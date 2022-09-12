9 признаков мужчины, с которым не получится создать счастливую семью

Бесполезно пытаться разобраться в мужчинах и заучивать наизусть признаки недостойных, не решив своих проблем. Кого и почему мы выбираем? Если ваша личная жизнь все время складывается неудачно, вам попадаются исключительно герои этой статьи, и вы даже не верите, что бывают другие, зато надеетесь излечить их своей «любовью» или просто смиренно терпите, считая это «женской долей», то проблема в вас самих.

Мужчина, с которым невозможно построить нормальную, счастливую семью, выдает себя в первые несколько месяцев знакомства, если внимательно смотреть и слушать. Обнаружив в избраннике явные признаки одного из следующих 9 типов мужчин, лучше отбросить надежду на то, что вам удастся его изменить, и не доверять его саморекламе и обещаниям.

Мужчина не для семьи – 9 признаков

Признаки ветреного романтика или афериста

Признаки алкоголика (он же геймер или другой наркоман)

Признаки хронического неудачника

Признаки женоненавистника

Признаки хама

Признаки домашнего тирана

Признаки вечного холостяка

Признаки бабника

Признаки ревнивца

Этот мужчина не просто далек от идеала и имеет «недостатки», но вообще неспособен к нормальным отношениям. То есть вас с ним ждет только разочарование и боль. Оно вам надо?

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Что должно насторожить в мужчине:

1. Признаки ветреного романтика или афериста

Не успели вы познакомиться, а он уже признается в любви и делает предложение? Романтично! Но подумайте сами: человек, который понимает, что такое семья и ответственность, или что отношения — это глубокая близость, будет ли делать предложение практически незнакомой девушке под воздействием внезапного очарования? Такое легкомыслие свойственно скорее незрелому, инфантильному мужчине. Еще так себя ведут мошенники, рассчитывающие вас «охмурить» поскорее, что тоже не легче.

Даже если он не окажется брачным аферистом, то все равно при малейших сложностях он с такой же легкостью откажется от своих намерений, да и вообще вряд ли представляет себе, что такое серьезные отношения, витая в романтических мечтах. Он не готов справляться с трудностями. Такие мужчины обычно легко дают много обещаний и берут на себя много обязательств, стараясь произвести впечатление и уверяя в своей надежности.

Но действительно надежные люди очень редко дают обещания, тщательно взвешивая сначала, смогут ли они реально их выполнить. И чаще не обещают, а делают.

2. Признаки алкоголика (он же геймер или другой наркоман)

Речь не о том, что он пропустит бутылочку пива после работы или иногда поиграет в «стрелялку», хотя и это должно насторожить, а о зависимости со всеми вытекающими. Склонностью к наркотической зависимости обладают люди определенного психологического типа (зависимое расстройство личности), с которым построить нормальную семью нереально. Даже если такой человек не употребляет, он предпочитает уходить от проблем вместо того, чтобы их решать, а также принципиально не отвечает за свои поступки.

В конфетно-букетный период вы можете не знать о том, что он любит выпить или сутками виснет в играх. Как определить такую склонность? Послушайте, как и что он говорит. Такой мужчина часто говорит о себе в страдательном залоге или употребляет безличные обороты речи, типа: «Так получилось», «Меня довели», «Меня заставили», «Мне не повезло» — то есть всегда находит причину того, что с ним происходит, и что он делает, не в себе, а в чем-то или ком-то другом. Это будущий (или уже настоящий) алкоголик или, как минимум, инфантильный человек, с которым придется нянчиться.

Известный психотерапевт М. Литвак приводит примеры признаний в любви алкоголика: «Я без тебя не могу!» «Ты — мой единственный шанс на счастье!», «Только ты сделаешь меня счастливым!» Здесь человек сразу признает зависимость своего счастья и даже жизни от кого-то другого — в данном случае от вас. Может, оно и льстит, но не обольщайтесь — потом вы же будете «виноваты» в его несчастье, как и в том, что он пьет или играет. Если он обещает «ради вас» бросить свою пагубную привычку, не верьте — добром это точно не кончится!

Eсли вы являетесь причиной отказа мужчины от какой-либо вредной привычки, вы потом окажетесь и причиной его возвращения к ней.

3. Признаки хронического неудачника

Подкупающие слова: Только ты меня понимаешь! Он жалуется на жизнь, на обстоятельства, на злой рок, на родителей, на друзей, на бывших, на то, что никто его не понимает. Ругает страну, начальство, соседа, погоду… Этакая вечная жертва обстоятельств. Вам попался неудачник. И сколько бы вы с ним не нянчились, он им и останется. Это его жизненная позиция, которая ему почему-то выгодна.

Например, она освобождает его от необходимости что-то делать и позволяет многое себе прощать. Он же так несчастен! — что с него возьмешь? Даже не надейтесь, что после того, как вы его пожалеете, поддержите и решите какие-то его проблемы, он воспрянет духом и разовьет бурную деятельность, как он вам обещает. Он просто найдет другую причину страдать!

Если вы думаете, что в ответ на помощь он тоже будет вас понимать и решать ваши проблемы, то и здесь вас ждет разочарование — его чувствительность распространяется только на него, любимого. Человек, понимающий других, не будет жаловаться на непонимание. Реакцией на ваше ожидание от него какого-то вклада в семью будут скандалы, обвинения и обиды. И поиск того, кто его «поймет» в его жалобах уже на вашу «стервозность».

4. Признаки женоненавистника

Послушайте, что и как он говорит о своих бывших. Если мужчина отзывается о женщинах, с которыми у него были отношения, грубо и зло, если он с гордостью рассказывает: «Тогда я ей сказал: Да пошла ты …, такая-сякая!«, то из этого можно сделать вывод о том, как он относится к женщинам вообще. Особо если присутствуют высказывая типа: «Все бабы — дуры (или что похуже)!», и вообще любое акцентирование непреодолимых гендерных различий.

Даже если он при этом превозносит Настоящую Женщину, воспевая ее «божественные» качества, якобы недоступные мужчине, — человеком он ее все равно не признаёт, безапелляционно отказывая ей при этом в «мужских» компенсациях. Это проявится ярче, как только он сочтет что до стандартов «богини» какая-то женщина не дотягивает — она сразу становится «козой», недостойной человеческого отношения.

Мужчина, который презирает женщин в принципе, считает их «вторым сортом» и способен им грубить, будет со временем так же относиться и к вам, сколько бы ни уверял поначалу, что вы — «особенная» и на тех «коз» не похожая. Естественно, можно сразу прощаться с мужчиной, если он проговорится о том, как он ударил (толкнул, пригрозил, унизил — и таким образом поставил на место) кого-то из своих бывших, если не хотите ходить с синяками.

Все, в чем мужчина обвиняет бывших, потом будет адресовано вам!

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5. Признаки хама

Хам — это человек, не способный уважать других: их интересы, мнение, личное пространство. Такой человек всегда не уважает себя — и это не лечится. Заставить хама сделать исключение для вас лично не получится. Хуже того, хамство с течением жизни обернется откровенной грубостью, вплоть до применения силовых методов, особенно с детьми. В период ухаживания он может быть галантным и предупредительным. Но эта предупредительность показная, а не рожденная искренним вниманием, и в мелочах он все равно себя выдаст.

Насторожитесь, если мужчина: опаздывает, не предупреждая, «забывает» ваши просьбы и предупреждения, не следит за своей внешностью, тянет руки и лезет целоваться, когда вам этого не хочется, смеясь преодолевая ваше слабое сопротивление — такой мужчина часто убежден, что женское «нет» — это «да» и поступает в соответствии с этой «истиной».

Но проще всего распознать хама в отношениях с другими людьми. Если вам он пускает пыль в глаза, то с другими он церемониться не будет. Посмотрите, как он ведет себя с таксистами, официантами, в очереди, как разговаривает со своими друзьями, а особенно с теми, с кем находится в конфликте. Именно в конфликте хам проявляется во всей красе! Человек, уважающий себя и других никогда не переступит определенные границы — не будет оскорблять, унижать, грубить… Хам же держит себя в рамках, только пока все хорошо и когда его вынуждают обстоятельства.

6. Признаки домашнего тирана

Мужчина любит рассуждать на тему «женщина должна»? Говорит: «Мне нужна женщина такая-то и сякая-то — и ты как раз подходишь»? Тут уж слишком очевидно, что строить отношения такой человек не способен — ему нужна прислуга и кухарка и кем-то покомандовать… Возможно, он даже будет сам выполнять то, что «должен» мужчина, но его не интересуете ни вы, как личность, ни ваши чувства и интересы. И не будете интересовать. Вы к этому готовы?

Бывает, что сначала тиран маскируется. Он подчеркнуто уважительно относится к вашей свободе и выбору, при этом избегая выражения своих желаний и предпочтений. Это должно насторожить. Если человек действительно уважает другого, он и в нем предполагает такое же уважение к себе — и не только спросит о ваших желаниях, но и озвучит свои, чтобы придти к взаимному согласию, а не будет юлить, пытаясь переложить ответственность.

Нормальный человек не боится конфликта интересов, умея решать конфликты, не выходя за рамки взаимного уважения. Тиран же поначалу может избегать любых конфликтов, зная за собой, что не сможет при этом скрыть свою сущность. Вместо этого он будет ожидать (даже требовать в глубине души), чтобы близкие «сами догадались» о его нуждах, и обижаться на недогадливых, обвиняя их в невнимании и равнодушии.

Он может говорить: «Как ты скажешь!», «Все для тебя», потому что не верит в возможность того, что можно договориться с учетом интересов обоих. У него схема «или-или»: «выиграл-проиграл». Рано или поздно полюса поменяются — и от вас потребуется «все для него», он будет пытаться «выиграть» за ваш счет.

Ну и конечно, визитная карточка тирана — контроль. Который часто маскируется под заботу, и самим женщинам кажется заботой. Если мужчина относится к вам, как отец, хочет всегда знать, где вы и что делаете, или ревнует — это точно тиран. Даже если вы в этом видите признаки его «любви».

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7. Признаки вечного холостяка

Ваш избранник — «душа компании»? Эти мужчины очень привлекательны — они обладают обаянием, чувством юмора и т. п. У них много друзей и много идей, как можно развлечься. Ничего плохого нет в том, что человек умеет отдыхать. Плохо — когда он живет только ради развлечений и общения с друзьями. Его не интересует работа, учеба, карьерный рост… и семья тоже.

О чем он рассказывает, чем гордится? Если все разговоры строятся вокруг развлечений, друзей и хобби, у него нет никаких деловых планов, а высшая оценка чего-то у него: «кайф» — это плохой знак. Такой мужчина очень ревностно относятся к своей «свободе». Он может увлечься вами, но все равно будет держать вас на расстоянии, и вы сами увидите, что отношения с вами в его жизни занимают …-надцатое место. Возможно, вам удастся выйти за него замуж, пообещав, что вы не будете возражать против его друзей и увлечений. Но оно вам надо?

Вам придется развлекаться вместе с ним и принимать его друзей, что может быть очень весело, пока не пойдут дети. Семья — не развлечение, ему будет скучно и тяжело, и он все время будет норовить сбежать к друзьям, пока вы с ребенком на руках будете плюхаться, решая сами все проблемы. А если он и будет дома, то все равно найдет, чем развлечься (будет висеть в социальных сетях, например), — и не достучишься… Даже если такой не сбежит от «уз брака», то все равно вы реально будете одна при живом муже.

8. Признаки бабника

«Ты — самая красивая из всех девушек, которых я встречал!» — такое признание выдает его страсть к «коллекционированию» девушек. Бабник пользуется успехом у женщин, он умеет красиво, «профессионально» ухаживать, при этом в глубине души он невысокого мнения о женщинах, и считает, что соблазнить можно любую. И обычно у него «все бабы — шлюхи».

Ему нужны победы, а не отношения. И после победы над вами он заскучает. А уж если вы услышите рассуждения из серии: «Все мужчины — полигамны» и «Мы изменяем только телом — и это ничего не значит, главное — чтобы не душой» , то все с ним ясно: случая «изменить телом» он не упустит. Неприятным сюрпризом от такого мужчины может стать необоснованная ревнивость — ведь человеку свойственно судить по себе.

9. Признаки ревнивца

Ревнивца узнать, думаю, легче всего. Беда в том, что женщинам его собственничество поначалу льстит — им кажется, что это любовь, что так их выделяют среди других. Хотя на самом деле ревность говорит о его глубокой неуверенности в себе. Но страшнее другое — ревнивец не доверяет женщине и не уважает ее. Он не считает ее личностью, способной выбирать и быть верной своему выбору. Построить нормальные отношения без доверия невозможно, не говоря уже о том, что ревнивец просто опасен.

Ревнивый мужчина относится к женщине, как к своей собственности, неодушевленному предмету. Поначалу это проявляется романтично: «Никому тебя не отдам!», «Ты — моя и только моя!», «Не хочу, чтобы кто-то пялился на твою красоту, кроме меня — носи эту юбочку только дома». Может «заботливо» застегнуть на людях верхнюю пуговку на вашей кофточке… А когда ревность приобретает угрожающие формы, избавиться от ревнивца уже сложно.

Как не ошибиться в мужчине?

Как-то безнадежно все получается — кругом одни моральные уроды… Нормальные-то, достойные мужчины вообще встречаются?! — Конечно, встречаются — и не редко! Даже некоторые из вышеприведенных признаков могут оказаться не «диагнозом» — нужно обязательно учитывать возраст и семью, в которой вырос мужчина.

Например, общительность в 16-20 лет совсем не обязательно говорит о том, что юноша будет жить ради ради развлечений — это просто особенности возраста. Нарочитая грубость может быть просто бравадой, неуклюжей демонстрацией «мужественности», что тоже пройдет. Употребление спиртного и игры не обязательно указывает на склонность к алкоголизму, а может быть просто данью компании — тут важен не сам факт выпивки, а склад личности и степень вовлеченности.

Конечно, стоит посмотреть на его отца и его отношения с матерью. Есть шанс, что мужчина, выросший без отца, будет хорошим мужем и отцом, если отношения с матерью у него хорошие (здоровые!) — такие мальчики уже умеют выстраивать нормальные отношения с женщиной, а настрадавшись без папы, вряд ли бросят своего ребенка. А вот если мальчик рос с недостойным отцом, то вероятность, что он будет воспроизводить его модель отношений в семье и жизненную позицию, почти 100%, сколько бы он ни говорил, что не понимает и осуждает отцовское поведение.

И наоборот, если его отец достойный и порядочный человек и мама с ним счастлива, то есть надежда, что какие-то негативные признаки, которые вы замечаете в мужчине, исчезнут без следа в будущем. Но если вы находите в избраннике очевидные признаки вышеупомянутых типов, а особенно нескольких сразу, то надеяться на перемены не стоит!

Многие негативные признаки взаимосвязаны и вытекают один из другого, то есть могут сочетаться в одном лице. Неудачник часто бывает алкоголиком. Женоненавистник или ревнивец еще чаще — домашним тираном.

Однако, бесполезно пытаться разобраться в мужчинах и заучивать наизусть признаки недостойных, не решив своих проблем. Кого и почему мы выбираем? Если ваша личная жизнь все время складывается неудачно, вам попадаются исключительно герои этой статьи, и вы даже не верите, что бывают другие, зато надеетесь излечить их своей «любовью» или просто смиренно терпите, считая это «женской долей», то проблема в вас самих.

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Если кажется, что он тебя обманул, притворялся «принцем», а потом оказался «чудовищем» — это кажется. Никто не притворяется — человек всегда раскрывается с лучшей стороны, когда влюбляется. А еще нам всем свойственно бессознательно демонстрировать качества, прямо противоположные недостаткам. Но вот почему мы закрываем глаза на «звоночки», радостно веря в первичную демонстрацию и сразу начиная мечтать о семье и детях — хороший вопрос. Чаще всего потому, что нам очень хочется в это верить и замуж, а личность мужчины интересует мало.

А иногда нам кажется, что все зависит от женщины, и если мужчина ведет себя как-то не так, то это мы «виноваты» — «испортили» его. Или еще хуже — кажется, что от нас вообще зависит какой он будет, и стоит нам начать «правильно» себя вести, он станет прежним и даже лучше. типа мы можем слепить себе принца из любого «материала». Этот наивный, но греющий душу, миф сейчас активно тиражируется.

Но мужчина такой, какой он есть, а мы не богини, чтобы превращать его во что угодно. И если он не способен к нормальным отношениям — то это реальность, с которой лучше не спорить.опубликовано econet.ru.

Автор Надежда Дьяченко

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