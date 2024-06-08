АНЕМИЯ: Как недостаток железа влияет на наши эмоции

Помимо того, что анемия отнимает у нас энергию, необходимую для всех повседневных обязанностей, она негативно сказывается на нашем психологическом фоне в целом: делает нас апатичными и отнимает желание общаться с другими людьми.

Это правда, что когда мы болеем, неприятные симптомы сказываются на нашем настроении и на том, как мы относимся к окружающим. То есть заболевание влияет на нас не только физически, но и эмоционально. В случае с анемией также можно говорить о психологических последствиях, которые могут изменить нашу повседневную жизнь (и, надо сказать, не в лучшую сторону). Узнайте об этом больше в нашей сегодняшней статье!

Анемия и эмоции

Что такое анемия и в чем она выражается?

Когда мы страдаем анемией, нам не хватает энергии

Как анемия влияет на наши эмоции?

Анемия и проблемы на работе

Как анемия влияет на личную жизнь?

Что такое анемия и в чем она выражается?

Прежде чем говорить о пагубном воздействии этого состояния на наш организм, давайте разберемся, а что же такое анемия? Если «в общем», то это недостаток железа в организме.

Медицинское определение данного состояния — «низкая концентрация гемоглобина в крови».

Чтобы это обнаружить, необходимо сделать анализ крови, хотя есть и другие, видимые симптомы, которые могут помочь нам в постановке диагноза.

Лабораторный анализ крови может показать нам и другие изменения в кровотоке, например, меньшее количество эритроцитов (в сравнении с нормой), или уменьшенный гематокрит.

Сказать, что анемия — это заболевание, было бы неправильно. Это скорее признак имеющегося дефицита.

Недостаток железа может вызвать железодефицитную анемию, которая может быть вызвана желудочно-кишечными заболеваниями или потерей крови (например, от несчастного случая или от очень тяжелых менструальных кровотечений).

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Когда мы страдаем анемией, нам не хватает энергии

Отсутствие энергии — один из верных способов догадаться о недостатке железа в крови. В дождливые дни человек не выходит из дома, предпочитая оставаться в постели и не вылезать из-под одеяла, но и в солнечные ему стоит большого труда открыть глаза, когда звонит будильник.

Человек больше не в состоянии довести свои дела до конца, а если и делает это, то чрезмерно устает.

Другие признаки анемии, заметные «невооруженным» глазом:

Бледность лица

Чрезмерное выпадение волос

Ломкость ногтей

Еще один способ определить, достаточно ли красных кровяных клеток в организме, — это посмотреть на внутреннюю часть нижнего века.

Если она слишком белая, то, возможно, анемия есть. Это не научный вывод, но, как правило, весьма точный.

Среди последствий анемии следует отметить неврологические расстройства, такие как нарушения зрения или головные боли, головокружение, бессонница и нерегулярные менструальные периоды.

Как анемия влияет на наши эмоции?

Недостаток железа имеет последствия не только для физического здоровья человека, но и для его эмоционального состояния. Иногда врачи оставляют этот аспект без внимания.

Но такой психический дискомфорт и «неблагополучие» могут сильно ухудшить отношения с окружающими людьми, да и самочувствие (самоощущение и принятие себя) в целом.

Анемия может сделать человека пассивным, неспособным самостоятельно принимать решения, более того, человек может элементарно не знать, чего он хочет от жизни. Его мотивация пропадает…

Ему не хочется ни с кем общаться и даже выходить из дома.

Анемичные люди страдают от того, что называется «большой неспецифической усталостью». Почему такое название? Да потому, что эта усталость не связана с какой-то конкретной болезнью или ситуацией.

Человеку просто не хочется ничего делать, а других симптомов вроде как и нет. Ему просто «перестает нравиться» находиться в движении, какая-либо активность его утомляет и раздражает.

Отвращение ко всему — это прямое последствие анемии. И конечно, это затрагивает все без исключения сферы жизни.

То, что вчера было в радость, сегодня уже не вызывает никаких положительных эмоций, а то, что давалось легко, начинает ужасно тяготить.

Анемия и проблемы на работе

Безусловно, всем нам иногда бывает трудно вставать рано на работу, выполнять свои обязательства или терпеть босса, но у людей с дефицитом железа это становится правилом, а не исключением.

Человека раздражают вещи, на которые раньше он бы даже не обратил внимания, ему очень тяжело сконцентрироваться на своей деятельности, у него начинают возникать проблемы с общением, — вот симптомы, которые нельзя игнорировать.

Если человек забывает, что он должен что-то сделать, постоянно отвлекается, долго не может подобрать нужное слово, то, возможно, все это связано именно с нехваткой энергии из-за анемии.

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Как анемия влияет на личную жизнь?

К сожалению, плохое самочувствие из-за недостатка железа в организме, не заканчивается вместе с рабочим днем, оно «отправляется» с анемичными людьми и к ним домой. Часто бывает так, что дома нежелание что-либо делать только усиливается.

Уборка, ужин, физические упражнения, воссоединение семей, учеба … Кажется, что все настроено против нас…

Каждый раз становится все труднее находить себе стимул, чтобы встать с дивана или кровати в выходные. Даже если и были какие-то более интересные планы, а за окном светит солнце.

Родственники человека, страдающего от анемии, должны убедить его сдать кровь на анализ, чтобы точно поставить диагноз.

А пока можно помочь ему понемногу начать заниматься чем-то, что подарит ему энергию: прогулка в парке, приятная музыка, десерт…

Все должно быть направлено на то, чтобы восстановить его моральные и физические силы, чтобы человек наконец снова почувствовал себя способным и начал получать удовольствие от общения с окружающим миром.опубликовано econet

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