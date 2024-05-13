ГОРМОНЫ: Что важно знать

​Гормоны — биологические активные вещества органической природы. Вырабатываются в железах внутренней секреции, поступают в кровь, связываются с рецепторами клеток-мишеней и влияют на обмен веществ и другие физиологические функции.

​Гормоны — биологические активные вещества органической природы. Вырабатываются в железах внутренней секреции, поступают в кровь, связываются с рецепторами клеток-мишеней и влияют на обмен веществ и другие физиологические функции.Вызывают у нас страх и ярость, депрессию и счастье, влечение и привязанность.

Основные гормоны человека

Адреаналин

Норадреналин

Дофамин

Серотонин

Тестостерон

Эстроген

Окситоцин

вазопрессин

Адреаналин - гормон страха и тревоги.

Сердце уходит в пятки, человек бледнеет, реакция "бей и беги". Выделяется в ситуации опасности, стрессах и тревогах. Возрастает бдительность, внутренняя мобилизация, ощущение тревоги. Сильно бьется сердце, расширяются зрачки ("от страха глаза велики"), происходит сужение сосудов брюшной полости, кожи и слизистых; в меньшей степени сужает сосуды скелетной мускулатуры, но расширяет сосуды головного мозга. Повышает свертываемость крови (на случай ран), готовит организм к долгому стрессу и повышенным физическим нагрузкам за счет мышц. Расслабляет кишечник (обкакался от страха), трясутся руки и челюсти.

Норадреналин - гормон ненависти, ярости, злобы и вседозволенности.

Предшественник адреналина, вырабатывается в тех же ситуациях, главное действие - бьется сердце и сужение сосудов, но все яростнее и короче, и лицо краснеет. Короткая вспышка злобы (норадренали), потом страх (адреналин). Зрачки не расширяются, сосуды головного мозга - так же.

Животные по запаху определяют, выделяется адреналин или норадреналин. Если адреналин, они распознают слабака и преследуют его. Если норадреналин, распознают лидера и готовы подчиниться.

Великий полководец Юлий Цезарь составлял лучшие воинские отряды только из тех солдат, которые при виде опасности краснели, а не бледнели

Радость бывает разной. Есть радость спокойная и светлая, дарящая нам прозрачная счастье, а есть радость буйная, безудержная, переполненная удовольствиями и эйфорией. Так вот, эти две разные радости делают два разных гормона. Безудержная радость и эйфория - это гормон дофамин. Радость светлая и спокойная - это гормон серотонин.

Дофамин - гормон безудержной радости, удовольствия и эйфории.

Дофамин толкает нас на подвиги, безумства, открытия и свершения, высокий уровень этого гормона превращает нас в донкихотов и оптимистов. Напротив, если мы испытываем недостаток дофамина в организме, мы становимся унылыми ипохондриками.

Любое занятие или состояние, от которого мы получаем (а еще точнее - предвкушаем) искреннюю радость и восторг, провоцирует мощный выброс гормона дофамина в кровь. Нам это нравится, и через некоторое время наш мозг «просит повторить». Именно так в нашей жизни появляются хобби, привычки, любимые места, обожаемая еда...

Кроме того, дофамина вбрасывается в организм в стрессовых ситуациях, чтобы мы не умерли от страха, шока или боли: дофамин смягчает боль и помогает человеку адаптироваться к нечеловеческим условиям. Наконец, гормон дофамин принимает участие в таких важных процессах, как запоминание, мышление, регуляции циклов сна и бодрствования. Нехватка по каким-либо причинам гормона дофамина приводит к депрессии, ожирению, хронической усталости и резко снижает сексуальное влечение. Самый простой способ вырабатывать дофамин - кушать шоколад и заниматься сексом.

Серотонин - гормон светлой радости и счастья.

Если в мозге нехватка серотонина, симптомы этого - плохое настроение, повышенная тревожность, упадок сил, рассеянность, отсутствие интереса к противоположному полу, депрессия, в том числе в самых серьезных формах. Нехватка серотонина отвечает и за те случаи, когда мы не можем выкинуть предмет обожания из своей головы, или, как вариант, не можем избавиться от навязчивых или пугающих мыслей. Если у человека повысить уровень серотонина, у него исчезает депрессия, он перестает зацикливаться на неприятных переживаниях, и на место проблем быстро приходят хорошее настроение, радость жизни, прилив сил и бодрости, активность, влечение к противоположному полу. Мелатонин - гормон тоски, антипод серотонина.

Тестостерон - гормон мужественности и полового влечения.

Тестостерон запускает мужские формы полового поведения: наиболее явные отличия М от Ж, такие как агрессивность, склонность к риску, доминантность, энергичность, самоуверенность, нетерпеливость, желание соревноваться, определяются прежде всего уровнем тестостерона в крови. Мужчины становятся "петухами", легко вспыхивая гневом и проявляя драчливость. Увеличение уровня тестостерона улучшает сообразительность и "звбивает" эмпатию.

Эстроген - гормон женственности.

Влияние на характер: страхи, жалость, сопереживание, привязанность к младенцам, плакса. Эстроген развивает в Ж влечение к доминирующему самцу, сильному и опытному, признанному в обществе, и дает ряд других преимуществ: улучшает координацию и точность движений (Ж лучше М справляется с задачами, требующими быстрых искусных движений), усиливает языковые способности. Если в период внутриутробного развития мальчик подвергнется воздействию ненормально высокого уровня эстрогена, он окажется в мужском теле, но с женским мозгом и вырастет миролюбивым, чувствительным, женственным.

