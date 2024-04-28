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Экзема: виды, симптомы и лечение

Автор: Econet 28 апреля 2024 6812
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Экзема – это незаразная воспалительная болезнь, при которой на коже появляются мелкие группы пузырьков с жидкостью, сопровождается сильным зудом, покраснениями.

Экзема: виды, симптомы и лечение

Существует несколько видов экземы. Заболеванию одинаково подвержены люди обоего пола, всех возрастных категорий и рас. 

Характерные симптомы

На коже образуются:

  • потемневшие пятна;
  • огрубелые кожаные или чешуйчатые участки;
  • припухлые места;
  • характерные корки и намокание зон.

Виды заболевания

1. Атопический дерматит

Самый распространенный вид экземы, начинается с детского возраста и может проявляться как в легкой, так и тяжелой форме. Чаще проявляется у детей, если болел один из родителей, также, у людей со склонностью к аллергическим реакциям, сезонному поллинозу. Может со временем пройти самостоятельно.

Для него характерно появление зон пересохшей кожи, которые со временем становятся красными, воспаленными и зудящими. Чаще подвержена кожа на локтях и коленях, шее, запястьях. Расчесы и царапины вызывают истечение жидкости и уплотнение кожи. Такое состояние называют нейродермит или хронический лишай.

Вызывать обострения могут химические моющие средства, синтетические ткани, аллергии и гормональные сбои, паразиты и инфекции.

Экзема: виды, симптомы и лечение

2. Контактный дерматит

Кожные проявления могут вызывать определенные вещества: бытовые и моющие химические средства, краска для волос и растворители, ядовитые вещества от сорняков или вредителей и т. д. В этом случае, диагностируют раздражающую форму контактного дерматита.

Кроме этого, иммунная система может реагировать на аллерген, тогда речь идет об аллергической форме контактного дерматита. Ее могут вызывать некоторые лекарственные препараты, ткани и красители, косметические и средства по уходу, металлы и т. д.

На коже образуются пузыри или сыпь в виде красных шишечек, она становится очень сухой, красной. Пациент испытывает сильный зуд, ощущения, как при сильном ожоге.

3. Дисгидротическая экзема

Чаще проявляется у взрослых, на руках и/или ногах появляется множество мелких пузырьков, заполненных жидкостью, со временем они лопаются, образуются эрозии, трещины на коже. Характерно хроническое течение с обострениями при переменах погоды или эмоциональном стрессе.

4. Дискоидная или нуммулярная

На коже туловища, предплечьях, ногах могут образоваться ярко-красные пятна, сопровождаются зудом, опухают и трескаются. Заболевание возникает в любом возрасте.

5. Себорейный дерматит

Развивается на участках с жирной кожей: волосистой части головы, груди или спины, в подмышках и на гениталиях. Часто возникает как осложнение после приема некоторых лекарств, заболеваний, при расстройствах психики или поведения, сильных стрессов.

6. Венозная (статическая или гравитационная)

Чаще встречается в пожилом возрасте у пациентов с варикозом. Обычно затрагивает стопы, голени и лодыжки.

7. Астеатозная экзема

Обычно поражает людей старше 60 лет, заболевание связывает с возрастной сухостью кожи. На коже могут быть трещины и характерные углубления, сопровождающиеся болями и зудом.

Лечение заболевания

Пациентам с любым видом экземы, следует тщательно подходить к выбору моющих, бытовых средств, не использовать отдушки и другие ароматические вещества. За кожей нужен тщательный постоянный уход с применением натуральных, богатых витаминами и маслами продуктов. Одежду следует выбирать только из натуральных качественных тканей, свободного покроя. Нужно избегать возможность трения кожи или появления царапин, любых повреждений кожных покровов.

Экзема: виды, симптомы и лечение

Для лечения экземы Энтони Уильям рекомендует сок сельдерея. После выпуска его четырех бестселлеров: «Медицина», «Еда, меняющая жизнь», «Лечение щитовидной железы» и «Спасение печени», в которых он рассказывает о невероятных целебных свойствах сока сельдерея и о том, как его употреблять. 

Сок сельдерея при правильном употреблении является мощным и чудесным лечебным средством.

Люди отмечают произошедшие изменения: чистая кожа, улучшение пищеварения, меньшее вздутие живота, прилив энергии, ясность ума, потеря веса и стабильное настроение. Люди делятся историями выздоравления от всех видов острых и хронических заболеваний, включая тиреоидит Хашимото, экзему, псориаз, прыщи, SIBO, запоры, синдром хронической усталости, проблемы с сахаром в крови, мигрени, кислотного рефлюкса, высокого кровяного давления, зависимости, проблем надпочечников, подагры, аллергии, аутоиммунных заболеваний и многих других. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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