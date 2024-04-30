Экстракт семян грейпфрута: Как использовать для здоровья и в быту

ГРЕЙПФРУТ – цитрусовый фрукт – любят его за кисло-сладкий вкус и замечательные полезные свойства. Из кожуры добывают натуральное эфирное масло – адепты ароматерапии охотно используют его для лечения простуды и гриппа. ✅Из СЕМЯН получают грейпфрутовый экстракт, обладающий важными лечебными качествами – их экстракт можно использовать в хозяйстве для личной гигиены, предотвращения роста плесени и бактерий, дезинфекции воды, а также для борьбы с паразитами и микробами.

Для семян грейпфрута характерен высокий уровень антиоксидантов из группы биофлавоноидов. Эти натуральные соединения помогают нашему телу избавиться от токсичных свободных радикалов и образуют надежный щит против многих болезней, связанных с окислительным стрессом. Особого внимания заслуживает антиоксидант гесперидин, укрепляющий иммунную систему. Семена грейпфрута богаты витамином C, токоферолом, лиминоидами, стеринами, лимонной кислотой и другими микроэлементами.

Экстракт семян грейпфрута: состав, показания к применению и использование для здоровья и в быту

Триада полезных свойств семян грейпфрута включает в себя антиоксидантные, противовоспалительные, противомикробные – именно эти качества и делают экстракт из грейпфрутовых семян поистине универсальным лекарством от целого букета недугов

Показания к применению экстракта семян грейпфрута

Профилактика и лечение бактериальных, вирусных и грибковых инфекций на ранней стадии

Заболевания дыхательных путей и органов ЛОР, острый синусит, фарингит, бронхит, отит

Герпес, опоясывающий лишай

Кандидоз кожи и ногтей, других локализаций

Заболевание полости рта: стоматит, гингивит, пародонтоз, пародонтит и др

Угри, дермат. заболевания кожи, фурункул и карбункул

Себорея головы, псориаз

Диарея, метеоризм, гельминтозы

Сыпь, крапивница, аллергия, неспецифические кожные высыпания

Повышенный уровень холестерина, гипертония, атеросклероз

Профилактика инфаркта миокарда, очищения организма, в том числе во время курсов похудения и детоксикации организма

Для бытового применения – сохранности пищевых продуктов, дезинфекции и т.п

Для косметических целей

Экстракт семян грейпфрута для пищеварительной системы

Большую часть пищеварительный расстройств, таких как запор, вздутие живота, диарея и прочее, провоцирует слишком быстрый рост болезнетворных бактерий в желудочно-кишечном тракте.

Инфекции пищеводов, паразиты, грибки – развести от 3 до 15 капель на стакан воды или сока, принимать ежедневно в течение месяца

– развести от 3 до 15 капель на стакан воды или сока, принимать ежедневно в течение месяца Язва желудка (двенадцатиперстной кишки), изжога, гастрит. Поскольку пораженные язвой участки очень чувствительны, начинать лучше с небольших доз, постепенно их повышая: развести от 3 до 15 капель на стакан воды, принимать 2-3 раза в день перед едой. При обнаружении в организме хеликобактер – лечение должно продолжаться не менее 2-х месяцев и проходить под наблюдением врача

Поскольку пораженные язвой участки очень чувствительны, начинать лучше с небольших доз, постепенно их повышая: развести от 3 до 15 капель на стакан воды, принимать 2-3 раза в день перед едой. При обнаружении в организме хеликобактер – лечение должно продолжаться не менее 2-х месяцев и проходить под наблюдением врача Кишечные инфекции, запор, метеоризм, диарея – 3-5 капель на стакан воды принимать 2-3 раза в день. В качестве профилактики диареи во время путешествий можно добавлять 3-4 капли Экстракта грейпфрутовых косточек в напиток во время каждого приема пищи

– 3-5 капель на стакан воды принимать 2-3 раза в день. В качестве профилактики диареи во время путешествий можно добавлять 3-4 капли Экстракта грейпфрутовых косточек в напиток во время каждого приема пищи Дизентерия – в случае возникновения дизентерии рекомендуется 30-дневный курс лечения. Первые 2 недели – развести 10-15 капель на стакан воды или сока, принимать 1 раз в день. На третью неделю – развести 15-20 капель на стакан воды или сока, принимать 1 раз в день. На четвертую неделю – развести 20-30 капель на стакан воды или сока, принимать 1 раз в день.

