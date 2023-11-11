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Без диет и спорта! Как начать худеть «между делом»

Автор: Econet 11 ноября 2023 6614
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Конечно, чтобы быть здоровым и похудеть, необходимо изменить рацион и увеличить физическую активность. Без этого, получить эффективный результат просто нереально. Но есть некоторые простые рекомендации, которые помогут избавиться от нескольких лишних килограмм «между делом».

Без диет и спорта! Как начать худеть «между делом»

Даже наилучшая сбалансированная диета или эффективные тренировки не способны сделать человека красивым и изящным, сформировать крепкий мышечный рельеф, если в целом, он ведет неправильный образ жизни. Чтобы отражение в зеркале стало действительно радовать, понадобится внедрить новые, полезные привычки.

9 привычек, которые помогут похудеть

1. Замените продукты

Постарайтесь заменить привычные продукты аналогичными, но с более низкой калорийностью. Делайте это постепенно, без резких колебаний, которые могут причинить вред. Например, колбасные изделия можно заменить нежирным мясом, белый хлеб – цельнозерновым, сладкие напитки – домашними компотами, и так далее. Постепенно вы привыкните употреблять более здоровую пищу, и сможете незаметно избавиться от излишков веса.

2. Стакан воды

Попробуйте начать любой прием пищи с употребления стакана простой негазированной воды. Вода необходима для нормальной работы всего организма и поддержания правильного водно-солевого баланса. Люди часто путают сигналы голода и жажды, а кроме этого, вода занимает часть желудка, поэтому вы получите сигнал о насыщении намного раньше.

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Без диет и спорта! Как начать худеть «между делом»

3. Не отвлекайтесь во время еды

Принимать пищу лучше медленно, в спокойной обстановке, не отвлекаясь на просмотр телевизора или социальные сети. Постарайтесь полностью сосредоточиться на еде и тщательно пережевывать каждый кусочек. Сигнал о том, что желудок насытился, часто доходит до мозга с опозданием, а если отвлекаться, то его можно вообще пропустить и почувствовать, что наелся, когда желудок переполнился. Так что – не торопитесь.

4. Немного шоколада

Трудно совсем остаться без сладкого. Но можно заменить торты и пирожные несколькими дольками темного шоколада. Будет вкусно, сладко, полезно и избавит от сильной тяги к углеводным продуктам.

5. Исключите сладкие напитки

Не стоит еще, и пить калории. Очень много сахара содержится в сладких газированных напитках и магазинных соках. Люди часто сидят на очень жестких диетах, но вес стоит на месте, из-за увлечения подслащенными жидкостями.

6. Размеры порции

Оптимальный размер порции  - столько, сколько помещается в ладони. Но отмеряйте порцию до того, как она окажется на вашем столе, а не когда она уже в тарелке. Лучше сразу положить себе необходимое количество продуктов, чтобы не пришлось оставлять лишнее.

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Без диет и спорта! Как начать худеть «между делом»

7. Избегайте вредных перекусов

Старайтесь не перекусывать магазинными сухариками, острыми чипсами и прочими вредностями. Наестся ими практически невозможно, а желудок основательно испортите. Лучше всегда носите с собой полезные продукты, которые можно использовать в качестве перекуса. Ими вы сможете быстро утолить голод и не навредить фигуре.

8. Постарайтесь полноценно высыпаться

Постарайтесь так построить режим, чтобы вы высыпались. Постоянные недосыпы провоцируют различные нарушения организма, в том числе и повышение аппетита. Организм пытается компенсировать недостаток энергии дополнительными калориями, и вы начинаете испытывать усиленную тягу к сладостям и жирным продуктам, которые откладываются на теле.

9. Ранний ужин

Последний прием пищи должен составлять не более ¼ общего объема пищи, и не должен быть слишком поздним. При нарушениях этих простых правил, возникают различные расстройства сна, пищеварения, избыточный вес. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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