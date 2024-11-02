Хрупкие отношения: Как остеопороз связан с работой кишечника

Комплексное оздоровление тела начинается с желудочно-кишечного тракта. Почему именно здоровье кишечника выступает основой оптимального функционирования органов и систем? Какова связь ЖКТ, например, с костной системой человека? В этом вопросе важную роль играют так называемые нутриенты и их всасывание в кишечнике.

Комплексное оздоровление тела начинается с желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Почему именно здоровье кишечника выступает основой оптимального функционирования органов и систем? Какова связь ЖКТ, например, с костной системой человека? В этом вопросе важную роль играют так называемые нутриенты и их всасывание в кишечнике.

Связь ЖКТ с костной системой человека

Костно-суставная система

1. При различных дисфункциях кишечника нарушается результативность всасывания нутриентов (биологически значимых элементов): микро- макроэлементов, белков, витаминов.

2. Газообразование в области кишечнике предполагает наличие нежелательных процессов брожения, аналогичных ферментации при изготовлении вина.

В результате многочисленные клетки кишечника вынуждены всасывать забродивший субстрат. Поэтому имеют место изменения гомеостаза - колебание рН крови в кислую сторону.

Коридор рН крови достаточно узок: показатели колеблятся в диапазоне7,35-7,45. При сдиге в кислую сторону прогрессирует ацидоз, в щелочную - алкалоз. Динамика рН менее 6,8 или болеее 8,0 - несовместима с жизненными показателями. Сдвиг рН в кислую сторону более актуален.

Организм реагирует на подобные процессы. В целях спасения жизни из депо (имеются ввиду костная ткань, зубы, суставы) вбрасывается в кровь кальций, магний, фосфор. Таким образом действует защитный буфер быстрого реагирования или кальциево-магниево-фосфорный буфер. Его миссия- оптимизация рН баланса.

Что мы имеем в итоге? Развивающийся остеопороз, деградацию межпозвоночных дисков, связок, зубов.

Организму предпочтительнее «вытянуть» необходимые нутриенты из костной ткани и зубов, чем позволить длительное время пребывать в состоянии патологического гомеостаза, представляющего опасность для жизнедеятельности.

Отсутствие здорового всасывания в области кишечника и непременный недостаток нутриентов в продуктах питания. Переработанная пища быстро утоляет голод, но не компенсирует необходимость в нутриентах.

Ключевая причина негативной динамики рН - сахара глюкоза и фруктоза. Усугубляет ситуацию отсутствие адекватной сахарам физической активности.

Прочие факторы изменения рН:

Спиртные напитки.

Рафинированные и гомогенизированные масла.

Нехватка омега3 кислот.

избыток красного мяса.

Переработанные пищевые продукты.

Грибки.

Результатом являются быстрыми темпами "молодеющие" так называемые социальные болезни.

Остеопороз – один из примеров

Изменения позвоночника, причиненные остеопорозом, отличаются диагностическими особенностями.

Цеелсообразно акцентировать внимание на клинических маркерах и детально исследовать позвоночник, если имеется необходимость.

Клинические маркеры остеопоротических изменений позвоночного столба:

Антропометрические данные. рост снижается (целесообразно обращать внимание больного на измерении данного показателя и фиксировать, не изменился ли он за конкретный период);

кифотическая деформация грудного отдела позвоночного столба;

болевые ощущения в области спины.

Имеется классификация остеопороза. Она следующая: остеопороз первичный (постменопаузальный, сенильный, ювенильный, идиопатический) и вторичный (спровоцированный определенным недугом). В списке форм вторичного остеопороза лидирует глюкокортикоид-индуцированный (иначе - ГИО), который прогрессирует у пациентов различных возрастных групп по причине лечения с применением системных глюкокортикостероидов.

Для диагностики глюкокортикоид-индуцированного остеопороза со вторичным остеопорозом, спровоцированным недугом эндокринной природы, дисфункцией почек, миеломной болезнью и проч. практикуется исследование общего белка, креатинина, кальция, парат-гормона, кальция в суточной моче и в волосах.

Как противостоять заболеванию

1. Физические нагрузки. Разумнная аэробная физическая активность придется кстаит. То, что не работает, - атрофируется. Мускульный каркас, увеличенное число митохондрий, приток энергии, эндорфинов.

2. Реабилитация желудочно-кишечного тракта. Оптимизировать функции кишечника, «оздоровить» флору, почиститься от гельминтов и прочих паразитов, облегчить работу печени.

3. Ревизия пищевого рациона. Минимизировать потребление простых углеводов. Единственно возможное введение в меню в первой половине дня, после приема пищи, перед физической активностью.

3.Компенсация нехватки нутриентов. Сюда входят микроэлементы, витамины, «здоровых» жиров, антиоксидантов. Сбалансированный рН.

4. Поддержка гормонального баланса. Тем более после 45 лет.

Это ключевые меры общего оздоровления.*опубликовано econet

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