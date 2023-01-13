Японский массаж лица Шиацу — стать моложе просто!

Смысл массажа Щиацу заключается в том, что вы воздействуете на активные точки, расположенные вдоль энергетических меридианов, находящихся на лице...

Разгладить морщины, освежить кожу лица и придать ей здоровый цвет вам поможет японский массаж Шиацу. Он не займет много вашего времени и очень прост в исполнении, а вот польза от него весьма ощутимая при условии, что вы будете проводить его ежедневно утром и вечером.

Смысл массажа Щиацу заключается в том, что вы воздействуете на активные точки, расположенные вдоль энергетических меридианов, находящихся на лице.

Согласно восточному учению, при сокращении лицевых мышц расходуется гликоген. Отработав, он превращается в молочную кислоту, которая накапливаясь в мышцах, вызывает застой энергии и образование мимических морщин.

При надавливании на рабочую мышцу по японскому методу Шиацу высвобождается энергия, активизируется обмен веществ и кровообращение. Эти процессы, в свою очередь, способствуют притоку к клеткам питательных веществ и выводу шлаков. Уходит напряжение в мышцах, они восстанавливают свою работу, что постепенно приводит к разглаживанию морщин и лифтингу. Кожа становится более упругой, эластичной, приобретает здоровый нежно-розовый оттенок. Улучшается общее самочувствие, уходит нервное напряжение, нормализуется работа внутренних органов.

Перед тем, как начать массаж Шиацу:

Кожу очистите от загрязнений.

Если есть необходимость, сделайте пилинг или очищающую маску.

Нанесите на лицо гиалуроновую жидкость или одно из имеющихся масел - персиковое, оливковое, льняное, тыквенное, масло виноградных косточек.

Потрите руки ладонями друг о друга до разогрева.

Сядьте удобно перед зеркалом и не сутультесь.

Каждую точку массируйте одновременно с двух сторон мелкими круговыми движениями около одной минуты: по 6 раз по часовой и против часовой стрелки. С этой целью задействуйте указательные или средние пальцы обеих рук.

Техника массажа Шиацу:

Глаза:

1. Средними пальцами помассируйте точку 1, находящуюся у начала бровей. Прерывистыми движениями пройдите по надбровным дугам до конца бровей и зафиксируйте мягкими нажимами точку 5.

2. Перейдите на точку 6, находящуюся у наружного угла глаза и массажируйте ее подушечками средних пальцев. Она снимает усталость с глаз, нормализует функцию желчного пузыря и способствует работе мозга.

3. Из точки 6 проследуйте к точке 4 у внутреннего края глаза на переносице, нажмите на нее, и помассируйте. Это упражнение снимает напряжение глаз и помогает избавиться от головной боли.

4. Найдите парную точку 8 под глазами (под скулой), надавите на нее снизу вверх и массажируйте, затем пройдите по направлению к ушам. Она еще называется королевской, так как устраняет отвисание щек, нормализуют работу сердечно - сосудистой системы и активизируют защитные силы организма.

Лоб:

5. Парные точки 2 над бровями массируйте по три раза всеми пальцами вверх к волосам и к вискам. Это упражнение способствует улучшению общего состояния здоровья и обострению зрения.

6. Далее перейдите на точки 3, находящиеся в начале роста волос у висков. Массажируйте их всеми пальцами по направлению к центру лба. Они стимулируют работоспособность.

7. Найдите точки 7 у начала волос на висках и сделайте волнообразный массаж над ушами. Это улучшает память и нормализует работу почек.

8. Остановитесь еще на одной королевской точке 16, расположенной на два пальца выше ушной раковины в углублении. Помассируйте ее, оттягивая кожу наверх. Она помогает подтянуть кожу лица, активизирует умственную деятельность, снимает головную боль.

Область рта:

9. Найдите углубление под носом (до десен) и перебирающими движениями пройдите от центра к точке 9, а затем к точкам 10 возле уголков рта. Помассируйте их.

10. Перейдите на точку 13, находящуюся под нижней губой в центре подбородка. Помассируйте ее и перебирающими движениями перейдите на парную точку 12 в уголках губ и тоже помассируйте.

11. Всеми пальцами от подбородка через точку 14 трижды пройдите к скулам, а затем к ушам.

Область шеи:

12. Еще одна точка 17 – королевская. Чтобы найти ее, отступите от мочки уха вниз на один палец. Она находится в углублении между нижней челюстью и сухожилием шеи. Надавите на нее и массажируйте в течение минуты. Она улучшает цвет лица и убирает отечность.

13. Найдите точку 11 у края задней ямки под черепом и массирующими движениями передвигайтесь вперед к ушам. Они активизируют энергетические центры поджелудочной железы и селезенки.

14. Точку 15 найдите возле шейных сухожилий ближе к горлу и массируйте ее параллельно с двух сторон.

После массажа снимите остатки не впитавшегося масла и оросите кожу тоником. Дайте самостоятельно высохнуть коже. Поле этого нанесите гиалуроновый крем или тот крем, которым вы пользуетесь.

Массаж Шиацу подходит для любой кожи, его следует делать утром не реже одного раза в день. С целью повышения эффективности сеансы можно проводить и два раза в день. Второй раз – в вечернее время, но не позже 22 часов. Минимальный курс – 15 дней. Если же вы хотите получить стойкий результат, не ленитесь! Делайте массаж ежедневно на протяжении длительного времени. Результат вас может удивить – вы вскоре почувствуется себя на несколько лет моложе!опубликовано econet

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