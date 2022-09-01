Горят стопы: Причины синдрома жжения ног

Когда следует незамедлительно обращаться к врачу, чтобы избежать последствий этого, казалось бы, незначительного симптома.
Синдром жжения ног - это жгучая боль в ступнях. Его еще называют синдром Гопалана в честь индийского биохимика, который описал это состояние в 1946 году. Жжение может сочетаться с покалыванием и онемением. Чаще всего это связано с повреждением нервов (периферическая нейропатия). Есть много разных причин для синдрома жжения ног.
Тут целый список.
Может быть при травмах или дегенеративных заболеваниях позвоночника, или от токсического действия лекарств, токсинов, химиотерапии.
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Это самая частая причина. Обычно это осложнение сахарного диабета. Похожая нейропатия бывает при аутоиммунных заболеваниях вроде ревматоидного артрита. Еще нервы могут повреждаться препаратами для химиотерапии, разными химикатами, алкоголем, инфекциями, плохим питанием.
В стопе сдавливается один из нервов и появляется жжение.
Иногда от тесной обуви или после травмы в передней части стопы появляется утолщение на нерве. Если травматолог сдавливал и щупал вам стопу так, как будто здоровался за руку, то именно эту штуку он и искал.
Очень нехорошее заболевание. После травмы, перелома или чего-то похожего нарушается нормальная нервная регуляция в стопе, и стопа начинает понемногу разваливаться, страдать и болеть. Для профилактики именно этой штуки после переломов назначают аскорбиновую кислоту. Она предотвращает развитие регионального болевого синдрома.
Это наследственное заболевание нервов. Нервы повреждаются снизу- вверх. Стопы слабнут, деформируются, и в них появляются неприятные ощущения.
На первом месте диабет, потом гипотиреоз.
Тут обычно "стопа атлета" - грибковая инфекция стоп. Проявляется как в рекламе "жжением и зудом".
Другие причины:
Редкая штука. Связана с непонятным нарушением кровообращения в кистях и стопах. Ладони и подошвы краснеют. Туда притекает в десять раз больше крови чем обычно, но эта кровь шунтируется и разворачивается на полпути. Появляется сильное покраснение и отек от избытка крови и одновременно жгучая боль от недостатка.
Люди с эритромелалгией бояться лишний раз согреть ногу или куда-нибудь пойти. Постоянно себя охлаждают то водой, то льдом, то вентилятором. Не позавидуешь.
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Некоторые люди упорно носят то, что им не по размеру. Доводят себя до сильных болей и жжения.
Те же люди, которые не могут вовремя остановиться.
Может быть аллергия на материалы обуви или носки.
А еще бывает крапивница от физического давления. Она иногда запускается просто ходьбой.
Это не аллергия, а раздражение едкими красителями или пропитками для обуви.
Хроническая горная болезнь, рассеянный склероз, психогенное жжение и жжение по непонятной причине.
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Источник: https://econet.by/
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