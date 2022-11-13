Мужчина, который прошел все уровни, становится Мужчиной в полном смысле слова, получая власть над своей Анимой, а значит над всеми женщинами

Мужская инициация, грубо говоря, бывает двух видов: социальная и сексуальная. "Стать мужчиной" для мальчика означает не только "то самое", но и стать взрослым членом человеческой стаи, защитником, воином, не в военном смысле, а вообще. От голода стаю тоже нужно защищать и от стихийных бедствий и так далее. Поэтому выражение "стал мужчиной" употребляется в двух смыслах, чаще всего в социальном (возмужал), а в сексуальном (познал женщину) так... в шутку скорее.

Совсем не то для женщины. Для женщины пока сексуальная и социальная инициации почти не делятся, а когда женщина их пытается делить, другая часть иногда отваливается, поэтому лучше пока не делить или делить условно.

Но сейчас мы про мужчин.

Социальную инициацию мужчины яснее всех описал Фрейд. Некоторые думают, что он сексуальную инициацию описывал, но это не так, и про сексуальную я чуть позже расскажу. Отражает социальную инициацию мужчины миф об Эдипе и знаменитый фрейдовский рассказ об эдиповом конфликте.

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Суть его в том, что маленький мальчик любит Мать и завидует Отцу, одновременно этого Отца боится, ненавидит, но и любит тоже. Этот конфликт порождает в мальчике очень много разных сложных чувств и переживаний, он ищет выход и находит его в том, чтобы начать Отцу подражать, стать таким же как он, увидеть в нем учителя, образец, повзрослеть и тогда спокойно занять его место и перестать уже по этому поводу переживать. И Мать себе забрать, да.

С большой буквы "Мать" и "Отец" пишутся, потому что они означают не реальных родителей, а символические фигуры. Мужская фигура означает социум, взрослый мужской социум, которому мальчик должен доказать свою состоятельность, свое соответствие, свою полезность, и занять в нем уважаемое место. А женская фигура означает разные блага - возможность иметь свой дом, семью, женщину, детей и так далее, в общем свою часть социальной власти и прав.

Чтобы получить в свое распоряжение блага, нужно стать полезным членом стаи, а пока ты - мальчик, ты должен сидеть тихо, бояться и не высовываться, слушаться взрослых мужчин, как бы тебе ни хотелось заявить о себе. Сначала придется стать сильным и доказать. В этом суть социальной мужской инициации. Фрейд ее не выдумал, описал как есть. Она такая была и есть с начала патриархата и частной собственности (до этого немного иная, можно почитать у Энгельса, как все было). Разные древние ритуалы отражали то же самое, но и без ритуалов это все происходило и происходит с каждым мужчиной.

Рассмотреть хочется другую мужскую инициацию, сексуальную, о которой известно меньше.

Сначала - что дает сексуальная инициация? Она позволяет мужчине стать из мальчика мужчиной, в полном сексуальном смысле слова, то есть получить власть над женщиной. Здесь я прошу не падать в обморок феминисток, потому что суть женской инициации в том же - получить власть над мужчиной. Когда оба имеют власть друг над другом, а кроме этой власти - зрелую ответственность, это и называется любовью. Совсем без власти другого человека над собой о любви своей говорить не стоит, совсем без власти над другим человеком не стоит говорить о его любви. Власть должна быть обоюдной в идеале, но человек может заниматься только собственной властью и собственной же ответственностью. Не так ли?

Так вот, сексуальная мужская инициация дает мужчине власть над женщиной. Это значит, что он умеет привлекать нужную ему женщину (ответственный мужчина делает это только с той женщиной, которая ему нужна всерьез) и доставлять ей такое удовольствие в любви, что она не только максимально открывается ему, но и привязывается к нему. Да, этому пытаются учить на тренингах, на каких-то курсах и семинарах, всем мальчикам хочется стать мужчинами в сексуальном смысле и получить власть над женщинами, но чаще всего у них получается не очень, и это неплохо, поскольку ответственности у них тоже не хватает.

Я расскажу (постепенно), как пройти инициацию и получить эту власть. Часть власти, к сожалению, можно получить и без особой ответственности, но это неэкологично, а значит будет дорого стоить самим мужчинам, даже если и не сразу. Но в полной мере власть можно получить только при наличии достаточной ответственности, и это не столько "защита от дурака", а просто такой закон природы - каждый новый уровень сложности требует нового уровня развития.

Сексуальную мужскую инициацию описывает Миф о Тесее.

