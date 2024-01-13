Боли в суставах – первые признаки нехватки пантотеновой кислоты

✅Витамин В5 или пантотеновая кислота, — одно из лучших средств для того, чтобы оставаться стройным и бодрым. Он стимулирует деятельность сердца и повышает концентрацию внимания, и, кроме того, предотвращает преждевременное старение и образование морщин.

Пантотеновая кислота (В5). Название этого витамина происходит от греческого слова «pantos» что означает «повсюду». Он действительно встречается повсюду, но только не в еде, которая ежедневно бывает в наших тарелках. Однако среди специалистов по обмену веществ все еще бытует устаревшее мнение, что проблемы дефицита пантотеновой кислоты не существует.

Витамин В5: в чем содержится и на что влияет

На самом деле все выглядит совершенно иначе. Дело в том, что структура обмена веществ сильно изменилась за последние десятилетия, когда в наших холодильниках стали все чаще появляться готовые блюда, консервы, поджаренные чипсы, пицца, белый хлеб, макароны, сахар, сладости и сладкие напитки.

В таких продуктах содержание пантотеновой кислоты сократилось наполовину (например, во всех изделиях из пшеничной муки). Кроме того, повсеместно ощущается нехватка веществ, взаимодействующих с пантотеновой кислотой. Так возникает постоянный дефицит этого ценного витамина.

На что влияет нехватка пантотеновой кислоты

Прежде всего, этот дефицит сказывается на пожилых и старых людях. Они часто не в состоянии купить себе свежие продукты и питаются тем, что хранится на полках в холодильниках и морозильниках: овощами и фруктами в консервных банках или в пластиковой упаковке, готовыми консервированными или замороженными блюдами, сосисками, вермишелью, очищенным рисом, кондитерскими изделиями и т.д. Едят они меньше и, соответственно, потребляют меньшее количество жизненно необходимых питательных веществ. Вдобавок ко всему, они нередко оставляют много еды в тарелках. Поэтому почти у трети пожилых и старых людей слишком низкое содержание пантотеновой кислоты в крови.

Если утром, вставая с постели, вы с трудом можете согнуть руки и ноги из-за анкилоза или артрита, это может означать, что вам не хватает пантотеновой кислоты. Во время клинических исследований постоянно выясняется, что у больных артритом слишком низкое содержание пан-тотена в крови. Большие дозы витамина могут снять боли в течение одной — двух недель. Но если потом опять перейти на привычную пищу, болезнь постепенно возобновляется.

У тех, кто питается главным образом готовыми блюдами из консервных банок, белым хлебом, пиццей и вермишелью, ест много сахара и сладостей, возникает дефицит очень важного витамина В5, который специалисты называют пантотеновой кислотой.

Первые признаки нехватки пантотеновой кислоты:

Боли в суставах

Выпадение волос

Преждевременная седина

Мелкие трещины в уголках рта

Онемение, судороги рук и ног

Ослабление зрения и памяти

Раздражительность

Запоры

В чем содержится пантотеновая кислота

Особенно богаты пантотеновой кислотой печень, почки, яичный желток и хлеб с отрубями. В наиболее концентрированном виде она содержится в пивных дрожжах и пчелином маточном молочке. Эта питательная жидкость содержит в себе вещество, которое убивает вредные микроорганизмы, оказывает противовоспалительное воздействие и таким образом поддерживает здоровье пчелиной матки. Пчелиное молоко чрезвычайно полезно и для человека.

Пантотеновая кислота содержится главным образом в печени, почках, яичном желтке и хлебе с отрубями. В наиболее концентрированном виде она встречается в пивных дрожжах и пчелином маточном молочке.

Пантотеновая кислота — архитектор стройной фигуры

Противовоспалительное действие пантотеновой кислоты объясняется ее обменными функциями в коре надпочечников, где этот витамин участвует в производстве кортикоидов. Они помогают человеку одолеть стрессовые ситуации и одновременно борются с воспалительными процессами во всем организме. Поскольку кора надпочечников, эта самая работоспособная из всех наших желез, может вырабатывать гормоны только шесть часов в сутки, а остальное время отдыхает, ей необходимы большие запасы пантотеновой кислоты, чтобы успешно бороться со стрессами и воспалениями. Ввиду того, что кортикоиды больше, чем какое-либо другое соединение, способствуют расходу жировых запасов, пантотеновая кислота опосредованно помогает сохранить или восстановить стройность фигуры. С другой стороны, нехватка этого витамина способствует ожирению.

В целом пантотеновую кислоту можно назвать витамином и архитектором стройной фигуры. Гормоны стресса типа кортизола вырабатываются только с целью возбуждения и стимуляции деятельности сердца и концентрации внимания. Лишь так мы можем справиться со стрессом при опасности, конфликтах на работе и в семье, при напряженном труде и занятиях спортом. Таким образом, пантотеновая кислота помогает нам быть свежими и готовыми к любым испытаниям.

Витамин В5 помогает нам справиться со стрессовыми ситуациями, способствует сохранению или восстановлению стройной фигуры.

Последствия дефицита пантотеновой кислоты

Можно представить себе, к чему ведет нехватка этого витамина. Те, кто с утра до вечера подвергается сильным стрессам, расходуют резервы пантотена в коре надпочечников и поэтому быстро теряют жизненную энергию. Те, кто занимается тяжелым физическим трудом или спортом, тоже уменьшают запасы пантотеновой кислоты в надпочечниках. В этом причина того, что высококлассные спортсмены после тяжелых, изнурительных соревнований часто бывают близки к нервному срыву и не в состоянии справиться со стрессом.

Этот витамин «запускает» процесс липолиза — высвобождения жиров из адипоцитов (жировых клеток). В клетке тела он снова тут как тут, чтобы оказать помощь в сжигании жира. Так вырабатывается дополнительная энергия, необходимая для защиты от стресса.

Витамин играет роль спусковой пружины и в синтезе тканей, особенно кожи и слизистых оболочек. Таким образом, он защищает слизистые оболочки от инфекций. Даже рост волос и их пигментация, то есть насыщение красящими веществами, не обходится без участия пантотеновой кислоты. Этот витамин также предотвращает преждевременное старение и появление морщин.

Витамин В5 или пантотеновая кислота, — одно из лучших средств для того, чтобы оставаться стройным и бодрым. Он стимулирует деятельность сердца и повышает концентрацию внимания, и, кроме того, предотвращает преждевременное старение и образование морщин.

Как пантотеновая кислота попадает в клетки тела

Половина витамина В5 пропадает при переработке зерна на муку и при очистке риса. Во время жарений и тушения мяса теряется 35% пантотеновой кислоты. Кроме того, этот витамин чувствителен к воздействию кислот. Блюда, которые обильно поливаются уксусом, да еще хранятся после этого в течение некоторого времени, вообще не содержат витамина В5.

Животные в естественных условиях питаются неочищенным зерном и не жарят себе шницели на сковородке. Точно так же им не приходит в голову улучшить с помощью уксуса вкус чудесной зелени салата. Поэтому концентрация пантотеновой кислоты в крови животных постоянно высока.

Витамин выделяется из пищи в кишечнике. Микроорганизмы кишечника могут производить его и сами при условии, что чувствительная кишечная микрофлора не разрушена и не разбалансирована. Обычно молекулы витамина собственного производства восполняют нехватку молекул пантотена в пище и наоборот. Но это равновесие сохраняется лишь при условии относительно правильного питания. Если же это условие не соблюдается, то иссякают оба источника витаминов и возникают вышеназванные симптомы. Ввиду того, что наш мозг расходует почти четверть всех питательных веществ, нехватка витамина отражается, прежде всего, на состоянии нервной системы.

В пище витамин содержится в форме коэнзима, из которого он выделяется и поступает в плазму крови, чтобы обеспечить доступ к любой клетке тела, так как каждая клетка омывается кровью с помощью микроскопически малых сосудов. Через определенные рецепторы молекула витамина проникает в клетку и тут же образует важный для выработки мышечной энергии коэнзим А. Избыток пантотеновой кислоты выводится из организма с мочой, поэтому надо постоянно заботиться о пополнении витаминных запасов.

Как действует пантотеновая кислота

Витамин в клетках организма участвует в создании сотен ферментов. Эти ферменты соединяются между собой с помощью так называемого апоэнзима — части белковой молекулы — и приобретают, таким образом, большую потенциальную энергию. Это можно сравнить с безжизненным куском дерева, к которому подносят спичку. Одной из таких реакций, осуществляемых с помощью пантотеновой кислоты, является преобразование в мозгу витамина группы В холина в нейротрансмиттер (нервный возбудитель) ацетилхолин.

Нейротрансмиттеры играют очень важную роль в мозгу и нервной системе, поскольку через них проходят все мыслительные сигналы и импульсы от органов чувств. Именно поэтому так высока концентрация витамина В в клетках мозга. В течение суток пантотеновая кислота может буквально освежить мозг, снять рассеянность, сомнения, забывчивость, отсутствие внимания и легкие депрессивные расстройства.

Сколько нам нужно пантотеновой кислоты?

Детям, подросткам и взрослым требуется ежесуточно от 5 до 10 мг витамина, а беременным и кормящим женщинам до 15 мг. Для того чтобы обеспечить новорожденному необходимый рацион витамина в период образования мозга и тканей, материнское молоко содержит пан-тотеновую кислоту в очень высокой концентрации — до 5 мг на литр. Тем, кто подвергается воздействию стресса или занят физическим трудом, требуется больше пантотеновой кислоты, чем людям со спокойным, размеренным образом жизни.

Особенно богаты пантотеновой кислотой:

Продукты питания (100 граммов) Миллиграммы Печень 7.70 Пшеничные отруби 2.85 Форель 1.82 Семена подсолнуха 1.40 Сельдь, макрель 1.35 Сыр (камамбер, рокфор, лимбургский) 1.10 Грецкие орехи 0.90 Хлеб с отрубями 0.78 Желток (одного яйца) 0.75 Крабы 0.63 Дичь 0.57 Мясная вырезка 0.40 Цельное молоко 0.31

Что необходимо учитывать

Очищенные и переработанные продукты питания — рис, макаронные изделия, белый хлеб и т.п. — содержат лишь небольшое количество пантотеновой кислоты.

Высокая температура при приготовлении пищи разрушает витамин. Кислоты, например уксус в маринадах, консервированных овощах, горчице, разлагают молекулу витамина, особенно если пища в течение длительного времени находится в соприкосновении с уксусом. Однако вредны для витамина и щелочные вещества, например питьевая сода.

Очень важно равномерно и постоянно снабжать организм пантотеновой кислотой, так как излишки витамина (принятые в виде таблеток, например) быстро выводятся. Равномерное поступление витамина обеспечивается полноценным питанием при одновременном отказе от «пустых» продуктов типа сахара, сладостей, спагетти, жареного картофеля и т.п.опубликовано econet

Чему способствует пантотеновая кислота (витамин В5):

Высокий жизненный тонус

Профилактика воспалительных процессов

Защита от стрессов

Уменьшение запасов жира

Концентрация внимания

Здоровая кожа

Сохранение волос

Нормальное кровообращение

Материалы носят ознакомительный характер. Помните, самолечение опасно для жизни, за консультацией обязательно обращайтесь к врачу.

Автор Обербайль Клаус, "Витамины-целители"

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