Можно ли самостоятельно менять свой уровнь тестостерона? Да. Если мужчина практикует единоборства, силовые и экстремальные виды спорта, чаще разрешает себе гнев, его организм усиливает генерацию тестостерона. Если девушка чаще играет блондинку и разрешает себе страхи, ее организм усиливает выработку эстрогена.

Окситоцин - гормон доверия и нежной привязанности​.

Повышение уровня окситоцина в крове вызывает у человека чувство удовлетворения, снижение страхов и тревог, чувство доверия и спокойствия рядом с партнером​: человеком, которого воспринимали как душевно близкого себе человека. На физиологическом уровне окситоцин запускает механизм привязанности: именно окситоцин делает мать или отца привязанными к своему ребенку, привязывает женщину к своему сексуальному партнеру, а мужчине создает романтический настрой и сексуальную привязанность и готовность быть верным. В частности, окситоцин заставляет женатых/влюбленных мужчин держаться подальше от посторонних привлекательных женщин. По уровню окситоцина в крови можно достаточно уверенно говорить о склонности человека к верности и готовности привязываться в близких отношениях.

Любопытно, что окситоцин хорошо лечит аутизм: и дети, и взрослые люди, страдающие аутизмом, после лечения окситоцином стали не только более эмоциональны сами, но и лучше понимать и узнавать эмоции других людей. Люди с высоким уровнем окситоцина живут более здоровой и долгой жизнью, поскольку окситоцин улучшает состояние нервной и сердечной системы плюс стимулирует выработку эндорфинов - гормонов счастья.

Аналог окситоцина - вазопрессин, дает примерно тот же эффект.

Фенилэтиламин - гормон влюбленности: если он при виде привлекательного объекта в нас "взыграл", в нас загорается живая симпатия и любовное влечение. Фенилэтиламин присутствует в шоколаде, сладостях и диетических напитках, однако скармливание этих продуктов мало чему поможет: для создания состояния влюбленности необходим фенилэтиламин другой, эндогенный, то есть выделяемый самими мозгом. Любовные напитки существуют в сказании о Тристане и Изольде или в драме Шекспира «Сон в летнюю ночь», в действительности же наша химическая система ревниво охраняет свое исключительное право контроля наших эмоций.

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Эндорфины рождаются в победном бою и помогают забыть про боль. Морфин - основа героина, а эндорфин - сокращенное название для эндогенного морфина, то есть наркотика, который вырабатывается у нас самим организмом.

В больших дозах эндорфин, как и другие опиаты, повышает настроение и запускает эйфорию, однако «гормоном счастья и радости» называть его неверно: эйфорию вызывает дофамин, а эндорфины только способствуют активности дофамина. Главное действие эндорфина в другом: он мобилизует наши резервы и позволяет забыть про боль.

Условия выработки эндорфина: здоровый организм, серьезные физическим нагрузки и ощущение радости. Для бойца - это победная схватка на поле сражения. О том, что раны победителей заживают быстрее, чем раны побежденных, было известно еще в Древнем Риме. Для спорстмена - это "второе дыхание", которое открывается на долгой дистанции ("эйфория бегуна") или в спортивном состязании, когда силы кажутся на исходе, но победа близка. Радостный и долгий секс - также источник эндорфинов, при этом у мужчин он в больше степени запускается энергичной физической активностью, а у женщин - ощущением радости. Если женщины будут в сексе активнее, а мужчины увлеченно радостнее, тем крепче будет их здоровье и богаче переживания.

Главное, что важно знать про гормоны

Большинство из них запускается той же физической активностью, которую они же производят. Прочитайте статью еще раз:

Чтобы мужчине повысить свою мужественность, ему нужно начать вести себя мужественно: тестостерон запускает здоровую агрессивность, но и запускается единоборствами, силовыми и экстремальными видами спорта. Если девушка чаще играет блондинку и разрешает себе страхи, ее организм усиливает выработку эстрогена, запускающими страхи и тревоги.

Окситоцин укрепляет доверие и близкую привязанность, но одновременно и запускается тем же самым: начинайте доверять любимым, говорите им теплые слова, и вы повысите в себе уровень окситоцина.

Эндорфин помогает преодолевать боль и дает силы на почти невозможное. Что нужно, чтобы запустить этот процесс? Ваша готовность к физическим нагрузкам, привычка преодолевать себя...

Если вы хотите чаще получать состояние восторга и эйфории, идите туда, где практикуется это поведение. Начнете в компании таких же, как вы, кричать от восторга - забурливший в вашей крови дофамин приведет вас в восторг. Посещение восторга запускает переживание восторга.

Человек в депрессии выбирает серые тона, но серотонин, улучшающий настроение, запускается в первую очередь ярким солнечным светом. Человек в дурном настроении сутулится и предпочитает запираться в одиночестве. Но как раз хорошая осанка и прогулки способствуют выработке серотонина, который запускает вам ощущает радости и счастья. Итого: вылезайте из берлог, распрямляйте спину, включайте яркий свет, то есть ведите себя так, как ведет себя радостный человек, и ваш организм начнет вырабатывать серотонин, гормон радости и счастья.

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Автор Николай Козлов

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