– в случае возникновения дизентерии рекомендуется 30-дневный курс лечения. Первые 2 недели – развести 10-15 капель на стакан воды или сока, принимать 1 раз в день. На третью неделю – развести 15-20 капель на стакан воды или сока, принимать 1 раз в день. На четвертую неделю – развести 20-30 капель на стакан воды или сока, принимать 1 раз в день. Пищевые отравления – развести 15-20 капель на стакан воды, принимать 2-3 раза в день

– развести 15-20 капель на стакан воды, принимать 2-3 раза в день Аллергия на пищевые продукты – 5-8 капель на стакан воды, 2-3 раза в день

Исследование подтвердило эффективность грейпфрутовых зернышек в лечении инфекций мочевыводящих путей. Candida Albicans – зловредный дрожжеподобный грибок, который растет и размножается в пищеварительном тракте, вызывая при этом проблемы с пищеварением. В его уничтожении поможет экстракт семян грейпфрута. Этот продукт также подходит для лечения грибка ногтей или онихомикоза – принимать внутрь и одновременно наносить на пораженную область.

Полезные свойства экстракта косточек грейпфрута

Экстракт семян грейпфрута уничтожает более 800 вирусных и бактериальных штаммов, 100 штаммов грибов и многих паразитов.

Вы вряд ли найдете другое столь же мощное антимикробное средство широкого спектра действия, по эффективности не уступающее классическим антибиотикам

Избавляет от холестерина

Косточковые антиоксиданты повышают уровень «хорошего» холестерина и снижают уровень «плохого», защищают организм человека от инфаркта, инсульта и атеросклероза

Даёт преимущества при лечении сахарного диабета

Для людей, страдающих от диабета II типа, особенно важно наличие в составе семян антиоксиданта нарингенина, который увеличивает чувствительность клеток к инсулину. Он также способствует потере веса, необходимой диабетикам, вынужденным постоянно поддерживать уровень сахара в крови на должном уровне

Ингибирует некоторые виды онкологии

Лиминоиды, найденные в семенах грейпфрута, подавляют рост некоторых видов онкологии, включая рак груди, толстой кишки, легких, желудка и полости рта. Эти биологически активные вещества из числа фитонутриентов побуждают злокачественные клетки к самоуничтожению без вреда для здоровых.

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Экстракт косточек грейпфрута помогут похудеть

Экстракт семян грейпфрута ускоряет метаболизм и контролирует аппетит, тем самым способствуя похудению. В пользу диетических свойств продукта говорит способность улучшать пищеварение и усвояемость питательных веществ в желудочно-кишечном тракте

Экстракт семян грейпфрута для ухода за кожей и волосами

Он играет важную роль в улучшении состояния кожи и защите ее от повреждений за счет содержания линолевой кислоты, витамина E, флавоноидов и процианидинов. Последние защищают клетки эпидермиса от окислительного стресса, повышают эластичность и препятствуют преждевременному старению

Сыпь, крапивница, опоясывающий лишай – развести 10 капель экстракта в 2-х столовых ложках растительного масла. Полученный раствор наносить ватным тампоном на пораженные участки 2 раза в день. При гнойных воспалениях кожи до нанесения раствора нужно высушить пораженный участок кожи

– развести 10 капель экстракта в 2-х столовых ложках растительного масла. Полученный раствор наносить ватным тампоном на пораженные участки 2 раза в день. При гнойных воспалениях кожи до нанесения раствора нужно высушить пораженный участок кожи Чесотка – 20 капель на столовую ложку масла-носителя, втирать в кожу всего тела

– 20 капель на столовую ложку масла-носителя, втирать в кожу всего тела Дерматиты – 3-5 капель на столовую ложку масла-носителя, втирать 2-3 раза в день пораженное место

Псориаз, нейродермит, крапивница – 3-5 капель экстракта на столовую ложку масла жожоба, нанести на раздраженную кожу.

