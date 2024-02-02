Что важно знать про болезнь Крона

Болезнь Крона - это хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Локализовываться недуг может почти во всех его отделах. У страдающих болезнью Крона иммунитет не защищает организм, а реагирует на инфекцию неправильно. В слизистой оболочке кишечника в избытке накапливаются лейкоциты, вызывающие хроническое воспаление.

Болезнь Крона – это недуг, при котором развивается хроническое воспаление пищеварительного тракта. Поражение может распространяться от полости рта до толстого кишечника. Болезнь Крона ведет к формированию язв и – в запущенном состоянии – к онкологии.

Что такое болезнь Крона и как её лечат

Причины болезни Крона

Достоверно причины болезни пока не установлены.

Но специалисты выделяют следующие факторы риска:

Специфика иммунитета. У страдающих болезнью Крона иммунная защита распознает здоровый микробиом кишечника как чужеродный и начинает его атаковать. Развивается воспаление, в результате которого кишечные стенки утолщаются, возникают язвы.

Развивается воспаление, в результате которого кишечные стенки утолщаются, возникают язвы. Генетика. Определенные гены передаются от родителей и повышают риск иммунных патологий.

Порочное питание. Злоупотребление жирной пищи меняет состав микрофлоры кишечника.

Курение.

Опасность болезни Крона

Болезнь Крона приводит к следующим осложнениям:

Непроходимость кишечника.

Язвы.

Свищи.

Трещины заднего прохода.

Анемия.

Онкология толстого кишечника.

Тромбоз.

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Симптоматика болезни Крона

Наблюдаются признаки разной степени тяжести. Во время ремиссии симптомы уходят.

Специалисты выделяют 2 группы симптомов.

Симптомы при обострении болезни Крона

Понос.

Повышенная температура.

Усталость.

Боли и спазмы в зоне живота.

Кровь в каловых массах.

Язвы в полости рта.

Плохой аппетит, потеря веса.

Боль в отделе заднего прохода, появление гноя по причине воспаления свища.

Симптомы при тяжёлом течении болезни Крона

Воспаление кожных покровов, глаз, суставов.

Воспаление печени и жёлчных протоков.

Камни в почках.

Вялость, утомляемость, тахикардия (по причине анемии).

торможение роста и полового созревания у детей.

Лечение болезни Крона

Универсального медикаментозного препарата или метода терапии при данном заболевании пока не существует. Врачи индивидуально подбирают стратегии лечения, которые позволяют облегчить состояние пациента.

Коррекция образа жизни

Важное правило при болезни Крона - избегать стрессовых ситуаций . Волнения, переживания усугубляют кишечные проблемы.

. Волнения, переживания усугубляют кишечные проблемы. Необходимо покончить с курением.

Пищевой рацион

Меню больного должно быть сбалансированным, включать необходимое количество калорий и белка. Общей диеты при болезни Крона не разработано, но доктора советуют придерживаться следующих рекомендаций:

Употреблять пищу небольшими порциями.

Пить жидкость в достаточном объеме.

Исключить пищевые продукты с высокой концентрацией клетчатки.

Избегать жирной и жареной пищи, соусов.

Минимизировать употребление молокопродуктов, если есть сложности с усвоением лактозы.

Избегать пищу, которая способствует газообразованию (например, капусты).

Исключить острые блюда.

В некоторых случаях доктора могут назначить питание через зонд / вену. Это позволяет кишечнику больного восстановиться.опубликовано econet

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