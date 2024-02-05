Как формируется низкая самооценка и неуверенность в себе

Для того, чтобы стать более уверенным в себе, поднять свою самооценку и быть довольным собой, не нужно худеть, менять прическу, гардероб, выходить замуж, делать блестящую карьеру и т.д. — нужно только сменить взгляд на себя, свою точку зрения по поводу себя самого.

Часто на психотерапию приходят люди недовольные собой, жалующиеся на неуверенность в себе, низкую самооценку и отсутствие целеустремлённости. Они много себя критикуют: „Я — неудачник, слабый, неумелый, мелочный, злой, глупый, ленивый, некрасивый, ни на что не способный, эгоистичный” и т.п.

Про Самооценку, неуверенность и перфекционизм

Они говорят, что очень хотят измениться и быть более довольными собой. Но парадоксально то, что, если, анализируя поведение клиента в различных ситуациях, психотерапевт скажет, что на самом деле клиент не выглядит таким уж плохим, как сам о себе думает, клиент начнёт активно протестовать: „Вы меня просто не знаете”, „Это я сейчас такой, а вообще-то я другой”, „Ну, ладно, даже, если в этой ситуации я не вёл себя как эгоист, то в других я был полным эгоистом”, „Вы мне льстите”, „Вы меня жалеете” и т.п..

На самом деле неуверенность в себе — это собственное мнение человека о самом себе. Он просто привык думать о себе определённым образом. Объективно, неуверенный в себе человек ничем не хуже всех тех, кто ему самому кажется нормальными и уверенными. Не существует такого набора черт личности, который формирует неуверенного в себе человека.

Поэтому для того, чтобы стать более уверенным в себе, поднять свою самооценку и быть довольным собой, не нужно худеть, менять прическу, гардероб, выходить замуж, делать блестящую карьеру и т.д. — нужно только сменить взгляд на себя, свою точку зрения по поводу себя самого.

Проблема в том, что с возрастом человек настолько пропитывается привычным взглядом на себя (в психологии наши представления о себе называются „Я-концепция”), что изменить в нём что-либо становится очень сложным. Всё дело в том, что каким бы ни было представление человека о себе (положительным или не очень), оно ценно само по себе, так как своё поведение мы строим на основании того, что о себе думаем, а не на основании того, какие мы на самом деле.

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Своё представление о самом себе мы формируем в детстве, наблюдая за поведением других людей по отношению к нам. По нашей „Я-концепции” можно сделать вывод о том, как к нам относились важные для нас люди (в первую очередь, родители, братья/сестры, учителя, ровесники). Если мы считаем себя глупым, значит, кто-то был невысокого мнения о наших умственных способностях или занижал их. Если мы себя часто ругаем, значит, кто-то нас не принимал такими, какие мы есть.

Несмотря на то, что с годами меняются наши умственные способности, социальное положение, внешний вид и т.д., „Я-концепция” мало меняется. Даже, наоборот, начинает сама себя подкреплять.

Мы можем так интерпретировать события и поведение других людей, что они будут подтверждать наше представление о себе. При этом субъективно у нас крепнет убеждение, что я „на самом деле” такой. Возникает замкнутый порочный круг. Например, человек, считающий себя неудачником, „не будет замечать” своих успехов, а полностью будет концентрироваться на своих неудачах. Свои успехи он будет списывать на случайность или принижать их: „Любой мог бы это сделать”, „Там не было ничего сложного”, „Мне просто повезло” и т.д. А неудачи будет долго помнить, долго думать о них, переживать, ругать себя. Всё это будет делаться им для того, чтобы в очередной раз „убедиться”: „Я — неудачник”.

Будучи абсолютно уверенным в том, что я такой, каким я думаю я являюсь, человек чаще всего старается исправить ситуацию стремясь быть идеальным и всё делать идеально, поскольку верит, что только тогда сможет почувствовать себя счастливым, довольным собой и жизнью, быть уверенным в себе и чувствовать, что с ним всё в порядке. Однако, это приводит к прямо противоположному результату.

Как появляется презрение к себе, депрессия?

