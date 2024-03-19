Аллергия: решение проблемы методами гомеосинергетической медицины

Аллергия – острая физиологическая реакция организма на внешние раздражители. Сверхчувствительная иммунная система вырабатывает в организме специфические реакции на определенные вещества. Это может быть, пыльца растений, пищевые продукты с избыточным содержанием некоторых элементов, таких как йод в морепродуктах или витамин C в цитрусовых, пыль, шерсть животных, некоторые материалы т.д.

В последнее время появляются все новые типы аллергии, как например, на холод или солнце. Выражается аллергия тоже по-разному: от простого чихания до красных пятен на коже и затрудненного дыхания.

Иными словами, аллергия – это отторжение организмом, непринятие в свою жизнь чего-либо. И он посылает нам сигналы, чтобы этот предмет, аллерген, был немедленно ликвидирован, либо необходимость самому отдалиться от него. Итак, приходится отказываться в жизни от всего, где имеются такие аллергены. А это называется бегство.

Решение проблемы

Сегодня традиционная медицина нашла способ решения проблемы, облегчающий аллергикам жизнь. В аптеке можно найти множество препаратов, блокирующих антигены, вызывающие острую реакцию организма. Таким образом, аллергик может находиться вблизи своих аллергенов и не испытывать дискомфорта. Решение хорошее, но лишь на время. Не следует также упускать из виду возрастающую зависимость и побочные эффекты от таких препаратов.

К тому же, эффект длится временно, а проблема аллергии так и остается не решенной. И в этом подход традиционной медицины в целом – применение лекарств, устраняющих лишь последствия, но не причины из возникновения. Сложно назвать это лечением, скорее, откладыванием решение проблемы в долгий ящик. Ведь последствия не исчезнут до тех пор, пока не уйдет причина, их порождающая.

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Гомеосинергетическая медицина (ГСМ)

Гомеосинергетическая медицина (ГСМ) – новое направление биологической медицины, заключающееся в комплексном подходе к решению проблемы. В отличие от традиционной медицины, ГСМ при лечении заболевания не делит организм человека на отдельные органы и системы, а рассматривает физиологические и психологические процессы в целом. Такой подход позволяет искоренить причину заболевания, а не его следствие. В этом сходство ГСМ с восточной, или нетрадиционной, медициной.

ГСМ называют также духовной медициной, потому что во многом она обращается к психологии человека. Не раз, наверное, приходилось слышать, что все причины наших болезней – в нашей голове, восприятии жизни, реакции на окружающую нас действительность. Существует даже целая наука о ментальных причинах заболеваний, доказывающая зависимость болезни того или иного органа от неверных жизненных установок.

Так, аллергия в ГСМ рассматривается как защитная реакция организма на явления, которые вы не впускаете в свою жизнь, отторгаете. Чем больше у человека вещей или явлений, которые он категорически не принимает, тем больше вероятность возникновения аллергии. И не обязательно искать прямую связь, к примеру, аллергия на амброзию – нелюбовь к растениям. Причина может скрываться совсем в другом. Нужен анализ жизни в целом. Что вы не принимаете? От чего убегаете? Что у вас вызывает бурную эмоциональную/психическую реакцию? Речь идет не о физических объектах, а о взаимодействии с действительностью, окружающими и самим собой. Найдя причину, каждый решает сам, отказаться от нее и сделать свою жизнь полноценной или продолжать бороться, преодолевая созданные самим же препятствия. опубликовано econet

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