Идеальный овал лица: упражнения на угол молодости

Углом молодости называют прямой угол между подбородком и шеей, он играет немаловажную роль в восприятии внешности. С возрастом он теряется, овал лица становится нечетким, обвисшим. Есть несколько упражнений, которые помогут вернуть угол молодости и сделать лицо более привлекательным.

Угол молодости сохраняется ориентировочно до 30 лет или дольше при развитой лицевой мускулатуре и правильной осанке. За счет такого угла внешность кажется более приятной и молодой. Нарушение угла могут спровоцировать различные факторы, но поговорим о том, как дольше сохранить молодость.

Во многом состояние угла молодости зависит от положения подъязычной кости, двубрюшной и челюстно-подъязычных мышц. Нарушение положения кости и мышц зачастую возникает по причине лишнего веса либо возрастных изменений, но виновниками могут служить и другие факторы.

Упражнения, которые вернут угол молодости

Предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, благодаря которым удастся скорректировать угол молодости, избавиться от носогубных складок и предотвратить образование второго подбородка.

Начните упражнения с растягивании шеи. Спазмированная и укороченная шея «тянет» лицо вниз, за счет чего угол молодости заплывает. Выполните несколько вращений головой, тяните шею в разные стороны, придерживая кожу у ключиц с противоположной от наклона стороны.

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1. Расположите язык перед зубами (с закрытым ртом) и не спеша выполните от 5 до 8 круговых движений в одну и другую сторону. Губы при этом не напрягайте, чтобы вокруг них не образовывалось морщин. Такую гимнастику полезно выполнять несколько раз в день.

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2. Раскройте рот так, будто произносите букву «О», при этом верхнюю губу подведите под зубы. Это позволит разгладить носогубные складки.

3. Улыбнитесь максимально широко, разомкнув губы, и тяните уголки рта вверх. Это упражнение отлично разрабатывает скуловые мышцы, благодаря чему лицо будет выглядеть подтянутым.

4. Откройте рот настолько широко, насколько возможно и прижмите язык к верхним зубам. Таким образом вы разработаете двубрюшную мышцу и предотвратите появление второго подбородка.

Закончите упражнения самомассажем зоны угла молодости. Хорошо разомните и расслабьте мышцы и связки, давления оказывайте не только на кожу, но и на ткани под ней.

Заниматься не рекомендуется при повышенном давлении, травмах лица и перенесенной пластики за последние пару лет. В остальных случаях можно смело приступать к тренировке. При ежедневных занятиях положительный результат будет заметен очень быстро.опубликовано econet.ru

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