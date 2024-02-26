Чем выше давление, тем короче жизнь

Еще недавно доктора считали, что болезни сердца являются результатом закупорки артерий. С возрастом повышается уровень холестерина в крови, появляются сгустки и бляшки, они уменьшают просветы сосудов, иногда закупоривают их, образуются тромбы, возникает непроходимость сосудов. Но со временем медицина пересмотрела роль холестерина в нашей жизни.

Вероятно, вы считаете, что холестерин – это вредная вещь. Но он необходим как составляющая организма, он играет важную роль в процессе производства гормонов. Ручаюсь, вы об этом не знали! От 60% до 80% холестерина несут липопротеины низкой плотности (ЛНП), они доставляют холестерин из печени в наши клетки для построения клеточных мембран.

Как изнашивается с возрастом ваша система кровообращения

Но, к сожалению, клетки иногда не нуждаются в таком количестве холестерина, излишки его накапливаются и оседают на стенках сосудов. Поэтому мы называем ЛНП плохим холестерином. От 20% до 40% холестерина разносят липопротеины высокой плотности (ЛВП), известные как хороший холестерин, они очищают сосуды, цепляя и унося плохой, осевший на стенках, очищая проход обратно к печени для расщепления.

Вы должны понимать разницу между плохим и хорошим холестерином, потому что, когда ваш доктор сообщит вам о его количестве или вы сами узнаете из домашнего теста, вы должны понимать его роль. Тем более те, кто должен следить за уровнем холестерина постоянно.

Около 85% холестерина, необходимого вашему организму, вырабатывается печенью. Еще 15% поступает с пищей. Ваш организм стоит на страже, и, если вы едите слишком много продуктов с высоким содержанием холестерина, печень должна среагировать, производя меньше холестерина. Но не всегда организм может восстановить равновесие. Поэтому надо есть меньше животных жиров и белков. Именно от них забиваются сосуды.

В начале XX века медики и ученые считали, что именно холестерин играет главную негативную роль при болезнях сердца, потому что, когда люди умирали от сердечного приступа, у них находили в артериях холестерин. Он стал врагом номер один для всех в 1950 – 1960-х годах, когда в США особенно часто умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Но холестерин не единственный враг, вызывающий болезни сердца. Сейчас известно, что примерно 50% всех умерших от сердечных болезней имели нормальный уровень холестерина и нормальное давление.

Какой-то другой фактор наносит непоправимый вред сердцу, и этот враг – воспаление.

Содержание С-реактивного белка в крови показывает на наличие воспаления. У людей, имеющих высокий уровень С-реактивного белка в крови, в три раза повышается риск развития сердечной недостаточности. Этот вид белка старит сердечную мышцу. Он заставляет эту главную для организма мышцу работать с нагрузкой и под стрессом с увеличением возраста. Кроме того, постепенно утрачивается эластичность стенок артерий, их стенки утолщаются, и тогда возникает болезнь под названием гипертензия, или гипертония. Эти изменения делают артерии жесткими, малопроходимыми, что вынуждает сердце работать с усиленной нагрузкой, чтобы проталкивать кровь через окаменевшие артерии. А это, друзья мои, и ведет к тому диагнозу, который я так ненавижу ставить своим пациентам, – гипертония.

И если вы предпочитаете выбор в пользу неправильного питания с большим содержанием жиров в пище, алкоголя, соли, всяких ненужных и вредных для организма продуктов, это неизбежно ведет к гипертонии. Чем выше давление, тем короче ваша жизнь. Хотя гипертензия – молчаливый враг, она постепенно разрушает здоровье, симптомы вы вскоре сможете заметить: ухудшение зрения, одышка, кровотечение из носа.

Вы должны обязательно контролировать давление, при каждом посещении доктора непременно в осмотр должно входить измерение артериального давления. Если вы заметили у себя симптомы, указывающие на повышение давления, не медлите и обратитесь к врачу.

Если у вас высокий уровень холестерина в крови, а правильное питание и рекомендации врача не помогают его снизить, посоветуйтесь с врачом по поводу приема статинов. Вы, наверное, слышали о способности статинов снижать уровень холестерина, но последние исследования показали, что они обладают еще и противовоспалительными свойствами.

Результаты исследований говорят, что статины снижают содержание С-реактивного белка в крови, который является маркером воспаления. Поговорите с доктором, можно ли вам принимать статины (принимая во внимание, что эти вещества имеют целый ряд побочных эффектов, таких как мышечные боли, головные боли, тошнота, слабость, расстройство желудка и суставная боль). Я видел, что пациенты часто встречаются с такими проблемами.

Именно правильная работа систем кровообращения является залогом для здорового долголетия. Мы не задумываемся о своем здоровье, пока не возникнут неполадки и проблемы. Если у вас систематически поднимается кровяное давление, вы рискуете получить сердечно-сосудистое заболевание. Гипертония ведет и к болезни почек, и к ухудшению зрения. Это нужно остановить, и немедленно. Примите меры для хорошей работы ваших сосудов, пока не поздно.

