Адаптогены: Что это такое и как они работают

Адаптогены, не смотря на их целительные свойства, не являются общей панацеей. Однако, они эффективно помогают организму бороться со стрессом, и адаптировать тело к условиям жизни и среды. Адаптогены применяются, когда необходимо укрепить защитные функции организма, эти растения (и грибы) улучшают работу нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, повышают либидо (у женщин).

Не все слышали название «адаптогены». Что же это такое? Адаптогены представляют собой отдельную фармакологическую группу природных препаратов, которые способны повысить уровень сопротивляемости человеческого организма к самым разнообразным вредным воздействиям. В результате употребления адаптогенов улучшается адаптация организма к широкому спектру факторов внешней среды.

Адаптогены и их свойства

Следует понимать, что адаптогены, не смотря на их целительные свойства, не являются общей панацеей. Однако, признанный факт, что они эффективно помогают организму бороться со стрессом и адаптировать тело к условиям жизни и среды. Отсюда и происходит их название.

В ряде случаев адаптогены способны успешно заменить продукцию фармакологии. Каково же все-таки их воздействие на здоровье? Адаптогены применяются, когда необходимо укрепить защитные функции организма, эти растения (и грибы) улучшают работу таких систем как нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой, повышают либидо (у женщин).

Позитивное влияние адаптогенов доказано на практике, их благотворное действие на организм исследовалось не одно десятилетие. Каждый компонент в составе адаптогенов имеет свои функции и уникальные свойства. Адаптогены рекомендуется вводить в рацион в различном виде: их можно употреблять свежими, сушеными, как добавку к пище или в форме препаратов.

Среди великого множества растений и грибов, обладающих действием адаптогенов, мы отобрали наиболее известные в фармакологии и наиболее действенные.

Самые эффективные адаптогены

Мака перуанская.

Является антиоксидантом, антиэйджингером, усиливает энергию, либидо, налаживает работу эндокринной системы. В состав растения входит более 10% белка, до 20 аминокислот, витамин С, такие микроэлементы как кальций, железо, цинк, йод, селен, магний, калий, фосфор. Помимо этого, мака перуанская содержит вещества, стимулирующие кровообращение в половых органах, что усиливает потенцию (у мужчин) и либидо (у женщин). Мака перуанская используется как профилактическое средство против рака молочной железы, как добавочная терапия помогает снизить пролактин, способствует укреплению костей и хрящей.

Родиола розовая.

Растение желательно использовать, если человек находится в состоянии хронического стресса. Рекомендуется употреблять до обеденного времени, так как средство имеет стимулирующий эффект. Нормализует пищеварение, налаживает обмен веществ, имеет антигистаминное назначение, стимулирует центральную нервную систему. Родиола розовая оказывает общее укрепляющее влияние на организм в целом. Помимо нивелирования стрессового состояния растение помогает при комплексном лечении отклонений менструального цикла.

Ашваганда.

Уравновешивает гормональный баланс щитовидной железы и надпочечников. Растение поможет ослабить стресс и нормализовать уровень кортизола, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, приводит в норму гемоглобин крови, выводит из организма плохой холестерин, способствует укреплению суставов и костной ткани, убирает воспаления, стимулирует работу мозга.

Мумие.

Средство способствует повышению либидо у женщин и сбалансированию половых гормонов. Мумие стимулирует продуцирование коллагена в организме. Также его используют как противовоспалительное, детоксическиое средство. Мумие активизирует регенерацию тканей организма и считается эффективным иммуномодулятором.

Лечебный гриб рейши (также известен и под другим назваинем - «гриб бессмертия»).

Считается самым мощным противоопухолевым адаптогеном. В его составе отмечены не только активные противоопухолевые полисахариды, но и вещества терпеноиды, повышающие сопротивляемость стрессу. Рейши принимают в восстановительный период после антибактериальной и противовирусной терапии, он успешно связывает и выводит из организма аллергены как адсорбент. Его используют против хронической усталости. Помогает при гипертонии и высоком холестерине, побеждает стресс.

Азиатский женьшень.

Употребление этого растения запускает метаболизм, женьшень имеет противорвотное действие. Содержит сапонины, пептиды, полисахариды, эфирные масла, витамины группы В, С, РР, фолиевую и пантотеновую кислоты, различные макро- и микроэлементы. Корень женьшеня издавна используют для целительных чаев, настоек, экстрактов. Можно применять с целью снижения кортизола и пролактина, нивелирования стрессогенных факторов. Женьшень необычайно эффективен при борьбе с синдромом уставших надпочечников.

Куркумин.

Не нужно путать его с пряностью куркумой. Оказывает противовоспалительный эффект, снижает стремление к сладкой и жирной пище, понижает уровень вредного холестерина и нормализует общий состав крови. Является мощным противоонкологическим средством. Добавка куркумин - эффективный естественный антибиотик. Регулирует функционирование кишечника, используется при лечении острых бактериальных, вирусных, грибковых инфекций и хронических воспалений.

Берберин.

Суперэффективная добавка, которая способствует оздоровлению на клеточном уровне. Помогает восстановить нормальный уровень сахара в крови. Способствует снижению веса. Укрепляет сосуды и сердце. Каждодневный прием этого адаптогена по 500 мг трижды в день на протяжении трех месяцев приведет к следующему результату: понизится до нужного показателя уровень сахара в крови, понизится уровень холестерина и тестостерона.

Шизандра (еще ее называют лимонник китайский).

Этот адаптоген налаживает работу такого важного органа, как печень, и надпочечников, активизирует физическую и умственную деятельность, защищает организм от так называемого окислительного стресса, усиливает энергию клеток путем повышения уровня оксида азота в организме, обладает детоксикационным эффектом. Используется при лечении хронического гепатита. Растение позитивно влияет и на внешний вид человека, стабилизирует работу всего организма.

Внимание! Принимать адаптогены следует по назначению доктора. Да, они имеют натуральное происхождение. Но это все же лекарства.Только врач может решить, есть ли необходимость в приеме тех или иных адаптогенов. Они, как и другие лекарства, имеют противопоказания.опубликовано econet

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