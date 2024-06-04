Читайте поступки! Как к вам относятся на самом деле

Если очень хочется спросить о намерениях партнёра, о "настоящих чувствах", выяснять отношения, значит вы уже получаете сигналы плохого к вам отношения. Именно они порождает тревогу, которую вы стремитесь снять с помощью вопросов. Для того чтобы понять как вам относится партнёру нужно очень мало – взглянуть в лицо реальности. Отношение всегда проявляет себя в действиях

Многие стремятся выяснить отношения, хотят почувствовать сябя увереннее с любимыми. Выяснение отношений сводится к вопросам об истинном отношении человека к вам и о его/ее дальнейших намерениях.

Когда мы поженимся?

А ты меня вообще любишь?

Мы могли бы жить вместе…

Вопросы задаются тогда, когда тревога обостряется и человек пытается решить дело прямым вопросом, думает "пусть он/она скажет прямо – да или нет". Это ошибочная логика, так как если бы у человека было вот это ясное ДА или категоричное НЕТ, то он давно бы пошёл на дальнейшее сближение или бросил бы вас. Ваш вопрос ничего не изменит, уровень интереса к вам останется прежним.

Как узнать настоящее отношение человека к вам

Допустим, вы интересны своему молодому человеку ровно настолько чтобы звонить вам по внезапному "вдохновению", а на самом деле просто от скуки, один раз в месяц. Или напившись поздно вечером в пятницу.

Или вы интересны девушке настолько, чтобы иногда ходить с вами в кино или переписываться во время рабочего дня в социальных сетях (это ее развлекает на скучной работе).

Никакие ваши вопросы, а уж тем более настойчивые требования не изменят уровень интереса к вам. Нет смысла спрашивать молодого человека из примера не собирается ли он представить вас родителям или друзьям. Конечно, нет. Собирался бы давно сам бы предложил. А девушку из нашего примера не стоит зажимать в углу вопросом серьезно ли она к вам настроена. Ведь уровень её интереса вы сами можете прочитать по её действиям (вернее отказам с вами встречаться (по все более надуманным причинам). Зачем спрашивать? В надежде на чудо?

Или ваш возлюбленный пишет вам вяло раз в день и то в ответ на пятое ваше сообщение. Почему - догадайтесь сами, не задавайте очевидных вопросов. На этот очевидный вопрос вам будет отвечено стандартное "много работы".

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Читайте поступки людей

Может быть это и сложно понять, как устроен Другой, чужая душа потемки. Но не так сложно увидеть, что этот другой делает в вашем направлении.

Спрашивающий, задающий вопросы с очевидным ответом, недооценивает тот факт, что само задавание вопросов вовсе не гарантирует вам искренний ответ. Вы задаете вопрос в надежде снять тревогу, в надежде, что вам скажут всю правду, но почему это должно произойти?

Допустим вы задаете вопрос "Планируешь ли ты связать со мной судьбу?"

Никто не ответит вам так: "Это очень маловероятно, разве что в крайнем случае, когда я пойму что ничего лучшего мне не светит. А пока ты мне нужна в качестве временного варианта/запасного аэродрома/ лёгкого развлечения/ как отдых от семьи/для секса без обязательств (выберите свой вариант).

Вам так никто не скажет, разве что люди которые уверены, что с вас эта наглость стечет, как с гуся вода. Или тот скажет, кто принципиально хамит всем окружающим не только вам. Такое выдается за искренность и прямоту, это бывает, такой имидж.

Большинство же людей произнесут одну из следующих фраз:

Я сам не знаю…

Не дави на меня.

Я не понимаю своих чувств.

Я не достоин тебя.

Дай мне время.

Наверное, я боюсь близости...

Мне жаль, что заставляю тебя страдать.

или множество других модификации этих фраз. Значить эти фразы будут примерно то, что я обозначила выше.

Если посмотреть на поступки, то все станет и так понятно.

Например, ваш кавалер уверяет, что безумно скучает, но забывает ответить на ваше сообщение. Так, увы, не бывает.

Или девушка волнуется в вашем присутствии, вы чувствуете что ей не безразличны. Но её никак не удается вытащить на свидание… А то может она и прямо говорит, что между вами ничего не может быть. Будьте уверены что все её чувства, которые вы так ясно "видите" приписаны ей вашими желаниями. Желающие вас девицы не сбрасывает звонки и не избегает встреч. Разве что для этого есть действительно серьезные основания (ваша избранница мать троих детей и замужем). Также как расположенные к вам кавалеры не рассказывает вам неделями о занятости на работе и не предпочитают вашему обществу пиво с друзьями.

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"Нерешительные"

Многие уверены, что партнер "хочет, но молчит". Он нерешительный, боится душевной боли при вашем отказе или вообще трусоват по жизни.

Возможно, он просто не решается.

Ему трудно сделать первый шаг.

Он боится ответственности.

Она обожглась на прошлых отношениях.

Она не уверена в серьезности моих чувств

Если вы, вопреки поведению партнёра все все же подозреваете что его необходимо подтолкнуть к решительным действиям, сделайте это один раз. Этого достаточно, чтобы понять, как обстоят дела. Скажите, что хотите быть вместе и ждёте встречного движения.

Вне зависимости от того, что скажет в ответ партнёр, смотрите на его дальнейшие действия. Так, если человек сказал, что, конечно, будем съезжаться, а как же, но пропал на три недели, то надо обратить внимание на действия, а не на слова. Или если ваша бывшая девушка говорит, что "возможно, ещё любит", но просит оставить её и не беспокоить звонками, то важнее второе!!

Многие делают наоборот: игнорируют действия, но обращать внимание на слова. Получается тогда ребус такой - говорит одно, делает другое, нерешаемая как бы задачка. На самом деле она решается просто, достаточно посмотреть на реальность.

Большинство людей не без оснований в словах предпочитают смягчать правду:

боятся выглядеть жестокими

не уверены в своих решениях

не хотят конфронтации и обвинений

элементарно опасаются вашей истерики или агрессии.

«Язык дан нам для того чтобы скрывать свои мысли"

Несмотря на деликатность в словах (или малодушие, кому как нравится) у спрашивающего нет оснований чувствовать себя одураченным. Поведение – абсолютно достаточно и ясный язык, которым вам сообщают о своих намерениях. Если очень хочется спросить о намерениях партнёра, о "настоящих чувствах", выяснять отношения, значит вы уже получаете сигналы плохого к вам отношения. Именно они порождает тревогу, которую вы стремитесь снять с помощью вопросов. Для того чтобы понять как вам относится партнёру нужно очень мало – взглянуть в лицо реальности. Отношение всегда проявляет себя в действиях.опубликовано econet

© Елизавета Филоненко

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