Итак, чтобы иметь здоровое сердце, надо обратить внимание на следующие факторы:

Питание

Как семейный врач, я провел много времени, убеждая своих пациентов в необходимости правильно питаться или сесть на диету, чтобы бороться с воспалением. Существуют продукты питания, которые способны замедлить воспалительные процессы в организме и таким образом приостановить старение организма. Поразительно, как правильный выбор еды может не только повлиять, но и буквально спасти вашу жизнь. Понимаю, что этот совет уже кажется слишком простым, обычным, но многие люди пренебрегают этим. Но если вы надеетесь прожить целый век и сохранить при этом здоровье, последуйте моему совету и включите в рацион продукты, помогающие бороться с воспалением.

Лосось . Он богат омега-3 жирными кислотами. Лучше выбрать лосось, выловленный в открытом море, а не выращенный на специальных фермах, потому что он может содержать вредные вещества, включая токсины и, наоборот, способствующие воспалению. Макрель, сельдь, сардины тоже богаты омега-3 жирными кислотами.

. Он богат омега-3 жирными кислотами. Лучше выбрать лосось, выловленный в открытом море, а не выращенный на специальных фермах, потому что он может содержать вредные вещества, включая токсины и, наоборот, способствующие воспалению. Макрель, сельдь, сардины тоже богаты омега-3 жирными кислотами. Орехи . Еще один источник омега-3 жирных кислот и других полезных компонентов, включая витамин Е, укрепляющий иммунитет.

. Еще один источник омега-3 жирных кислот и других полезных компонентов, включая витамин Е, укрепляющий иммунитет. Лук . Содержит антиоксиданты, которые предотвращают воспаление, а также сульфидные соединения, поддерживающие иммунную систему. Сюда же можно отнести яблоки, брокколи, красное вино, красный виноград, виноградный сок и чай.

. Содержит антиоксиданты, которые предотвращают воспаление, а также сульфидные соединения, поддерживающие иммунную систему. Сюда же можно отнести яблоки, брокколи, красное вино, красный виноград, виноградный сок и чай. Черника, голубика, брусника. Не хватит слов, чтобы восхвалять эти ягоды. Они просто набиты антоцианами – это тот тип антиоксидантов, который охраняет иммунную систему и защищает организм от свободных радикалов (которые и являются причиной воспалений). Другие ягоды, такие как малина, ежевика, клюква, тоже содержат антоцианы.

Не хватит слов, чтобы восхвалять эти ягоды. Они просто набиты антоцианами – это тот тип антиоксидантов, который охраняет иммунную систему и защищает организм от свободных радикалов (которые и являются причиной воспалений). Другие ягоды, такие как малина, ежевика, клюква, тоже содержат антоцианы. Сладкий картофель . Сладкий картофель, или батат, богат каротинами, природными антиоксидантами. А если вы не любитель батата, то можете заменить любыми фруктами яркой окраски – морковь, перец, манго.

. Сладкий картофель, или батат, богат каротинами, природными антиоксидантами. А если вы не любитель батата, то можете заменить любыми фруктами яркой окраски – морковь, перец, манго. Шпинат . Тоже богат каротинами, не говоря уже о таком помощнике иммунитета, как витамин Е. Любой овощ зеленого цвета является помощником в укреплении иммунитета.

. Тоже богат каротинами, не говоря уже о таком помощнике иммунитета, как витамин Е. Любой овощ зеленого цвета является помощником в укреплении иммунитета. Чеснок . Как и лук, богат сульфидными соединениями и активизирует иммунные клетки. Тоже обладает сильным противовоспалительным эффектом.

. Как и лук, богат сульфидными соединениями и активизирует иммунные клетки. Тоже обладает сильным противовоспалительным эффектом. Ананас . Содержит вид ферментов, обладающих противовоспалительным действием, прекрасный источник витамина С.

. Содержит вид ферментов, обладающих противовоспалительным действием, прекрасный источник витамина С. Имбирь . Свежий имбирный корень действует как противовоспалительное средство. Он подавляет вызывающие воспаление энзимы.

. Свежий имбирный корень действует как противовоспалительное средство. Он подавляет вызывающие воспаление энзимы. Куркума . Главный компонент в карри, куркума содержит куркумин, обладающий противовоспалительным эффектом.

. Главный компонент в карри, куркума содержит куркумин, обладающий противовоспалительным эффектом. Гранат и гранатовый сок. Этот плод известен с древних времен, но в наше время признан как укрепляющее сердечно-сосудистую систему средство. Мощный антиоксидант, защищает и укрепляет сосуды и сердце. Гранатовый сок уменьшает количество холестериновых бляшек, закупоривающих сосуды, противодействует их образованию на стенках артерий. Помогает нормализовать кровяное давление сосудов.