Люди, стремящиеся к совершенству, рассматривают собственную ценность в терминах достижений и продуктивности. «Всё или ничего» становится его девизом и это приводит к следующим проблемам:

1. Если он подозревает, что не сможет идеально всё сделать, то он чаще всего начинает откладывать выполнение работы или вообще ничего не делает.

2. Если он всё-таки выполнит работу, то у него может остаться ощущение, что можно было бы сделать работу ещё лучше.

3. Если же работа сделана совершенно, то она могла делаться так долго, что её результат уже не актуален (напр., уже давно прошли сроки сдачи заказа и недовольный клиент нашёл других исполнителей, семья уже уснула в ожидании идеального ужина мамы и т.д.).

4. Вкладывая столько усилий (эмоциональных, временных, интеллектуальных и т.д.) в выполнение разных дел, человек быстро истощает себя и поэтому не может вовремя начать выполнение других дел, что опять рождает проблемы и вызывает массу упрёков самому себе.

5. Предъявляя завышенные требования к себе, человек не получает удовольствия от того, что делает.

В результате человек чувствует себя уставшим и ещё более недовольным собой, другими и жизнью в целом.

Чем больше человек старается улучшить себя и быть идеальным, тем больше увеличивается внутренний дискомфорт, напряжение и злость на себя и мир, что нередко приводит к депрессии.

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Как помочь себе?

Запишите все свои мысли о том, какой вы, по вашему мнению. И теперь подумайте — как вы знаете, что это так? Например, «Я глупый». Как вы могли узнать об этом? Может кто-то из родных вам часто говорил это? Может над вами смеялись, стыдили вас или ругали, когда вы что-то не знали или не понимали? А теперь подумайте — а может есть не меньше, а может даже больше аргументов в пользу противоположного утверждения о себе: «Я умный»? Какие факты из вашей жизни могут это подтвердить?

Затем запишите все свои ожидания от себя — каким, по вашему мнению, вы должны быть. Теперь подумайте — как вы могли узнать, что именно таким вы должны быть?

А потом подумайте — что изменилось бы, что бы вы получили, если бы стали таким. Возможно ваш ответ был бы: «Меня наконец-то оценила бы моя семья», «Тогда я был бы достоин быть любимым», «Тогда меня уважали бы», «Тогда я был бы интересен для других», «Тогда я чувствовал бы, что со мной всё в порядке и был бы уверен в себе».

Если бы вы так ответили, это означало бы, что вы пострадали в детстве от эмоциональной брошенности. Потому что только тогда, когда наши родители способны быть в эмоциональном контакте с нами, видеть нас, слышать и чувствовать, мы чувствуем, что с нами всё в порядке, мы важны и интересны другим, чувствуем, что нас любят. Если же наша потребность в эмоциональном контакте в детстве не удовлетворяется, то своим детским уровнем мышления мы делаем вывод, что это наша вина («Со мной что-то не так, поэтому на меня не обращают внимания»), поскольку, будучи детьми, мы идеализируем своих родителей.

Напоминайте себе, что никто не идеален и не может быть идеальным, и что ошибаться, что-то не знать, чего-то не понимать, чего-то не уметь, о чём-то забыть, опаздывать, стесняться, чего-то бояться и т.д. — это нормально и по-человечески.

Признавая это, мы расслабляемся, становимся более терпеливыми к себе и другим, более спокойными и толерантными. В результате, у нас намного больше энергии для выполнения разных дел, мы получаем больше наслаждения и радости от того, что делаем, а также отношения с другими людьми становятся проще и сердечнее. На самом деле, эмоционально близкие отношения возможны только тогда, когда мы можем друг другу открыться в своей неидеальности.

И в заключении — когда вы опять почувствуете себя недовольными собой (поскольку мы все неидеальны, то это нормально, что время от времени у нас появляется чувство неудовлетворённости собой ), спросите себя – Может опять я ожидал от себя чего-то нереального, грандиозного, невозможного и поэтому сейчас разочарован в себе? Переформулируйте свои грандиозные ожидания на более реалистичные.опубликовано econet

Автор Наталия Брейтберга

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