Гормоны и избыточный ВЕС

Жизнь устроена так, что организм настраивает свои функции вдали от ваших глаз, чтобы вы могли заниматься тем, чем хотите. Вы можете надеть спортивный костюм, думая: «Пора прогуляться по парку». Это кажется простым посланием – вы просите свое тело двигаться. Но на скрытом уровне ваши команды действуют на уровень сахара, холестерин, артериальное давление, температуру тела, жировую ткань, мышечную массу, плотность костных тканей, уровень гормонов, обмен веществ, иммунную систему и вес тела.

Жизнь устроена так, что организм настраивает свои функции вдали от ваших глаз, чтобы вы могли заниматься тем, чем хотите. Вы можете надеть спортивный костюм, думая: «Пора прогуляться по парку». Это кажется простым посланием – вы просите свое тело двигаться. Но на скрытом уровне ваши команды действуют на уровень сахара, холестерин, артериальное давление, температуру тела, жировую ткань, мышечную массу, плотность костных тканей, уровень гормонов, обмен веществ, иммунную систему и вес тела. Не существует мгновения, в которое какая-либо из этих функций осталась бы без регулирования. А главная цель здесь – гомеостаз, позволяющий делать что-то динамичное (пробежаться по парку), поддерживая тем временем стабильное состояние равновесия в организме.Если гомеостаз нарушается, тело посылает вам сигнал. Например, вы, возможно, не занимались бегом три месяца, а тут вдруг внезапно решили совершить пробежку, вдохновившись прелестью весеннего дня. Неподготовленное к вашему внезапному решению, тело делает все, что может, для того чтобы позаботиться о вас. Но если вы слишком нагрузите его, тело пошлет вам сигналы о дискомфорте и напряжении: вы почувствуете себя усталым, мышцы ослабнут, суставы будут болеть, дыхание станет неровным, а сердце будет колотиться в груди. Это – автоматические реакции состояния, в котором гомеостаз был нарушен до такой степени, что потребовалось ваше вмешательство. Что вы будете делать дальше, зависит только от вас.

Как связаны гормоны с избыточным весом?

Давайте посмотрим повнимательнее на то, что тело делает с сообщениями, постоянно циркулирующими по нему. Существуют сотни петель обратной связи, и, пересекаясь друг с другом, они приспосабливаются друг к другу. Так как же вы можете перезапустить их простым, эффективным образом? Как я уже упоминал, баланс – наиболее важный фактор в гомеостазе, но с точки зрения физиологии: что именно находится в равновесии? Ключевыми элементами служат суточные циклы, известные как биоритмы. Телесные процессы не хаотичны. Они протекают в определенном ритме, и каждый ритм связан со всеми другими. Как в воображаемом часовом магазине, где сотни часов отсчитывают одно и то же время, несмотря на то что тикают в различном ритме.

Например:

Давление крови в организме поднимается и снижается в соответствии с суточным волновым ритмом.

в организме поднимается и снижается в соответствии с суточным волновым ритмом. Гормон кортизол следует за ритмом сна и бодрствования (сбой этого ритма ведет к неблагоприятным последствиям после перелета в зону других часовых поясов или работы в ночную смену. Хотя люди, работающие ночью, иногда думают, что привыкли бодрствовать в то время, когда положено спать, уровень кортизола в их организме рассказывает другую историю).

следует за ритмом сна и бодрствования (сбой этого ритма ведет к неблагоприятным последствиям после перелета в зону других часовых поясов или работы в ночную смену. Хотя люди, работающие ночью, иногда думают, что привыкли бодрствовать в то время, когда положено спать, уровень кортизола в их организме рассказывает другую историю). Менструальный цикл у женщин зависит от гормонов, и хотя причины предменструального синдрома недостаточно ясны, исследователи предполагают, что дело может быть в циклическом сдвиге гормональной регуляции, сопровождаемой изменениями в мозге.

у женщин зависит от гормонов, и хотя причины предменструального синдрома недостаточно ясны, исследователи предполагают, что дело может быть в циклическом сдвиге гормональной регуляции, сопровождаемой изменениями в мозге. Имея другую физиологию, мужчины тоже зависят от гормонов. И если вы наберете в поисковой системе Интернета фразу «критические дни у мужчин», вы обнаружите людей, защищающих идею о том, что уровень тестостерона у мужчин циклически меняется в течение месяца, и это связано с перепадами настроения, сексуальным возбуждением и депрессией. Врачи редко говорят о таком цикле и еще меньше его изучают, но тестостерон действительно зависит от суточного цикла, достигая максимальных величин по утрам.

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Гормоны, циркулирующие по телу, работают слаженно, и, когда находятся в равновесии, ваши биоритмы следуют природному образцу.

Если тело теряет равновесие, это также отражается на гормональном уровне. Например, недостаток сна, нарушающий уровень кортизола, влияет на чувство голода. Вот почему люди едят больше, когда не высыпаются. Этот фактор настолько важен, что потеря естественного ритма сна может оказаться ключом к причинам переедания.