– 3-5 капель экстракта на столовую ложку масла жожоба, нанести на раздраженную кожу. Экзема – 8-10 капель экстракта добавьте к 100 мл. кипяченой охлажденной воды, взболтайте. Пораженные участки кожи высушите и смочите полученным средством. Оставьте на 3-5 минут и смойте водой температурой тела. Затем сильно разбавленным водным раствором экстракта еще раз основательно промойте больные места.

– 8-10 капель экстракта добавьте к 100 мл. кипяченой охлажденной воды, взболтайте. Пораженные участки кожи высушите и смочите полученным средством. Оставьте на 3-5 минут и смойте водой температурой тела. Затем сильно разбавленным водным раствором экстракта еще раз основательно промойте больные места. Проблемная кожа (прыщи, акне, угри) – увлажните кожу, кончиками пальцев нанесите 1-4 капли на проблемные места, помассируйте, смойте. Не рекомендуется наносить экстракт грейпфрутовых косточек более чем на 2 минуты или на сухую кожу. При повышенной чувствительности кожи до втирания экстракт нужно развести водой. Если вы выдавили прыщ – то продезинфицируйте ранку 1 каплей экстракта на влажном пальце.

– увлажните кожу, кончиками пальцев нанесите 1-4 капли на проблемные места, помассируйте, смойте. Не рекомендуется наносить экстракт грейпфрутовых косточек более чем на 2 минуты или на сухую кожу. При повышенной чувствительности кожи до втирания экстракт нужно развести водой. Если вы выдавили прыщ – то продезинфицируйте ранку 1 каплей экстракта на влажном пальце. Перхоть, заболевания кожи головы, педикулёз – добавить 5-10 капель в небольшое количество шампуня и помыть этим раствором голову. При наличии вшей оставить шампунь на голове на 30 минут для воздействия, затем смыть. Повторить через 3 дня

– добавить 5-10 капель в небольшое количество шампуня и помыть этим раствором голову. При наличии вшей оставить шампунь на голове на 30 минут для воздействия, затем смыть. Повторить через 3 дня Порезы, царапины, ссадины – 1 каплю капнуть на влажный палец и обработать рану

– 1 каплю капнуть на влажный палец и обработать рану Герпес на губах, трещины на губах – 4-5 капель на 1 столовую ложку кунжутного масла, смазывать губы несколько раз в день

Бородавки, папилломы – не разбавленный экстракт грейпфрутовых косточек наносить непосредственно на место нароста 2 раза в день

– не разбавленный экстракт грейпфрутовых косточек наносить непосредственно на место нароста 2 раза в день Варикозное расширение вен и сосудистые звездочки – развести 30 капель на 100 мл. воды. Марлю пропитать полученным раствором и приложить к больному месту (при отсутствии открытых ран)

– развести 30 капель на 100 мл. воды. Марлю пропитать полученным раствором и приложить к больному месту (при отсутствии открытых ран) Грибковые заболевания кожи и ногтей – пораженное место смазывать несколько раз в день 40% раствором экстракта грейпфрутовых косточек (в воде, масле или глицерине)

– пораженное место смазывать несколько раз в день 40% раствором экстракта грейпфрутовых косточек (в воде, масле или глицерине) Воспаление ногтевого ложа – 3-4 капли неразбавленного экстракта три раза в день осторожными массирующими движениями наносить на больное место. Не смывать. Или 5 капель на столовую ложку масла. Наносить несколько раз в день.

– 3-4 капли неразбавленного экстракта три раза в день осторожными массирующими движениями наносить на больное место. Не смывать. Или 5 капель на столовую ложку масла. Наносить несколько раз в день. Мастит – 8 капель на столовую ложку массажного масла и смазывать грудь

– 8 капель на столовую ложку массажного масла и смазывать грудь Вагинит, молочница – 1-3 капли экстракта грейпфрутовых косточек + 2-3 капли масла чайного дерева на 1/4 литра воды, обрабатывать смоченным в растворе тампоном. Или спринцевать раствором- 2 капли экстракта на стакан теплой воды

– 1-3 капли экстракта грейпфрутовых косточек + 2-3 капли масла чайного дерева на 1/4 литра воды, обрабатывать смоченным в растворе тампоном. Или спринцевать раствором- 2 капли экстракта на стакан теплой воды Для интимного ухода – 1-2 капли на влажную салфетку, протирать

– 1-2 капли на влажную салфетку, протирать Сильное потоотделение – 20-25 капель экстракта + 100 мл. воды налить во флакон с пульверизатором. Можно использовать в качестве дезодоранта. Или капнуть 2 капли на влажную ладонь и втереть в области потоотделения (подмышки, ноги)

– 20-25 капель экстракта + 100 мл. воды налить во флакон с пульверизатором. Можно использовать в качестве дезодоранта. Или капнуть 2 капли на влажную ладонь и втереть в области потоотделения (подмышки, ноги) Пеленочный дерматит, опрелости – 5 капель экстракта на столовую ложку оливкового или кунжутного масла, смазать естественные складки кожи

– 5 капель экстракта на столовую ложку оливкового или кунжутного масла, смазать естественные складки кожи Геморрой (наружные узлы) – 30-50 капель в сидячую ванну с еле горячей водой – принимать полминуты

– 30-50 капель в сидячую ванну с еле горячей водой – принимать полминуты Укусы насекомых – 1 каплю чистого экстракта капнуть на влажный палец, смазать место укуса. При укусе клеща сначала необходимо удалить его.

– 1 каплю чистого экстракта капнуть на влажный палец, смазать место укуса. При укусе клеща сначала необходимо удалить его. Мозоли – 30 капель на ножную ванну. После такой ванночки мозоли легко удаляются

– 30 капель на ножную ванну. После такой ванночки мозоли легко удаляются Угри, экзема, кандидоз, бородавки и стригущий лишай – все эти проблемы можно решить с помощью чудесного цитрусового средства. Продукт укрепляет корни волос, избавляет кожу головы от перхоти, способствует росту волос, делает их здоровыми и блестящими.

Экстракт косточек грейпфрута почти в 100 раз более эффективен в качестве дезинфицирующего средства, чем коллоидное серебро, йод и хлор. Он прекрасно борется с вирусами, в частности с вирусом гриппа, с герпесом. Экстракт воздействует на возбудителей астмы, сенной лихорадки, раздражения кожи. Экзему, нейродермит, лишай, заболевания уха-горла-носа тоже лечат с помощью этого чудодейственного средства

При заболеваниях дыхательных путей и ЛОР

Воспаление носоглотки и придаточных пазух, простуда, грипп, насморк Развести 3 капли на 100 мл. кипяченой воды. Закапывать в нос полученный раствор 2-3 раза в день. Внимание! Ни в коем случае не закапывайте в нос неразбавленный экстракт

Воспаление легких, бронхит, кашель, астма – развести по 20 капель в 100-200 мл. воды или сока, принимать 2 раза в день. При астме регулярный прием должен продолжаться не менее 3 месяцев.

– развести по 20 капель в 100-200 мл. воды или сока, принимать 2 раза в день. При астме регулярный прием должен продолжаться не менее 3 месяцев. Першение в горле, воспаление горла, миндалин (ангина, тонзиллит, ларингит, фарингит) – развести 10 капель в стакане теплой кипяченой воды и полученным раствором полоскать горло 5-7 раз в день

– развести 10 капель в стакане теплой кипяченой воды и полученным раствором полоскать горло 5-7 раз в день Отит – смешать 3-6 капель Экстракта грейпфрутовых косточек с 30 мл. глицерина, капать в ухо по 1-2 капли 2 раза в день или по необходимости

Экстракт семян грейпфрута для здоровья зубов

Экстракт семян грейпфрута при уходе за полостью рта:

Воспаление десен, неприятный запах изо рта – 5 капель на стакан воды. Полоскать в течении 10 секунд, 1-2 раза в день.

– 5 капель на стакан воды. Полоскать в течении 10 секунд, 1-2 раза в день. Кариес, пародонтоз, пародонтит – 1-2 капли на влажную зубную щетку, почистить зубы, затем прополоскать рот раствором с 10 каплями экстракта.