Коротко я этот миф перескажу. Ближе всего к нужной интерпретации мифа приблизился Роберт Грейвс, но я пользуюсь не только его интерпретацией, а еще некоторыми другими. А обобщение и выводы по мифам об инициации, само собой, - мои.

В историческом дискурсе Тесей считается мифологической фигурой, объединившей в себе нескольких афинских царей, с которых берет свое начало первая в мире государственность. В той интерпретации, которую государственности дает, например, Энгельс, Тесей - символ перехода от матриархата к патриархату, власти отцов, когда права наследования перешли с материнских линий на отцовскую, а права на собственность из общинной (с преимущественным женским правом) на частную и мужскую.

В мифологическом же пространстве фигура Тесея - это символ того, как зависимые от женщин (или боящиеся их, избегающие их) мужчины берут над ними власть. В этом и смысл инициации - в приобретении силы и власти. Напоминаю, что власть без ответственности разрушительна для обеих сторон. Напоминаю также, что в идеальном мифологическом пространстве женщина тоже проходит инициацию и берет власть над мужчиной. Вместо двух слабых существ получаются два сильных, способных взять власть друг над другом и поэтому полюбовно эту власть делящих ради мира и сотрудничества.

Но так как сейчас я буду говорить о мужской власти, а не о женской, я буду рассматривать только путь Тесея, отдельно от женского пути, о котором еще предстоит рассказывать (я уже, правда, упоминала о нем, это миф о Коре, Деметре и Аиде).

Инициация Тесея состоит из 5 частей:

1) посвящение Тесея Эфрой (получение знаний)

2) конфликт с Медеей в Афинах (вызов и оппозиция)

3) победа над Минотавром на Крите (обретение силы)

4) изгнание из Афин Медеи (получение частичной власти)

5) покорение царицы амазонок и женитьба на ней (получение абсолютной власти и раздел ее)



Миф о Тесее с ракурса инициации выглядит так:

1. Тесей был сыном верховной жрицы Посейдона по имени Эфра. Эфра нарушила обычный закон и оставила сына рядом с собой после достижения им пубертата, поэтому Тесей получил женское посвящение и обучился особой женской магии (а мужской в то время и не было, если верить Грейвсу). Благодаря этому он стал чувствовать и понимать женщин намного лучше, чем это было позволено мужчинам.

2. Достигнув совершеннолетия Тесей отправился в Афины. Его представляют сыном царя Эгея, однако Грейвс считает, что Тесей был не сыном царя, а претендентом на место царя, то есть одним из женихов царицы Медеи (в те времена был матриархат и царь-жрец менялся каждые несколько лет, заменяясь новым, молодым и сильным). Тесей (согласно всем мифам) вошел в Афины в женском (жреческом) платье, с длинными волосами, и Медея сразу же поняла, что он претендует занять ее место, а не быть ее покорным слугой, как это надлежало мужу. Поэтому она решила избавиться от Тесея и отправила его как жертвоприношение критской царице Пасифае, сказав ему что это задание для нового царя - победить чудовище Минотавра.

3. Жертв Пасифая отправляла в лабиринт и скармливала Минотавру Астерию, своему сыну от священного белого быка (аграрные жрицы символически совокуплялись с тотемными животными ради плодородия). Такая участь ждала и Тесея, однако, пользуясь знаниями полученными от матери (а мы помним, что эти знания состояли не столько в какой-то магии, сколько в идеальном понимании женщин) Тесей влюбил в себя дочь Пасифаи Ариадну, будущую критскую царицу. Ариадна помогла ему победить Минотавра (дав меч) и выбраться из лабиринта (дав нить).

4. Тесей вернулся в Афины, занял место Эгея по праву (Эгей кинулся в море якобы от горя, переживая потерю сына, но Грейвс пишет, что это более поздняя сомнительная интерпретация, и символическая смерть от бросания в море ждала любого старого царя, когда его сменял новый) и быстро подчинил себе Медею (силой, в основном, но и хитростью тоже). Та, не выдержав позора, бежала из Афин, улетев на драконах (поскольку была колдуньей, конечно, как все царицы). Так Тесей установил в Афинах патриархат.

5. Он объединил разрозненные земли и присоединил к Афинам другие области, создав могущественное государство. Отдельные регионы бунтовали против установления патриархата, пытаясь сохранить матриархальное устройство. Особенно это касалось так называемых амазонок. Однако, знаниями полученными от матери и силой полученной от Ариадны, а также опытом, полученным в борьбе с Медеей, Тесей смог покорить саму царицу амазонок Антиопу (Ипполиту) и взял ее себе в жены. Тем самым была увенчана полная власть Тесея над женским началом.

Прошу учесть, что миф отражает происходящее в символическом пространстве, то есть все женщины, которых покоряет Тесей, это части одной символической женщины - собственной Анимы мужчины (если по Юнгу), над которой он должен получить власть (а любимая женщина этого мужчины, в идеале, над своим и его Анимусом).

1. Эфра - материнская фигура, символическая фигура богини, которой мужчина должен покориться (осознав ее любовь) и открыться, чтобы получить от нее знания о женщинах и о женском начале.

Конфликт мужчины на этом уровне сделает из него мизогина, боящегося и ненавидящего женщин (и свою феминную часть), завидующего им, презирающего их, отгораживающегося от них, а значит не способного их понять и почувствовать. Власть над женщинами для такого мужчины невозможна, только грубая, физическая власть над очень слабой женщиной (пока не вмешалась полиция или другие мужчины).

Сексуальностью как таковой такой мужчина тоже не обладает, примитивное животное либидо довольно быстро утрачивает, секс рано становится ему недоступен или неинтересен. Кроме того он может иметь много других страхов и внутренних конфликтов, поскольку ненавидит и отрицает в себе важную часть.

2. Медея - враждебная женская фигура , оппозиция мужскому, которая существует всегда (в любой женщине), особенно на начальных этапах инициации, символическая фигура ведьмы (или стервы), суть которой в том, что если мужчина будет слаб и пассивен, женщина быстро подчинит его и отвергнет.

Конфликт на этом уровне необходим, однако, к нему нужно правильно относиться. Мужчина должен любить и понимать Медею, иначе он не справится с ней, одновременно он должен осознавать, что это все-таки враждебное начало, которое существует для того, чтобы он постоянно был в силе, в тонусе, не расслаблялся полностью, но и не боялся ее, не закрывался. Своего врага надо любить и ценить, однако, это не значит уступать ему и пассивно доверять. Это значит вызов и готовность победить в схватке, а потом помиловать и отпустить побежденного.

Мужчина, который застревает на этом уровне, то боится женщин и избегает, то полностью подчиняется им, в общем, он никак не может определиться, опасны ему женщины или безопасны, а суть в том, чтобы понять: женщина безопасна (и даже полезна) для сильного мужчины, но опасна для слабого.

3. Ариадна - дружественная женская фигура, которая может любить мужчину и помогать ему, если он найдет подход, проявит достаточно внимания, понимания, покажет свою уязвимость и одновременно готовность к геройству, продемонстрирует собственную силу и одновременно нужду в женщине, тогда она полюбит его и отдаст ключи - откроет лабиринт и поможет победить свое чудовище (Минотавр - брат Ариадны).

Конфликт на этом уровне заставляет мужчину постоянно видеть в женщине врага (Медею) и воевать с ней, вместо того, чтобы увидеть в ней своего союзника, свою половину и помогающее начало. Мужчина, который застревает на этом уровне, все время воюет с женщинами, доказывает им свою силу и гнет их, но не умеет вызывать в женщинах доверие, любовь, потому что боится показать им свою уязвимость, нужду в них или не умеет показывать и нужду одновременно и силу, и слетает на предыдущий уровень - чудовище его побеждает.

4. Антиопа - относительно враждебное женское начало, которое должно стать дружественным, те остатки сопротивления, суверенитета и оппозиции женского, которые нужно победить и обратить в любовь к себе, то есть победить не только силой как Медею, не только нежностью как Ариадну, а еще дипломатичностью и готовностью разделить часть власти, предложив сотрудничество, чтобы враг превратился в друга.

Конфликт на этом уровне не дает закончить инициацию. Мужчина умеет показывать силу, когда женщина ведет себя как Медея, может дать любовь, когда женщина - заботливая Ариадна, но не знает, как объединить то и другое, как превратить скрытую враждебность Антиопы в ее доверие, как расположить женщину по-настоящему, делегировать ей часть власти, как обратить ее гнев в милость, а ненависть в любовь.

Мужчина, который прошел все уровни, становится Мужчиной в полном смысле слова, получая власть над своей Анимой, а значит над всеми женщинами, которых он выберет для любви (мы помним про ответственность, а ответственность предполагает взаимность).

Вы, наверное, поняли, что под "сексуальной инициацией" имеется в виду не только секс в техническом смысле, не собственно - секс, а вся область сексуальных, любовных, интимных отношений мужчины с женщинами (со своей внутренней и с реальными, внешними). Отделить акт от всего процесса симпатии, влечения, соблазнения и сближения нельзя. Это - единая плоскость.опубликовано econet.ru

Автор Марина Комиссарова

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