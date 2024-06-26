Дефицит витамина А

✅Лечение дефицита витамина А и коррекция рациона питания проводятся исключительно под врачебным контролем, поскольку передозировка данным витамином приводит к увеличению печени, огрубению кожного покрова и сухости волос.

Жирорастворимый витамин А имеет две основные формы: ретинол – наиболее активная и предварительно очищенная форма витамина, основным источником которого является пища животного происхождения; бета-каротин (или провитамин А), содержащийся в растительной пище.

Витамин А: функции, признаки и симптомы дефицита, и что делать?

Преобразование бета-каротина осуществляется в печени, которая накапливает витамин А, благодаря чему в организме человека всегда присутствует запас ретинола, высвобождаемого по мере необходимости.

Функции витамина А

Ретинол выполняет ряд важнейших функций:

поддерживает работу органов зрения;

ускоряет окислительные процессы;

регенерирует и поддерживает эпителиальные клетки;

замедляет процесс старения кожи;

участвует в формировании и росте костной и зубной ткани;

синтезирует половые гормоны;

стимулирует работу иммунитета;

препятствует злокачественному перерождению клеток;

защищает от воздействия свободных радикалов;

стабилизирует содержание сахара в крови.

Последствия недостатка витамина А

Последствия дефицита ретинола очень опасны и включают:

дерматологические заболевания;

нарушение зрения (вплоть до слепоты);

стоматологические патологии;

болезни пищеварительной системы;

гинекологические болезни;

мастопатию;

образование злокачественных опухолей;

частые инфекционные заболевания вследствие нарушения работы иммунной системы;

замедление роста и развития у детей;

нарушение эректильной функции у мужчин.

Важно! В тяжелых случаях (при хронической нехватке витамина А) иммунитет настолько ослабевает, что не может справиться даже с обычной простудой, не говоря уже о более серьезных патологиях, что может привести к летальному исходу!

Поэтому крайне важно следить за своим рационом, особенно тем, у кого повышен риск развития дефицита ретинола. К группе риска относятся:

Строгие вегетарианцы и веганы, не употребляющие пищу животного происхождения.

Пациенты, в анамнезе которых есть заболевания, препятствующие абсорбции, хранению и транспортировке витамина А (речь идет о целиакии, глютеновой болезни, циррозе печени, болезни Крона).

Люди, придерживающиеся строгих диет.

Люди с алкогольной зависимостью.

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Какие же симптомы указывают на дефицит витамина А?

Ночная слепота

"Куриная" слепота является одним из первых признаков дефицита ретинола, участвующего в выработке основного зрительного пигмента под названием родопсин.

Отсутствие родопсина приводит к заметному ухудшению зрения ночью либо при тусклом освещении: предметы становятся размытыми и плохо различимыми. При этом днем зрение абсолютно нормальное.

Важно! Прием витамина А при ночной слепоте восстанавливает зрение в течение двух суток, тогда как длительный дефицит ретинола и переход его в тяжелую форму может привести к ухудшению дневного зрения.

Пятна Бито

При нехватке витамина А клетки в конъюнктиве кератинизируются и приобретают вид кожи, а не слизистой. Кроме эстетического дефекта, такие пятна ухудшают зрение, затуманивая его.

Лечение дефицита ретинола помогает избавиться от пятен Бито за 5 – 14 дней. В редких случаях лечение занимает несколько месяцев.

Ксерофтальмия (ксероз роговицы)

Признаком длительного и острого дефицита витамина А является ксерофтальмия, характеризующаяся сухостью роговицы и конъюнктивы вследствие нарушения слезоотделения.

Отсутствие слез и слизи приводит также к увеличению риска развития инфекционных заболеваний глаз, а в тяжелых случаях и к потере зрения.

Язва роговицы

Игнорирование лечения дефицита витамина А провоцирует утончение и изъязвление роговицы.

Терапия нехватки ретинола приводит к заживлению поверхностных язв, на месте которых остаются небольшие рубцы. Если же язвы роговицы глубокие, формируется мутное бельмо.

При несвоевременном лечении дефицита витамина А разрушается прозрачный слой роговицы, что приводит к ее отечности, утолщению, расплавлению и некрозу.

Рубцевание роговицы глаза

Сухость и изъязвление роговицы становятся причиной ее рубцевания и выпячивания. Это приводит к атрофии глазного яблока и повышает риск слепоты.

Сухая и ороговевшая кожа

Нехватка ретинола отрицательно сказывается на функционировании сальных и потовых желез и оказывает кератинизирующее действие на кожный покров.

Сначала кожа становится сухой, обезвоженной и шелушащейся. Если вовремя не обратить внимание на этот симптом и не восполнить дефицит витамина А, это может спровоцировать ороговение кожи.

Преждевременное старение кожи

Поскольку витамин А принимает активное участие в регенерации кожного покрова, то при его недостатке кожа теряет здоровый цвет, на ней раньше времени образуются морщины.

Сухость губ и слизистой рта

На недостаток витамина А реагируют слизистая рта и губы, которые становятся сухими и шелушащимися. Кроме того, на губах часто появляются трещины.

Выпадение волос и появление перхоти

Ретинол не только поддерживает нормальное функционирование сальных желез на волосистой части головы, а и регулирует выработку кератина, являющегося основным "строительным материалом" для волос.

Поэтому при нехватке витамина А волосы растут медленно, становятся сухими, ломкими и секущимися, выпадают, появляется перхоть, из-за чего кожа головы может зудеть.

Кроме того, ретинол принимает участие в синтезе пигментов, по этой причине при его нехватке волосы тускнеют и теряют здоровый блеск.

Хрупкость ногтей

Витамин А препятствует воспалительным процессам, укрепляет волосы и ногти.

На дефицит ретинола могут указывать следующие признаки:

чрезмерная сухость кожи вокруг ногтевой пластины;

хрупкость и расслаивание ногтей;

утолщение краев ногтей;

появление небольших борозд на ногтевых пластинах;

образование заусенцев.

Кровоточивость десен и хрупкость зубной эмали

Витамин А нормализует обменные процессы и обеспечивает правильное формирование костных структур. Поэтому при его нехватке наблюдаются следующие признаки:

воспаление и рыхлость десен;

подвижность зубов;

разрушение зубной эмали, на которой образуются микротрещины, что впоследствии приводит к кариесу;

потускнение зубной эмали.

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Лечение нехватки витамина А

При легком и умеренном дефиците витамина А (особенно при отсутствии ярко выраженных симптомов данного патологического состояния) достаточно нормализовать питание, а именно ввести в рацион продукты с высоким содержанием витамина А.

Животными источниками витамина А являются:

говяжья печень;

говядина;

куриное мясо;

яйца (желтки);

сыры;

печень трески;

рыба жирных сортов;

сливочное масло;

жирное молоко.

Среди растительных источников витамина А необходимо отметить следующие:

морковь;

листовую зелень;

черемшу;

манго;

персик;

тыкву;

абрикос;

апельсин;

картофель;

брокколи;

капусту любых сортов;

красный перец;

дыню.

Тяжелый недостаток ретинола лечится с применением пероральных биодобавок.

Кроме того, аптечный витамин А в жидком виде можно применять в качестве компонента средств для укрепления, регенерации и роста ногтей и волос.

Важно! Лечение дефицита витамина А и коррекция рациона питания проводятся исключительно под врачебным контролем, поскольку передозировка данным витамином приводит к увеличению печени, огрубению кожного покрова, сухости волос и повышению СОЭ!опубликовано econet

Автор: Заяц И. А.

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