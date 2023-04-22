Не впускайте зло в свой дом

Семья — это священный круг, ваша крепость, которую нужно постоянно охранять от постоянного вторжения посторонних.

Семья — это священный круг, ваша крепость, которую нужно постоянно охранять от постоянного вторжения посторонних.

Муж и жена должны быть всем друг для друга.

Выбирая себе спутника, задумайтесь, что вы ищите в мужчине, чем он может стать для Вас. Если Вы ищите любовника и забываете про душевность и общение, то и не ждите от своего избранника серьёзных бесед о важных делах.

Если вы ищите собеседника, он не обязательно будет богатым.

Выбирая спутника — думайте! Думайте о своём выборе — что же вы выбираете, выбирая этого человека?

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Чем больше вы понимаете о том, что вы ищите, выбирая спутника жизни, тем меньше будет неожиданностей и разочарований в будущем.

Жена не должна хранить от мужа никаких секретов, которыми она делится с другими, равно как и у мужа не должно быть от жены секретов, которые он рассказывает посторонним.

А иначе все будут ближе жене, чем муж.

Секреты с мамой разрушают отношения с мужем. Посиделки с подружками вносят напряжение в семью. Ты это должна знать.

Что же делать? Думай, прежде чем бежать секретничать с кем-то, кроме мужа. Думай, как сделать ваши отношения такими, чтобы тебе не хотелось ни с кем секретничать, кроме самого близкого человека. Думай, как сделать так, чтобы и муж нёс все свои мысли и секреты к тебе. Чтобы ты для него была самым важным человеком, с кем можно всё обсудить.

А иначе зачем Вам быть вместе, если все Ваши важные дела и секреты Вы обсуждаете где-то на стороне?

В сердце жены должны быть похоронены недостатки мужа, и в сердце мужа — недостатки жены.

Не спеши иронизировать и пытаться оправдываться, если ты всё время в ссоре припоминаешь все недостатки своего мужа.

Вспомни, как ты выбирала своего мужа. Он был лучшим? Или случайным?

Если лучшим, то значит в том, что сейчас ты не довольна им, есть твоя ответственность. Женщина влияет на мужчину. Можно влиять так, что он будет хотеть быть лучше. А можно портить человека.

Как ты влияешь на него? Не знаешь? Срочно изучай этот вопрос! Сейчас ты создаёшь бомбу замедленного действия — ты влияешь и не знаешь как. Своим влиянием ты можешь выпускать дьявола (не самые лучшие качества) из души своего партнёра и не замечать.

Влияй так, что в его душе было больше Божественного, творческого, созидательного и уважительного. Он тебе будет за это благодарен.

Супруги никогда не должны позволять себе шутки, которые могли бы задеть чувства другого.

Мужу и жене никогда не следует даже шутя жаловаться кому-то из знакомых друг на друга, так как такое, как может показаться, совершенно безобидное подшучивание, принесет обоим только неприятности и, возможно, даже отчуждение.

Не предавайте друг друга, рассказывая всему свету, что он «какой-то не такой», «а она…».

Если он действительно «не такой», займись собой. Только меняя себя, можно изменить другого.

Семья — это священное место, символ неба, зеркало, в котором мы видим свое отражение.

Святость или порок в это место приносят только муж или жена, другие оскверняют это место только с их попустительства.

Не позволяй плохо говорить о своём муже никому и сама никогда не унижай его словом или рассказом о нём.

Помни, как только ты открываешь рот пожаловаться на своего мужа кому-то, ты открываешь ворота, через которые войдёт в вашу семью зло (деструктивная, негативная энергия, сила).

В твой дом ходят незамужние подружки? Задумайся, что приносят они… Человек слаб по своей природе, он склонен завидовать чужому счастью.

Чужая зависть разрушает семью.

Не хвались своим счастьем перед другими.

Лучше промолчи и слушай других. Оберегай свои отношения от чужих глаз и мыслей, от того, что ты не сможешь проконтролировать — обсуждение Вас с мужем в Ваше отсутствие, сплетни, зависть.

Друзьям и знакомым не следует вмешиваться в Вашу семейную жизнь.

Насоветовав что-то, они уйдут заниматься своими делами, а ты будешь экспериментировать, следуя их советам.

Что хорошо для других, может быть плохо для вашей семьи. Будь внимательна и осторожна.

Слушайте своё сердце, следуйте ему, берите на себя ответственность за мир в Вашем доме.

Супруги должны быть твердо уверены в том, что они всецело принадлежат друг другу, что дает им ощущение свободы, покоя и доверия.

Вдвоём Вам должно быть легче справляться с трудностями жизни, чем по одиночке. Поэтому Вы вместе. Вы должны доверять друг другу и ценить доверие своего партнёра. Не обманывайте его.

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Следите за тем, чтобы дух разногласия не проник в семью.

Начиная ссориться, вспоминай, чего ты хочешь больше — быть счастливой или быть правой. Правота тебя сделает счастливой на короткое мгновение. Обуздай себя в желании быть правой, оберегай счастье. Вноси в отношения созидательную силу, объединяющую.

Отношения, в которых есть мир и согласие – что может быть ценнее в этом неспокойном мире?

Если Вы будете стремиться к единству, разногласия будут устранены и в семье вновь воцарится любовь.

Создание единства — большой труд, само по себе единство не появится. Может так получиться, что муж об этом единстве будет знать меньше, чем ты. Поэтому в начале пути тебе придётся прикладывать больше сил, заботясь о вашем единстве, чтобы он прочувствовал эту ценность и добровольно встал на её защиту.

Возможно, ты сама не понимаешь, что единство с мужем — это залог счастья. Когда он будет тебя втягивать в единство, ты можешь считать это попиранием твоих прав и ограничением свободы. Не спеши обижаться и воевать с тем, кого выбрала себе в спутники. Разберись сначала, что есть свобода в семье, что есть единство и в чём его ценность.

Быть единым со своим мужем — это искусство, которым владеет не каждая женщина. Ему надо учиться.

Муж и жена должны помнить, что они могут идти вперед, не обрекая себя на несчастную жизнь из-за возникающих противоречий.

Те, кто допускает даже незначительные расхождения, впускают силы зла в свой дом (деструктивную, разрушительную энергию).

Берегите свой дом и свои отношения от сил зла.

Силы зла в нашу жизнь приходят только через людей, мы её впускаем сами. Занимайтесь собой, развивайтесь, работайте над собой, становитесь вратами, через которые в Вашу жизнь входит мудрость, добро и счастье.

Желаем Вам в отношениях любви, взаимопонимания, поддержки, мира и согласия. опубликовано econet

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