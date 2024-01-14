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Что делать, если обида / злость / вина разрушают жизнь?

Источник: b17.ru 14 января 2024 12702
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Отношения, отношения - вечная тема и такая же извечная тема обиды в отношениях. Есть ли люди, которые не обижаются? Конечно есть! Что это за супер-люди? Они не супер, они просто "целые" или более целостные, в пространстве их Я, нет "трещин", все фрагменты их Я, взаимодействуют как единое, дополняя, поддерживая друг друга. Поэтому, их внутреннее пространство всегда сбалансированно и находится в гармонии с пространством внешним.

Что делать, если обида / злость / вина разрушают жизнь?

Когда же я обижаюсь? Очевидно, когда я чувствую себя нуждающимся, маленьким, брошенным, обделенным, обиженным, когда мне чего то не хватает, то есть, в этот момент я - маленький ребенок, который ищет "объятия матери", тот, кто оказывается рядом, с кем у меня отношения, кто для меня важен, от того я и требую "закрыть" мою потребность в ласке, заботе, внимании, любви...

Чувства, которые разрушают жизнь

То есть, отчасти, вижу в нем свою маму или папу и жду, что он будет вести себя соответствующе, но он не мама и не папа и он, не может знать всего, чего вы хотите. 

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Если вы не сообщили ему, о своей потребности, он о ней, действительно может не знать - это первое. Поэтому, скажите ему об этом, мягко, нежно, без претензий. Если же вы требуете, то, вполне закономерно - встретите сопротивление и получите отказ. Насилие редко кто любит (разве что люди с особыми предпочтениями). Затем вы разозлитесь.

Сначала на него, потом на себя (за глупость) и замкнетесь в себе еще больше, осознавая, что испортили себе и близкому человеку настроение. Потом, возможно придет другое чувство - чувство вины. Эта триада обида - злость - вина - мощная разрушительная сила! Мало того, что она портит настроение, понижает качество жизни, разрушила миллионы семей, так она еще, способна привести к реальным, серьезным болезням, которые могут со временем проявиться в теле.

Что делать, если обида / злость / вина разрушают жизнь?

Каждый раз, когда вы "ловите" себя на чувстве обиды, "освобождайте для него место", не выражайте и не подавляйте, просто, дружелюбно наблюдайте, заботливо, тепло, участливо. Присмотритесь повнимательней к этому бесформенному, колючему, пульсирующему чувству, оно начнет принимать форму, - это важная часть вашего я - вы как недолюбленный, отвергнутый ребенок, обнимите его (себя) мысленно, другой своей частью, вы ведь, в том числе и взрослый, мудрый, сильный любящий взрослый (женщина  или мужчина). Поговорите с ним. Спросите, чего он хочет и примите его желание как любящий взрослый человек и сообщите об этом желании, в форме просьбы, своему любимому человеку.

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Не думайте, что это унизительно (мол, он и сам мог/должен был догадаться). Бывает по-всякому, один мог, а другой нет. Скорей всего, ваша просьба будет выполнена, а потребность "внутреннего ребенка" в нежности и заботе, будет удовлетворена дважды, с вашей стороны и со стороны близкого человека. Конфликт не возникнет, злость не придет, вина не вспыхнет, настроение сохраниться и даже улучшиться. Тело, долгие годы будет здоровым. Вы будете довольны собой и отношениями, ощутите себя по-настоящему цельной, гармоничной личностью, которая может решать свои эмоциональные проблемы и поддерживать эмоциональный уют в отношениях!

Скажите себе, обязательно после этого: "Я - молодец, мои чувства принадлежат мне, поэтому, я могу управлять ими и поддерживать в гармонии мои отношения".опубликовано econet.ru

Автор Олег Кононенко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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Олег Кононенко психология чувства человек обида злость вина

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