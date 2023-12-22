Иммунное здоровье: как усилить иммунный ответ

Сильная иммунная защита является гарантом крепкого здоровья. Иммунная система организма человека - это сложно устроенный механизм, который включает множество компонентов. Какие добавки помогут усилить иммунный ответ на воздействие вирусов, бактерий, микробов и прочих патогенов?

Иммунная защита необходима для здоровья. Без иммунитета организм был бы открыт для патогенов (бактерий, вирусов, паразитов, токсинов). Чем больше патогенов атакуют организм, тем сильнее иммунный ответ. Дело в том, что каждый раз, когда иммунная система производит антитела, тело создает их копии, а в перспективе, если аналогичный патоген снова проникнет в организм, его легко убить.

Укрепляем иммунитет

Иммунная система включает целый ряд органов, клеток и белков. Это наиболее сложная система в организме после нервной системы.

Главные компоненты иммунитета

Миндалины

Тимус (железа между легкими)

Лимфоузлы и сосуды

Костный мозг

Селезенка

Аденоиды (железы в задней стороне носового прохода)

Кровеносные сосуды.

Как усилить иммунный ответ

Вот некоторые стратегии, которые помогут укрепить здоровье:

отказ от курения

здоровая и сбалансированная диета (как минимум 5 порций фруктов и овощей ежедневно)

физическая активность (спорт, прогулки, танцы)

контроль веса тела

умеренное потребление спиртного

полноценный ночной сон

контроль стресса

пение (улучшит настроение и регулирует компоненты иммунной защиты.

Естественная поддержка иммунитета

Вот пищевые добавки, которые поддержат иммунную защиту.

Поливитамины и микроэлементы

Ежедневный прием поливитаминных и минеральных добавок укрепляет общее здоровье.

Эхинацея

Растение применяют для облегчения симптоматики простуды и гриппа. Определенные формы эхинацеи помогут быстрее победить заболевание.

Витамин C

Витамин С поддерживает функции иммунной системы, а его нехватка приводит к ослаблению иммунного ответа и повышенной восприимчивости к инфекциям. Витамин С должен поступать в организм с овощами, фруктами и с витаминными добавками.

Витамин Д

Витамин D поддерживает здоровье костной ткани, помогая усваивать минерал кальций. Кроме того, этот витамин имеет значение в регуляции иммунитета, особенно при аутоиммунных заболеваниях и восприимчивости к инфекции.

Бузина

Ягоды этого растения применяются для облегчения простуды и гриппа. Экстракт бузины сокращает симптоматику гриппа на 3-4 дня, он может быть полезным для иммунитета благодаря увеличению выработки цитокинов.

Живые бактерии

Пробиотики укрепляют иммунитет и снижают вероятность вирусных инфекций, они могут предотвратить и облегчить симптоматику простуды. Пищевые источники пробиотиков: йогурт, кефир, квашеная капуста.

Цинк (Zn)

Zn необходим для иммунитета, его дефицит негативно отражается на иммунной функции. Продукты с высокой концентрацией Zn: мясо, моллюски, бобы, орехи, семечки, молокопродукты, яйца и цельнозерновые. опубликовано econet

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