Что такое митохондрии и почему важно улучшить их работу

Наше самочувствие напрямую зависит от того, что мы едим. Но какие продукты являются наиболее полезными для организма? Чтобы разобраться в этом вопросе, для начала нужно изучить, что представляют собой митохондрии и как улучшить их работу.

Митохондрии – это микроорганеллы, присутствующие в большинстве клеток. Они вырабатывают энергию посредством соединения питательных компонентов из жиров и глюкозы с вдыхаемым воздуха, то есть кислородом. В одной только клетке может содержаться сотни тысяч митохондрий, вырабатывающих энергомолекулы – аденозинтрифосфаты. Митохондрии участвуют в обменных процессах и поэтому, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний, важно позаботиться о здоровье этих органелл.

Вещества, улучшающие работу митохондрий

1. Яблочная кислота - содержится в малине, барбарисе, винограде, цитрусовых, зеленых яблоках.

2. Ресвератрол – сильный антиоксидант, содержащийся в винограде красного сорта. Это вещество способно повысить уровень белков, принимающих участие в процессе производства органелл.

3. Апигенин – содержится в свежих овощах и фруктах, защищает здоровые митохондрии от клеточного стресса и улучшает их функции.

4. Лейцин – аминокислота, принимающая участие в процессе образования белков. Содержится в фасоли, домашних яйцах, молоке.

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5. Липоевая кислота – содержится преимущественно в говяжьей печени и субпродуктах. Такая кислота уменьшает нарушения в работе органелл, связанные с возрастными изменениями.

6. Берберин – растительный алкалоид, который активно применяется в китайской медицине. Такое вещество способно подавлять раковые клетки, но при высокой дозировке может быть токсичным и спровоцировать дисфункцию митохондрий.

7. Горькая дыня – азиатский фрукт, мощнейший антиоксидант, который часто применяется для лечения сахарного диабета и способен значительно улучшить работу митохондрий.

8. Азиатская центелла или готу кола – растение, активно применяемое в китайской медицине при лечении туберкулеза, бронхита, астмы. Это растение содержит вещества, улучшающие обменные процессы в организме и способные увеличить количество митохондрий в мозге, хотя точные научные данные о воздействии готу кола на функцию митохондрий отсутствуют.

9. Гиностемма – травянистое растение, способное повысить уровень митохондриальных белков.

10. Бутират – молекула жирных кислот, вырабатываемая в организме «хорошими» бактериями при переработке пищевых волокон. Бутират оказывает антиоксидантное действие и предотвращает повреждение органелл.

11. Гидрокситирозол – содержится в оливковом масле, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, улучшая функции митохондрий и уменьшая окислительные стрессы.

12. Янтарная кислота (сукцинат) – содержится в некоторых растениях и янтаре, купить ее можно свободно в аптеках. Такая кислота восстанавливает структуру митохондрий, поврежденных окислительным стрессом, и улучшает их функции.

13. Китайский шлемник – растение, обладающее противораковым действием, способностью уменьшить эпилептические приступы и защитить органеллы от вредного воздействия продуктов жизнедеятельности бактерий.

14. Креатин – карбоновая кислота, находится в человеческом организме, участвует в энергетическом обмене в мозге и мышцах. Такая кислота способна восстанавливать функции митохондрий, поврежденных окислительными стрессами.

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15. Ацетилкарнитин – форма L-карнитина, добавка, укрепляющая сосуды и улучшающая работу мозга. Ацетилкарнитин предотвращает повреждение органелл, минимизирует клеточную смертность и повышает количество здоровых митохондрий.

16. Красный шалфей – содержится в корнях растений и применяется для лечения заболеваний сосудов и сердца. Шалфей способен повысить активность белков и наладить работу органелл.

17. Кофейная кислота – содержится в растениях, минимизирует вероятность окислительного повреждения митохондрий.

18. Зеленый чай – содержит вещество, которое накапливается в органеллах и активирует работу некоторых белков, связанных с их основной функцией.

19. Куркумин – содержится в специи куркуме, также применяется в качестве добавки. Куркумин защищает митохондрии, увеличивает их количество и препятствует гибели клеток. опубликовано econet

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