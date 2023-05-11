Что лечит лаванда?

ЛАВАНДА известна людям благодаря яркому, неповторимому аромату. Но немногие знают, что лаванда имеет большой перечень ЛЕКАРСТВЕННЫХ СВОЙСТВ. При каких проблемах со здоровьем может помочь это красивое и пахучее растение?
Родина лаванды – западное побережье Средиземного моря. Французская лаванда ценится мировыми парфюмерами за содержание в ней ароматного эфира ацетата линалила. Состав активных веществ лаванды меняется в зависимости от ареала ее произрастания. Так, например, хорватская лаванда обладает более яркими антисептическими возможностями и применяется при лечении дерматологических проблем: маленьких ран, укусов насекомых, прыщей, угрей, фурункулеза. Для этого подходят и прочие виды растения.
Указанная симптоматика говорит о нарушении кишечной микрофлоры. Аромамасло лаванды оказывает антибиотический эффект и контролирует флору кишечника.
Активные соединения лаванды – линалол, ацетат линалила, цинеол, кумарин, дубильные вещества и розмариновая к-та.
Внимание! Передозировка лавандового масла чревата раздражением слизистых, помутнением сознания, головокружением.
Есть еще один вид лаванды – лаванда широколистная /лаванда-спайк. Она не отличается таким приятным запахом как лаванда лекарственная, о которой шла речь до сих пор, но благодаря более высокой концентрации камфары и цинеола подойдет для лечения простуд. В комбинации с ароматическим маслом чабреца она будет эффективным противовирусным и отхаркивающим продуктом при бронхите. Принимаем внутрь / выполняем аромапроцедуры.
Из-за наличия камфары лаванду-спайк не рекомендуется использовать женщинам в период вынашивания ребенка и малышам. У лаванды лекарственной таких противопоказаний нет.опубликовано econet
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