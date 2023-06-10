Что дает отказ от пищи перед сном?

Те, кто придерживаются здорового образа жизни, знают, что есть перед сном вредно. Если быть более точными, то не рекомендуется употреблять пищу как минимум за три часа до сна. Когда человек спит, его потребность в энергии минимальна. И доставка организму излишнего топлива в ночные часы вызывает производство вредных свободных радикалов.

В стремлении быть здоровыми и стройным люди изобрели множество видов голодания: интервальное, на овощах, на фруктах, «сухое», каскадное (перечислять можно долго). Голодание способствует очистке организма, избавлению от лишнего веса и не только. Но краеугольным камнем отказа от пищи является правило «не есть вечером».

Почему полезно не есть перед сном

Не имеет значения, какой именно вид голодания приглянулся лично вам, ключевым моментом отказа от пищи является следующий: не есть как минимум за 3 часа до сна. Почему? Что происходит в организме в вечерние и ночные часы?

Голодание важно для нормализации функции клеточных митохондрий и предотвращения повреждений клеток. И в этой связи можно получить стойкий позитивный результат, если воспитать в себе привычку не употреблять пищу по меньшей мере за 3 часа до отхода ко сну.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Когда человек спит, потребность организма в энергии крайне мала. Транспортировка организму излишнего топлива в это время вызывает производство свободных радикалов в значительном объеме.

Во сне происходит детоксикация и восстановление всего организма. Следовательно, задача переваривать пищу, когда человек спит, затрудняет и тормозит эти жизненно необходимые процессы.

В ночное время организм снабжается энергией из кетонов, потому что запасы гликогена как правило истощаются за 18 час. (или за 13 час., если была съедена низкоуглеводная пища). Привычка «подкрепляться» перед сном благотворно влияет на пополнение запасов гликогена, не давая организму возможности сжигать жир в ночные часы.

Не употреблять пищу по меньшей мере за 3 часа до отхода ко сну – это увеличить временной интервал, когда можно естественным образом обходиться без еды в сутки. Это помогает осуществлять «пиковое» голодание и получить от него максимальный эффект.

Многочисленные медицинские исследования подтверждают, что употреблять пищу перед отходом ко сну вредно во всех отношениях. Смысл ясен: когда человек спит, его организм тратит меньше калорий, а это значит, что полезно задуматься и начать отказываться поздних ужинов и перекусов, иначе избыток топлива спровоцирует избыточное производство вредных для здоровья свободных радикалов. Последние, как известно, активируют процессы повреждения тканей, запускают процесс старения и служат причиной прогрессирования хронических недугов.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet