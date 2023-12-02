Если что-то не нравится, не ищите причины. Иногда их просто нет

Хорошие воспитанные люди стесняются даже себе сказать: "мне не понравилось". Просто не понравилось, и все. Потому что так нельзя - "не понравилось". Надо своё "не понравилось" доказать и обосновать, иначе ты не имеешь на него никакого права. И тебе должно нравиться!

Одна юная девушка уехала учиться в другую страну. Этого трудно было добиться; она добилась отличной учебой и старанием, приложила громадные усилия. И оказалась в университете в Англии, предположим. Масса труда, расходов, родители сделали все, что могли; они небогатые люди были. И девушку торжественно проводили на учебу - это огромный успех! Все восхищались, кое-кто завидовал в маленьком родном городе…

Мне не нравится...

А девушке не понравилось. Не понравилось, она это поняла с ужасом спустя пару недель. Что именно не понравилось? - видите, уже требуются разъяснения и оправдания. Надо подробно объяснить, что именно не понравилось. Да всё. Не потому что всё плохое, а не понравилось. Но так быть не должно! Хорошее и превосходное должно нравиться! Самое странное, что никто может не требовать оправданий и доказательств, - мы сами начинаем оправдываться перед собой.

Если оправданий недостаточно, мы принуждаем себя принять то, что не нравится. И постепенно наступает депрессия, вся энергия уходит на принуждение себя к тому, что не нравится. Или происходит бунт: истерика, паническая атака, скандал на ровном месте, болезнь, - протест. Но протест неявный и непонятный. Он тоже отбирает силы и может испортить жизнь.

Девушка в Англии начала плакать по пустякам, перестала спать, с учебой возникли трудности, она утратила внимание и скорость мышления, а потом заболела сильно. Пришлось вернуться домой. Но и дома болезнь не проходила; ведь девушка чувствовала себя виноватой, она не оправдала надежд, она стала посмешищем, - не справилась, не смогла! Это она так думала, и с каждым днём теряла силы и здоровье

Или хороший, ответственный мужчина познакомился с хорошей девушкой. Стал встречаться. Родители радовались, друзья одобряли… А девушка не нравилась. Ему даже взять ее за руку не хотелось, хотя он уважал девушку-то. Ценил ее воспитание, ум, внешность признавал красивой. И никак не мог хорошенько объяснить себе, что именно ему не нравится. Должно нравиться! Потому что все качества девушки превосходны! В итоге мужчина стал терять силы, настроение стало плохим, он раздражался по пустякам, на работе совершил грубые ошибки и в итоге его уволили. Он потерял источник дохода. И это позволило ему отказаться от встреч с девушкой; он бедный безработный, он даже в кино пригласить избранницу не может. Дела идут все хуже и хуже, новая работа не находится, какая уж тут личная жизнь…

Устрицы могут быть превосходными, великолепными, свежими, дорогими. Но я однажды впервые попробовала устрицу. И немедленно выбежала из-за стола и выплюнула ее. До того она мне не понравилась. Я знаю, что многие сказали бы: "это восхитительный продукт, изысканный и свежий. Как это он вам не нравится? Вы просто не разбираетесь в деликатесах. Ваши вкусы примитивны. Немедленно ешьте устриц, они так хороши!". Иногда никто ничего не скажет, но укоряющий голосок: "как это вам не нравится? Почему? Докажите!", - звучит в нашем сознании. И мы начинаем искать объяснения. Проще всего, конечно, обвинить университет, Англию, девушку, устриц - они плохие!

Или вот хорошие люди обвиняют себя. Это они плохие. Надо съесть устрицу и похвалить. Но может стошнить! Организм оттолкнёт и извергнет то, что не нравится. Поэтому надо найти повод и причину, а их нет. Остаётся заболеть или так и сидеть с устрицей во рту, не имея сил ее проглотить и стесняясь выплюнуть. Энергия прекратит поступать в организм, правильно? Ничего другого вы съесть не можете, мешает устрица. А проглотить ее - выше ваших сил.

Не нравится - не ешьте. Ничего объяснять не надо. И ругать то, что не нравится, не надо. Не в продукте дело, а в наших предпочтениях и желаниях, которые заложены от природы. В запахе, цвете, в звуке, в дыхании, - в нашей душе, которая принимает одно и не принимает другое. Если не принуждать себя и не оправдываться, можно со временем даже принять то, что сначала не понравилось. Мужчина стал дружить с той девушкой; и они поняли друг друга, сохранили хорошие отношения. Девочка увлеклась историей Англии, потом часто ездила туда в путешествия, но жить и учиться там так и не стала. Закончила дома университет. А устрицы совсем не противные, кстати. Просто не нравятся, но иногда можно отведать немножко. Без отвращения, как нейтральный продукт.

Депрессия и тревога иногда могут быть результатом контакта с тем, что нам не нравится. Просто мы не можем найти достойные объяснения и оправдания: почему не нравится? Ни по чему; просто так. Как запах определенных духов или вкус определённого продукта. Это не наше. Но и хаять, бранить и ругать то, что не нравится, не надо. Просто относиться нейтрально. Тогда сохранятся силы и энергия.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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