Гормональное здоровье: как повысить прогестерон без медикаментов

Женское здоровье во многом зависит от гормонального баланса в организме. Например, симптомы дефицита прогестерона проявляются в излишней нервозности, раздражительности, головных болях и других болезненных состояниях. Какие естественные средства помогут повысить уровень прогестерона?
Женское здоровье – вещь деликатная и требует внимательного к себе отношения. Сегодня поговорим о таком достаточно болезненном состоянии как ПМС. Предменструальный синдром – сложный комплекс симптомов у женщин, который характеризуется психоэмоциональным, вегетососудистым и эндокринным сбоями. Как нейтрализовать свою тревожность, раздражительность и даже агрессию в этот период?
ПМС существенно снижает качество жизни женщины в этот период и может доставлять дискомфорт окружающим ее близким людям. Всему виной, оказывается, низкое содержание в организме гормона прогестерона. Можно ли взять под контроль сам предменструальный синдром и прочие проявления пониженного уровня прогестерона? И как это можно сделать?
Все люди в той или иной мере подвержены стрессам. Но женщина сложнее переносит стрессовые состояния и утрачивает душевное равновесие именно при дефиците гормона прогестерона. Важно знать, что прогестерон влияет на те же мозговые рецепторы, что и снотворные препараты, антидепрессанты и спиртные напитки.
Дефицит прогестерона может проявляться в виде забывчивости, затуманенности сознания (женщина, например, затрудняется вспомнить имена и названия).
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Так же возможна бессонница между 2 и 4 часами ночи. Это говорит о слабой активности гормона прогестерона.
Мужчине, жена которого страдает от пониженного уровня прогестерона, желательно быть терпеливым, внимательным и по возможности не обращать внимание на ее вспышки эмоций. Если он отнесется с пониманием к подобным симптомам пониженного уровня прогестерона у супруги, семейных ссор можно будет избежать.
Что полезно знать: содержание гормона прогестерона вполне может начать «падать» перед четвертым десятилетием жизни.
Многие представительницы прекрасного пола ошибочно списывают свою раздражительность, утрату радости жизни и сбои сна на психоэмоциональное напряжение, усталость и стресс. В реальности же это всё симптомы низкого уровня гормона прогестерона в организме.
Бывает, что содержание прогестерона вполне нормальное, но в организме прогрессирует резистентность/нечувствительность рецепторов к этому гормону. Этот механизм схож с резистентностью к инсулину при сахарном диабете 2 типа. Поэтому мы не касаемся вопроса заместительной терапии гормонами. Последняя должна непременно осуществляться под контролем вашего доктора, если предложенные далее природные средства не окажут желаемого воздействия.
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Важно не забывать, что кортизон имеет свойство оккупировать прогестероновые рецепторы. В этой связи важно минимизировать влияние стрессовых ситуаций. Постарайтесь избегать ненужных волнений и напряжения. Ведь стресс помогает разрушать ваш прогестерон.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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