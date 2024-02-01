Как быстро избавиться от синяков на лице и теле

Появление синяков на теле бывает очень некстати, особенно, когда предстоит важная встреча и хочется выглядеть привлекательно. Чтобы синяки не рушили ваших планов, воспользуйтесь проверенными методами, которые помогают быстро решить эту проблему.
Синяк – результат кровоизлияния под кожей, которое произошло вследствие снижения тонуса сосудов или ушиба. Размер и окрас синяка зависит от степени повреждения. Обычно небольшие гематомы проходят самостоятельно через пару-тройку дней, но когда результат нужно ускорить, приходится задействовать эффективные средства избавления от синяков.
Важно! Предложенные ниже способы можно использовать только в том случае, если после появления синяка прошли сутки.
Есть несколько методов, позволяющих предотвратить разрастание гематомы:
После появления на коже темного пятна приложить к проблемному участку ледяной компресс на 10 минут. Спустя некоторое время процедуру следует повторить.
Чтобы ускорить заживление гематомы на ноге необходимо лечь на спину и поднять ногу выше головы, это позволит уменьшить приток крови к поврежденному участку кожи и предотвратить разрастание темного пятна.
Избавиться от синюшного пятна на руке поможет йод или мазь с бодягой.
Обработать пораженный участок специальной мазью с охлаждающим эффектом, которая поможет быстро снять воспаление и отек.
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Если после ушиба прошло больше суток, и гематома приобрела яркий оттенок, избавиться от нее можно следующими способами:
Кожа лица более тонкая, чем кожа тела, поэтому на лице синяк может появиться даже от незначительного ушиба. Справиться с гематомой помогут следующие методы:
При острой необходимости гематому можно замаскировать тональным кремом или желтым консилером.
В данном случае необходимо:
Все эти способы помогут вам быстро избавиться от гематомы и выглядеть привлекательно в любой ситуации. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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