Чем полезны резистентные крахмалы

Диетологи уверены, что сложные углеводы помогают контролировать вес и аппетит. Они расщепляются медленно и практически не усваиваются организмом, отлично насыщая на несколько часов. Наиболее полезные и безопасные для здоровья кишечника – резистентные крахмалы, которые содержатся в простых продуктах.

Многочисленные наблюдения за питанием людей с лишним весом доказали, что употребление продуктов с резистентными крахмалами помогает худеть, поддерживать стройную фигуру без диеты. Их ежедневное использование в рационе – отличная профилактика сахарного диабета, гипертонии и ожирения с пользой для кишечника.

Что такое резистентные крахмалы

Основная польза резистентных крахмалов

Органические соединения относятся к сложным углеводам, которые необходимы организму для нормальной работы пищеварительного тракта. После употребления они не перевариваются в кишечнике, быстро продвигаются, не отдают человеку лишних калорий.

Основные преимущества резистентных крахмалов:

улучшение перистальтики кишечника;

профилактика запоров;

предотвращение онкологических заболеваний;

контроль массы тела и аппетита;

уменьшение воспаления при дисбактериозе.

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Лечебные свойства резистентных крахмалов делают их незаменимой составляющей любой диеты. После попадания в тонкий кишечник они поглощают бактерии, токсины, продукты распада. Это стимулирует рост полезной микрофлоры, позволяя заменить дорогостоящие пребиотики в капсулах.

Продукты, содержащие резистентные крахмалы

Очистить кишечник, восстановить стабильную дефекацию и снизить вес можно при ежедневном употреблении блюд из следующих продуктов:

зеленые незрелые бананы;

необработанные овсяные хлопья;

белая фасоль;

чечевица;

бурый рис;

перловая крупа.

Резистентные крахмалы содержатся в орешках кешью, арахисе и фисташках. Их много в обычном горохе, моркови и отрубях. Их можно добавлять в салаты и первые блюда, использовать при перекусе на работе, чтобы снизить аппетит.

Вместо сладостей можно готовить выпечку из муки, полученной из зеленых бананов или перемолотого овса. Белый хлеб лучше заменить ржаным или ячменным, который насыщает, но не приносит большого вреда фигуре.

Резистентные крахмалы при расщеплении не провоцируют резкий выброс сахара в крови, поэтому полезны при диабете второго типа. Они должны занимать не менее 40% от общего рациона, готовиться с минимальной термической обработкой. Приятным бонусом станет красивая кожа без высыпаний, регулярный стул и отсутствие вздутия после обеда.опубликовано econet

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