Что делать, если немеют руки

Когда возникает онемение рук? Это может быть эпизодическим явлением (если вы, например, отлежали руку). Но есть и более серьезные причины покалывания и онемения коненчностей, особенно, если они систематичны. Зажатость мышц препятствует полноценному кровотоку по рукам, и ткани рук испытывают кислородное голодание, им не хватает веществ, переносимых кровью и лимфой.

Онемение рук и пальцев – довольно неприятный симптом, Он дает о себе знать не только когда вы проснулись в неудобной позе и отлежали руку. Онемение, покалывание в конечностях заставляет нас говорить: «бегают «мурашки» по коже». Похожие ощущения иногда появляются после спортивной тренировки, прочих физических нагрузок, в процессе офисной работы и просто без явной причины.

Самомассаж, если немеют руки

Подобные онемения рук не бывают без причины, тем более, если вы заметили их систематичность. Почему же немеют, затекают руки и как быть в таком случае? В некоторых случаях онемение рук проявляется в результате заболеваний и дефицита витаминов и гормонов. Что чаще всего приводит к подобному состоянию?

Типичные причины онемения рук

Зажатие нервных корешков спинного мозга по причине остеохондроза шейно-грудного отдела позвоночника. В результате вы замечаете, как немеют, «отнимаются» руки.

Малоподвижный образ жизни, пронизанный стрессами.

Некоторые профессии предполагают монотонные, повторяющиеся действия руками на сгибание/разгибание. То же происходит при домашней работе, при занятиях на тренажерах. В итоге мускулатура рук постоянно пребывает в тонусе и каждодневном стрессе. Это дополнительно спазмирует тело, идет сокращение мускулов мышечного волокна. Так как действий на растяжение пережатых мышц мы почти не проводим, они сокращаются сильнее, и в итоге конечности в локтях приобретают полусогнутое положение, не разгибаясь до конца, возникает упомянутое онемение, покалывание.

Это говорит о том, что зажатость мышц препятствует полноценному кровотоку по рукам (идет блок), и ткани рук подвергаются кислородному голоданию, им не хватает необходимых веществ, транспортируемых кровью и лимфой.

«Офисные» болезни рук

Офисные сотрудники также испытывают онемение в руках, но они не делают сложных движений на сгибание мышцы…

Монотонные, многократно повторяющиеся крошечные нажатия на мышку компьютера и есть причина целого ряда офисных болезней. Подобное постоянное положение в ходе работы нагружает усталостью мышцы рук. Если мускулы зажатые, не растягиваются, кровообращение ухудшается. Может развиться синдром запястного канала. Онемение пальцев рук – его симптом.

еще есть риск формирования так называемой вороньей лапы. Если человек постоянно держит пальцы напряженными, полусогнутыми (что мы наблюдаем при работе с мышкой и клавиатурой), мускулы пальцев и ладонь постепенно зажимаются, мышцы сухожилия и фасции сокращаются. И руки потом полноценно не разгибаются, напоминая внешне воронью лапу.

Массаж: снимаем онемение в руках

1. Простукиваем руки. Метод, который улучшает кровоток, расслабляет, снимает блок в мускулах, влияет на меридианы, где расположена проекция значимых органов.

Немного сгибаем в форме лодочки ладонь правой руки (пальцы должны быть вместе), и ею делаем слабые простукивания левой руки; хорошо, если возникнет эффект вакуума.

Делая простукивания, акцентируем внимание на дыхании. Делая глубокий выдох, простукиваем правой рукой внутреннюю поверхность левой от плеча к ладони. Делая вдох, простукиваем внешнюю часть руки от ладони к плечу. Количество «пробитий» - 15-20 раз для одной и другой руки.

2. Как следует растираем руки, активируя кровоток. В конце сжимаем мускулы рук: сильно сжатыми пальцами правой руки в направлении от плеча до запястья пошагово сжимаем мускулы и каждый раз примерно на минуту удерживаем зажим. Это эффективный лимфодренаж, стимулирующий лимфоток, дающий тонус и эластичность мускулатуре рук.

3. «Вычесывание» деревянной ложкой. Берем ложку из дерева. Ручкой с закругленным концом проводим слабый самомассаж от плеча до пальцев с внешней и внутренней поверхности руки. Действия схожи с вычесыванием. Начиная от плеча, мы как бы «чешем» ручкой ложки свою руку, движения короткие – по 10-15 сантиметров (сверху вниз). Так «вычесываем» всю поверхность руки от края внутренней стороны вперед, проработав полукруг руки (внутреннюю область), продвигаемся ниже и проводим следующее (на 10-15 см) «вычесывание». Таким способом массируем руку до ладони, с внутренней, а потом с внешней стороны. Аналогично прорабатываем вторую руку.

Таким же методом «прочесываем» грудь слева и справа от середины к плечу под мышку (у мужчин –от шеи до центра ребер, у женщин – от шеи до начала молочных желез).

Этот самомассаж придаст эластичность мускулатуре грудного отдела, и покалывания при онемении в руках у вас пройдут. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet