Болезни начинаются с кишечника

Здоровье пищеварительной системы - залог крепкого иммунитета, бодрости и долголетия. Предлагаем рецепт смеси с лавровым листом, которая прочищает, обеззараживает пищеварительную систему начиная от ротовой полости и заканчивая толстым кишечником. Какими еще свойствами обладает лавровый лист?
Лавровый лист – уникальное растение, которое есть буквально на каждой кухне. Его уникальные целебные свойства хорошо известны. Это натуральный антисептик, который оказывает противовоспалительный и обезболивающий эффект. Лавровый лист - мощное антибактериальное, противовирусное средство.
Этот продукт изготавливают из морских растений. Агар-агар активно используют японцы (возможно, в этом кроется секрет их долголетия).
Как действует данная смесь? Она прочищает, обеззараживает всю систему пищеварения от полости рта до толстого кишечника.
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Агар-агар, как губка, очищает весь кишечник. В комбинации с указанными выше продуктами он и лечит пищеварительный тракт.
Постоянно принимать состав не следует. Обязательно делаем перерыв. Например, 10 дней принимаем – неделя перерыв.
Многих людей (особенно преклонного возраста) беспокоит проблема полипов в желудке. Полип - это образование на слизистой, выходящее в просвет полого органа и соединенное с его стенкой ножкой / основанием. Данный состав служит эффективной профилактикой полипов.
Кроме того, средство поможет в борьбе с запором.
Рассказывает Дмитрий Обгаль:
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Источник: https://econet.by/
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