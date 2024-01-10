Дефицит энергии: что делать, если вы от всего устали?

Вам кажется, что вы стали менее продуктивными, чем раньше? Фактором постоянной усталости может быть не только загруженность работой и делами. Возможно, причина энергетического кризиса вашего организма кроется в состоянии здоровья. Как можно восполнить дефицит энергии?

Энергия организма – к сожалению, исчерпаемый ресурс. Вы ощущаете вялость, недостаток сил, сонливость? Восполнить недостаток энергии можно при помощи несложных стратегий.

Дефицит энергии: причины и пути решения проблемы

Явной причиной энергетического кризиса можно назвать недосыпание. Кроме этого – гормональный баланс и образ жизни.

Факторы недостатка энергии

Содержание сахара в крови. Организм перерабатывает сахар в крови, синтезируя инсулин. Инсулин - гормон, который позволяет сахару проникать внутрь клетки. Избыток инсулина приводит к низкому показателю сахара.

Избыток инсулина приводит к низкому показателю сахара. Низкий показатель гормона щитовидки. Данный гормон регулирует метаболизм. Если наблюдается низкая производимость гормонов щитовидки / если неактивный гормон (Т4) не трансформируется в активный (Т3), человек ощущает вялость, бессилие.

Симптомы гипотиреоза: утомляемость, избыточный вес, туманность сознания, зябкость, выпадение волос, сухость кожных покровов, депрессия.

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Перименопауза – временной промежуток приблизительно за десять лет до наступления менопаузы. Перименопауза - это когда показатели гормонов эстрогена и прогестерона выходят за пределы нормального цикла. Последствия: ночное потоотделение, чрезвычайно обильные менструации, вялость, тревожность, бессонница и избыточный вес.

Прочие причины дефицита энергии

Недостаток питательных веществ,

Патологии пищеварительного тракта,

Высокая концентрация токсинов в организме.

6 вещей, которые можно сделать сейчас, чтобы избежать энергетического кризиса

1. Пить больше воды. Для нормального функционирования телу необходимо как минимум 2 л воды / травяных чаев ежедневно.

2. Питательные соединения. В производстве энергии работают витамины B, C, E, микроэлементы магний (Mg), железо (Fe), цинк (Zn) и селен (Se). Их источниками являются фрукты, овощи, бобовые культуры, орехи, семена, цельнозерновые продукты, мясо, рыба.

3. Содержание сахара в крови – важно контролировать показатель сахара в крови, постоянно включая белок в пище (и на завтрак - тоже). Это создаст медленное высвобождение сахара в кровоток, предотвращая резкие колебания уровня сахара.

4. Контроль стресса. Полезно практиковать разумные физические нагрузки, проводить время на свежем воздухе, отдыхать. Уделяем внимание правильному дыханию, делая 5-10 медленных полных вдохов (животом). Глаза должны быть закрыты.

5. Качество сна. Полезно убрать гаджеты как минимум за 1 час до сна. Влияние синего света, излучаемого различными устройствами, подавляет гормон сна мелатонин.

6. Детокс. Важно постараться употреблять только натуральные пищевые продукты, пить фильтрованную воду, применять неагрессивные моющие средства.опубликовано econet

Фото Cristina Coral

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