Для людей, страдающих хронической депрессией, первым сигналом приступа может стать нарушенный сон, и если немедленно позаботиться о решении этой проблемы, приближающаяся депрессия может не наступить.

Гормоны являются регуляторами, или контролерами. Они поддерживают самые важные функции организма в определенных границах – на не слишком низком уровне и не на избыточном. Эти функции включают в себя дыхание, питье, питание, пищеварение, обмен веществ, удаление отходов и чувственное восприятие через звук, прикосновение, зрение, вкус и запах. Все должно самостоятельно регулироваться в правильных пределах. Если вы внезапно испугались и ваше дыхание становится быстрым и отрывистым (физический знак готовности к борьбе или бегству), гормон – адреналин – заставляет сердце работать на верхнем пределе. Ваше тело знает, что такое состояние может безопасно поддерживаться только короткое время, поэтому адреналин быстро удаляется из системы.

Избыточное потребление пищи и питание вредными продуктами нарушает уровень сахара крови, влияет на уровень инсулина и подвергает вас риску заболеть диабетом (хотя преддиабетическое состояние также нездоровое. Если симптомов болезни нет просто потому, что они еще не проявились, вы все равно не находитесь в безопасности).

Больше забот, пожалуй, доставляет жир на животе и талии. Одно то, что в этой части тела у вас есть жир, уже все меняет. Есть данные, что худшее состояние костей и ухудшенное костеобразование свойственно женщинам до начала менопаузы с жиром в области живота и талии по сравнению с теми, у кого жир откладывается в других частях тела.

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Только недавно предметом исследования ученых стали негативные последствия отложения жира в области живота, проявляющиеся в том, что жировые клетки постоянно выделяют в кровоток гормоны. В частности, они производят лептин – гормон, усиливающий аппетит, который в норме уравновешивается грелином, гормоном насыщения.

Было обнаружено, что уровень лептина прямо пропорционален весу тела. Иными словами, чем больше вы весите, тем больший голод вы ощущаете, и в этом есть злая ирония, поскольку жировые запасы в теле – это естественная страховка на случай, если пищевые ресурсы будут скудными.

Лептин также играет главную роль в усвоении жира, и этот процесс тоже циклический. Максимально эффективно жир в организме усваивается примерно через 9–10 часов после того, как вы съедите ужин. Считается, что прерывание этого цикла перекусыванием до того, как вы ляжете спать, нарушает цикл. Вы создаете проблемы двумя способами: принимая пищу, когда тело этого не хочет, и подавляя способность организма усваивать жир.

Лептин также играет свою роль в синдроме «неработающих диет». Обратный эффект строгих диет, когда люди снова набирают потерянный было лишний вес и еще немного больше, связан с повышенным уровнем лептина. Тело понимает строгую диету как голодные времена, поскольку в обоих случаях количество поступающих калорий резко сокращается. Когда голодные времена проходят, уровень лептина повышается для того, чтобы ваш аппетит чуть усилился, в то время как обмен веществ настраивается – также с помощью гормонов – превращать большее количество пищи в жир. Можно воспользоваться уловкой и съесть немного пищи за час до обеда или ужина. Это способствует тому, чтобы цикл лептина/грелина сместился от еды в сторону усвоения пищи, когда голод естественным образом подавляется.

Как изменить свой стиль питания

Медицина подтверждает, что то, как вы питаетесь, и ваше самочувствие связаны благодаря слаженной работе гормонов. Но вы сами ориентируетесь в своей ситуации лучше всего. В следующие две недели ведите записи в дневнике, отслеживая эти три фактора. Вот образец для каждой страницы, которую вы заполните:

Для оценки настроения используйте шкалу от 1 до 10, где 10 – состояние блаженного благополучия и радости, а 1 – чувство глубокого несчастья или эмоциональные страдания.

Так же оцените уровень своей энергичности по шкале от 1 до 10, где 10 указывает на высочайший уровень жизненности и энергии, а 1 – на чувство истощенности и усталости настолько сильной, что вам трудно встать с постели.

По своему опыту скажу, что записывая данные об аппетите, настроении и уровнях энергии, я начал отмечать возникающие типовые ситуации. Например, когда я прекращал есть на уровнях от 4 до 6 (соответствующих легкому ужину), я почти всегда чувствовал себя полным энергии и сытым. Однако если я позволял себе слишком плотно поесть, я постоянно замечал, что чувствую себя вяло и лишен воодушевления.

И наоборот, если я слишком долго ждал, чтобы поесть, позволяя себе опуститься на уровни 1 или 2, я мог быть взвинчен за обедом и чувствовал себя усталым и раздражительным. Имейте в виду, что ежедневные записи станут инструментом в тренировке внимательности для того, чтобы помочь увеличивать осознанность. Просто наблюдайте за любыми ситуациями без осуждения и самокритики. По мере увеличения осознанности вы естественным образом поймете, как изменить свой стиль питания так, чтобы он помогал вам чувствовать себя энергичнее и счастливее.опубликовано econet

Дипак Чопра, из книги "Долой лишние килограммы! Быстро и навсегда! Метод Чопры, которым пользуются голливудские звезды"

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