Ешьте любые овощи, все без исключения. Не только вышеупомянутые, но и все остальные играют важную роль, улучшая циркуляцию крови. Овощи, которые теперь называют растительной пищей, содержат флавоны – вещества, которые подавляют воспаление. Некоторые помогают организму производить окись азота, она расширяет сосуды, помогая снижать давление.

В 2011 году в научном издании American Journal of Clinical Nutriation на основе проведенных клинических исследований доказано, что здоровая сердечнососудистая система и долголетие напрямую связаны с потреблением растительной пищи – овощей и фруктов. Принимающие участие в исследованиях люди были поделены на группы. Одна группа потребляла только овощи, другая только фрукты, третья сырые овощи. Исследователи установили, что потребление только овощей, особенно в сыром виде, таких как капуста брокколи, другие виды капусты, значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сырые овощи содержат сульфидные соединения, сильные антиоксиданты, они борются с факторами, вызывающими подобные заболевания.

Мой призыв ко всем ненавистникам овощей

Если при одной мысли о салате из шпината у вас сводит желудок отвращением и вы ни за что не будете есть сырую морковь, даже если на Земле не останется другой еды, вы встали на путь старения. Прислушайтесь к моим советам.

Есть очень много овощей, которые вам понравятся, а кроме них тысячи трав и специй, которые вы можете добавлять в вареные, тушеные, запеченные овощи, как и в соус для спагетти. Ради своего здоровья не пренебрегайте ими. Избегая овощей, вы тем самым лишаете себя необходимых вашему организму веществ и обедняете пищу.

Наряду с советами, что надо есть или добавить к пище, чтобы укрепить здоровье, не могу не упомянуть о тех продуктах, которые вызывают обратный эффект. Например, вызывают процесс производства эндотелия, который выстилает толстым слоем стенки сосудов и постепенно сужает их просвет. Вам ведь не захочется этого.

Список начну с тех, что содержат простые сахара. Они часто ответственны за воспалительные процессы.

Итак, старайтесь поменьше употреблять:

Белый рис

Белый хлеб

Промышленные продукты в упаковках, такие как чипсы, попкорн

Белая мука

Сиропы злаковые

Макаронные изделия из белой муки

Сладкие хлопья злаков

Пирожные, сладости, вафли, пироги

Фастфуд

Сладкие промышленные напитки

Джемы, желе, пресервы

Алкогольные напитки, особенно пиво

А также:

Масло

Жирное мясо или консервы мясные

Бекон

Кокосовое масло

Сметана

Цельное молоко и другие молочные продукты с высоким содержанием жира

Кукурузное масло

Маргарин, сало и гидрогенизированные масла

Мясные субпродукты (например, печень).

Я изо дня в день всю свою жизнь советую пациентам следить за своим питанием, чтобы снизить уровень плохого холестерина в крови и воспалительные процессы. Некоторые добиваются успеха, но есть и такие пациенты, которые, несмотря на принятые меры, избавляясь от вредной пищи, не достигают позитивных результатов. Для них существуют специальные пищевые добавки, способные помочь.

Добавки, поддерживающие и улучшающие кровообращение

Если у вас высокое содержание холестерина в крови и вы не переносите статины из-за их побочных эффектов, у меня есть для вас совет, какие добавки могут вам помочь. Но надо учесть, что, прежде чем последовать моим советам, вы должны получить консультацию у своего доктора.

Итак, мои рекомендации для таких пациентов с высоким уровнем холестерина.

Ниацин , 250 мг, принимать в течение двух недель или дольше, пока не появится ощущение приливов – часто испытываемый побочный эффект. После двух недель приема я увеличиваю дозу до 500 мг, и если пациент хорошо переносит ее, увеличиваю до 750 мг

, 250 мг, принимать в течение двух недель или дольше, пока не появится ощущение приливов – часто испытываемый побочный эффект. После двух недель приема я увеличиваю дозу до 500 мг, и если пациент хорошо переносит ее, увеличиваю до 750 мг Рыбий жир : 3 г в день

: 3 г в день Льняное масло : 1 столовая ложка в день (можно добавить в салат)

: 1 столовая ложка в день (можно добавить в салат) L-карнитин : 500 мг дважды в день

: 500 мг дважды в день Коэнзим Q-10 : 50 мг дважды в день

: 50 мг дважды в день Витамин С: 1000 мг. В виде аскорбиновой кислоты или аскорбата кальция.

Если у вас нормальный уровень холестерина, можете принимать добавки, чтобы поддерживать его в этих пределах

Витамин С: 1000 мг

Льняное масло: 1 столовая ложка

Коэнзим Q-10: 50 мг

Примечание: ниацин – подвид витамина В, поможет увеличить содержание ЛВП, или хорошего холестерина; рыбий жир уменьшит уровень триглицеридов и воспаление. Аминокислота L-карнитин поможет снизить уровень плохого холестерина и усилит сердечную мышцу. Коэнзим поможет доставить больше кислорода к тканям. Витамин С предотвращает закупорку сосудов.*опубликовано econet

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