Что такое психологические триггеры и как с ними бороться?

Как психология описывает триггеры? Слово «триггер» применяется в различных областях. Это понятие, которое обозначает болевую точку, провоцирующий фактор, событие, которое запускает определенное действие. Триггер в психологии - «спусковой крючок» активной эмоциональной реакции. Сила воздействия на сознание определяет яркость эмоционального всплеска.
Психологические триггеры часто руководят нашим поведением, толкая на импульсивные, скоропалительные поступки. Потому полезно их "знать в лицо" и держать под контролем, чтоб не позволять манипулировать своим сознанием и действиями. Почему триггеры имеют такую власть над нами? Давайте разбираться.
Триггер с точки зрения психологии - воздействие звука, аромата, любого - визуального, тактильного, вкусового ощущения, конкретных слов и значимых явлений на сознание. Это влияние вызывает эмоциональный взрыв, мозг выходит из-под контроля и субъект совершает поступки, на которые не был бы способен осознанно.
Триггеры провоцируют негативные эмоции: это может быть приступ гнева, раздражения, тоска. Но триггеры выступают не только как отрицательные явления. Определенные события провоцируют положительно окрашенные эмоции и стремление достичь цели. Но не следует забывать, что психотриггеры могут вызывать искушения, в будущем приносящие ущерб здоровью и качеству жизни.
Триггеры рождают моментальную реакцию. Она связана с темпераментом, показателями нервной системы, психонастроем, ситуацией.
Если срабатывает подобный раздражитель, у нас изменяется восприятие, мы входим в эмоциональное состояние, при котором сформировался триггер. В эту минуту ощущение реальности искажается и не исключены неадекватные действия.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Психотриггеры провоцируют эмоциональные реакции, которые не контролируются. Болезненное действие на психику усугубляет реакцию даже до утраты чувства реальности.
Важно в такие минуты дать возможность разобраться в собственных ощущениях - это позволит вам воздержаться от необдуманных поступков.
С какими проблемами есть вероятность столкнуться при воздействии подобных раздражителей:
Как можно научиться контролировать собственные эмоции и действия? Ведь последствия отрицательного действия триггеров могут быть следующими:
Под влиянием психотриггеров невозможно жить нормальной жизнью, развиваться. Человек может попасть под влияние разных мошенников.
Анализ и контроль поступающей информации и последующих действий дадут вам возможность не реагировать на триггеры.опубликовано econet
Фото ©Jean-Marie Franceschi
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий