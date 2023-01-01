Что НЕ ТАК с нашими отношениями

Сколько существует человечество - столько проблемы отношений будут приводить к психологу. Мы склонны делить хронологическую линию отношений на два этапа. Первый, красиво названный конфетно-букетный период. Второй можно саркастически назвать «за что боролись, на то и напоролись».

Тема вечная, бесконечная. Сколько существовало и существует человечество, столько проблемы отношений будут приводить к психологу… или к кардиологу. Мы склонны делить хронологическую линию отношений на два этапа. Первый, красиво названный конфетно-букетный период. Второй, я бы саркастически назвал «за что боролись, на то и напоролись». Понятное дело, мы будем тут рассматривать усредненную историю отношений двоих взрослых людей, среднестатистическую. Мы исключим разнообразные крайности, такие, как безответная любовь, любовь в первого взгляда и последнего вздоха, отношения на основе исключительно финансового расчета и т.д., и т.п.

История отношений двоих взрослых людей

Первый этап отношений

Второй этап отношений

Первый этап отношений

Первый этап, как правило, всеми обожаем, и сопровождается бурными эмоциями и чувствами. Это пышный эмоциональный букет от восторга и обожания в моменты встреч до легкой тревоги и томлений в часы расставания.

Это время идеализации партнера, эйфории от осознания, что рядом любимый человек. Нам в ней (в нем) нравится все без исключения, и даже небольшие изъяны представляются пикантными изюминками. Откуда такая реакция? Что, мы не хотим верить своим глазам и ушам? Ушам, потому что в эти уши нам упорно дуют друзья, подруги и родня со словами: «Ты чего, с дуба рухнула? Что ты в нем нашла?» Напрасно стараются.

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В этот период эмоциональная часть нашей психики берет верх над логической. Известное дело, что у нас две системы мышления, два интеллекта (умственный он же логический и эмоциональный) и две полушария мозга. Если рассматривать это с позиции популярной физиологии, то правое полушарие контролирует эмоциональную сферу, а левое - логическую. В моменты, когда нас захлестывают эмоции, активность правого полушария преобладает, а способность мыслить логически и трезво оценивать ситуацию, снижается. Первое свидание, первое общение и все первое генерирует внутри нас бурный гормональный коктейль. Именно поэтому начальный период отношений сопровождается яркими событиями, которые очень хорошо запоминаются и легко воспроизводятся. Чем объяснить то, что именно этот человек так на нас воздействует, вызывает такой отклик? Почему именно на него мы западаем, а других очень похожих на него (неё) даже не замечаем? При том, что окружающие нам говорят, мол, какие вы разные.

Кроме, как загадками нашей психики это объяснить нельзя. Внутри нашего подсознания хранится опыт наших предков со времен мамонтов и динозавров. Та часть психики, которая отвечает за инстинкты, срабатывает мгновенно и заставляет нас чувствовать и действовать согласно заложенной программе. Мы это не осознаем. Какими бы современными и продвинутыми мы себя не считали, как бы стильно не одевались, какое умное лицо не делали, инстинктам, отвечающим за выживание и размножение на это начихать. Все равно внутри себя мы все чуть-чуть зверьки. Поэтому мы совершаем иногда поступки, которые трудно объяснить с точки зрения здравого смысла. Выбор партнера может быть обусловлен его запахом, цветом его волос, родинкой на шее и еще черт знает чем… Здесь нет логики и быть не может. Точка!

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Второй этап отношений

Но также хорошо известно в узких кругах, период эмоциональных страстей долго длиться не может. Постепенно гормональный кавардак прекращается, и левое полушарие (читай логика и здравый смысл) берет управление на себя. Включается оценочное мышление. О, Боже мой! Что я вижу… оказывается, партнер не идеален, у него есть недостатки. Оказывается он носки по всей квартире разбрасывает, а она может по часу с подругами по телефону трепаться не по делу, ну и т.д. Теперь вопрос: а что именно мы станем оценивать в этот момент? в момент перехода из конфетного периода в период трезвого взгляда. На что именно станем обращать внимание, по каким критериям определять «свой - чужой»? Ответ есть. Но сперва немного теории.

Роберт Дилтс, будучи одним из первых учеников Джона Гриндера и Ричарда Бендлера, основателей нейро-лингвистического программирования, в 80-е годы прошлого века разработал свою версию классификации жизненного опыта. Как мы приобретаем, а затем структурируем свой опыт. Теория получила название «Пирамида логических уровней». В чем суть. Рассмотрим схему. У нас цели изучить собственно эту теорию, а мы хотим лишь понять с ее помощью, почему так прекрасно начавшиеся отношения, могут разрушиться.

Каждый человек имеет о себе некое представление. Картина Я-реальный, каков Я, что я сам про себя думаю. Это и есть идентичность. У него в этой связи формируются собственные ценности и убеждения. Что для меня важно, к чему я буду стремиться. Ну и далее он выбирает как он будет идти к этим целям, какие свои способности использовать, как себя вести, что делать. Соответственно у него формируется его окружение. Очень упрощенный пример: человек устроился работать бухгалтером. Это его идентичность в данной ситуации. Его ценности: делать карьеру и соответствовать требованиям нанимателя. Его способности: использовать все свои знания, чтобы делать работу эффективно. Его поведение: работать согласно договора, выполнять указания руководства, общаться с коллегами. Его окружение: коллеги по работе.

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Как это применить к отношениям? А очень просто. Мы имеем двоих совершенно разных людей, каждый из которых, по окончанию конфетного периода, возвращается в состояние Я-индентичности. Состояние Я-влюбленный прошло, вернулось прежнее состояние Я-обычный.

А значит, включилось осознание того, что у меня есть мои ценности, что для меня сейчас важно и как я буду это получать. У нас же не одна какая-то исключительная жизненная ценность, а определенный набор. Например: ценность – моё здоровье, ценность – мои друзья, ценность – моя семья, ценность – моя работа и т.д. А теперь, внимание! Вот он, момент истины. Если у партнеров не совпадает 4 и более критерия ценностей, то удачи не видать. Девушка желает, чтобы любимый провел вечер с ней, а он ушел с друзьями на футбол, у него эта ценность – друзья выше, чем любовь и отношения. И такая структура ценностей определяет его поведение и окружение.

Каков вывод? Прежде чем принимать решение с кем строить длительные отношения, было бы хорошо обсудить у кого какие ценности в жизни, кто что и как будет делать, и как себя вести. В общем, много что можно обсудить, если понимать, как мы создаем картину мира у себя внутри.опубликовано econet

Автор Виктор Лимонов

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