– 1-2 капли на влажную зубную щетку, почистить зубы, затем прополоскать рот раствором с 10 каплями экстракта. Дрожжевая инфекция (молочница) во рту у детей, младенцев – 1-10 капель (в зависимости от возраста) на стакан воды — обрабатывать смоченным в растворе тампоном 2-3 раза в день.

– 1-10 капель (в зависимости от возраста) на стакан воды — обрабатывать смоченным в растворе тампоном 2-3 раза в день. Афтозные язвы – 1-10 капель на стакан воды (в зависимости от тяжести заболевания) – полоскать рот или 2-3 раза в день обрабатывать смоченным в растворе тампоном.

– 1-10 капель на стакан воды (в зависимости от тяжести заболевания) – полоскать рот или 2-3 раза в день обрабатывать смоченным в растворе тампоном. Дезинфекция зубных щеток – растворите 5-10 капель экстракта в воде, опустите в раствор зубные щетки на 15 минут, сполосните.

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Экстракт семян грейпфрута в быту

Применение в быту экстракта семян грейпфрута:

Мытье полов – развести 50 капель на 10 л. воды

Уничтожение плесени на стенах и потолке -15 капель на стакан воды – разбрызгать пульверизатором

-15 капель на стакан воды – разбрызгать пульверизатором Дезинфекция помещений – добавить 20 капель на 1 л. моющего средства

– добавить 20 капель на 1 л. моющего средства Чистка ковров – 20 капель на 1 л. воды – этим раствором почистить ковер

– 20 капель на 1 л. воды – этим раствором почистить ковер Уничтожение неприятного запаха на кухне – капнуть несколько капель на кафель

– капнуть несколько капель на кафель Дезинфекция (мытье) продуктов питания (фруктов, овощей, мяса, рыбы, яиц, курицы и т.п.). Развести 20 капель на 1 л. воды

(фруктов, овощей, мяса, рыбы, яиц, курицы и т.п.). Развести 20 капель на 1 л. воды Дезинфекция посуды ( в т.ч. детской) и кухонных поверхностей. Развести 20 капель на 1 л. воды

( в т.ч. детской) и кухонных поверхностей. Развести 20 капель на 1 л. воды Увеличение сроков хранения продуктов – развести 20 капель на 1 л. воды – поместить продукт на несколько минут в раствор. Срок хранения увеличивается в 4-5 раз

– развести 20 капель на 1 л. воды – поместить продукт на несколько минут в раствор. Срок хранения увеличивается в 4-5 раз Ополаскивание белья после стирки – 20 капель в воду для полоскания.

– 20 капель в воду для полоскания. Обработка растений (борьба с насекомыми-вредителями, плесенью и пр.) Развести 30 капель на 1/2 – 1 л. воды, разбрызгать на необходимом участке

(борьба с насекомыми-вредителями, плесенью и пр.) Развести 30 капель на 1/2 – 1 л. воды, разбрызгать на необходимом участке Обеззараживание воды – 10 капель на 1 литр воды

– 10 капель на 1 литр воды Дезинфекция бассейнов – 20 мл. на 100 литров воды.

– 20 мл. на 100 литров воды. Увеличение сроков хранения косметических средств – капнуть 1 каплю в крем, гель, шампунь и т.п.

Побочные эффекты экстракта семян грейпфрута

Как и любой другой фруктовый экстракт, он может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Другой побочный эффект связан со способностью семян грейпфрута ингибировать активность ферментов в тонком кишечнике и печени. В крайне редких случаях это приводит к ухудшению пищеварения и повышению концентрации в крови лекарств. При взаимодействии с препаратами статина может вызвать мышечную слабость. Беременным и кормящим следует воздержаться от использования экстракт грейпфрутовых семян внутрь.

Экстракт из грейпфрутовых косточек не токсичен, не вызывает никаких побочных эффектов и очень концентрирован. Поэтому, чтобы не нанести вред организму, использовать его надо аккуратно. Нельзя принимать его внутрь в неразбавленном виде, с осторожностью применяйте экстракт и снаружи, ни в коем случае не допускайте попадание его в неразбавленном виде на слизистую область. При применении экстракта более 1,5 месяцев обратитесь за дополнительной консультацией врача.опубликовано econet

Автор Татьяна Гепнер

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