения начинаются во рту. Хорошо прожеванная пища помогает предотвратить нарушения желудка и повышенную кислотность.

Чтобы питаться осознанно, помните следующее:

  • Выключайте телевизор и убирайте телефоны во время еды.
  • Найдите минутку и сделайте вдох, когда сядете, поставив тарелку перед собой. Обратите внимание на запах.
  • Посмотрите, как ваша еда выглядит на вашей тарелке.
  • Осознанно выбирайте каждый кусочек пищи.
  • Медленно пережевывайте кусочки пищи.
  • Ешьте медленно.
  • Делайте перерывы, пейте воду или болтайте между укусами.
  • Оцените вкус, текстуру и температуру каждого кусочка.
  • Найдите время, чтобы расслабиться после еды.

Выделите время, чтобы расслабиться и уделять внимание своему телу перед едой, это может улучшить симптомы пищеварения, такие как несварение желудка и вздутие живота.

Практикуйте ранние ужины – чтобы не провоцировать заброс желудочной кислоты в горло. Старайтесь, чтобы последний прием пищи был не позднее 3 часов до сна.

Регулярно занимайтесь спортом – активные упражнения улучшают кровообращение и помогают пище быстрее перевариваться. С их помощью вы облегчите проявления изжоги, метеоризма, спазмов в желудке и запоров.

Включайте в питание пробиотики и пребиотики – живые бактерии необходимы для хорошего пищеварения и снимают воспаления. К ним относятся лук, чеснок, ферментированные продукты.

Откажитесь от курения –  отказ от вредной привычки поможет улучшить самочувствие и снизить проявления болезней.

Не жуйте жевательные резинки – это приводит к заглатыванию воздуха, вызывает повышенное газообразование и ферментирование сахарных спиртов, содержащихся в жвачке.

Избегайте стрессов – тревожные состояния ухудшают нарушения в ЖКТ. Релаксации, дыхательные практики и медитации уменьшают симптомы стресса.

Пейте чайные напитки – добавки с мятой, имбирем, медом, фенхелем, кардамоном и анисом, уменьшают воспаления, снижают раздражения кишечника, успокаивают ЖКТ.

Сок лайма или лимона, пищевая сода и вода.

Некоторые исследования показывают, что смешивание сока лайма или лимона с водой со щепоткой пищевой соды может помочь облегчить различные расстройства пищеварения.

Эта смесь производит угольную кислоту, которая может помочь уменьшить газы и расстройство желудка. Он также может улучшить секрецию печени и подвижность кишечника, помогают  переваривать и усваивать жиры и алкоголь, нейтрализуя желчные кислоты и снижая кислотность в желудке.

В большинстве традиционных рецептов рекомендуется смешивать следующие количества:

  • 1 столовая ложка свежего сока лимона или лайма
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 250 мл чистой воды. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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