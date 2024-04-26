7 типов людей, от которых лучше держаться подальше

Практический каждый, хоть раз в своей жизни встречался с теми, с кем невозможно выстроить не то, что дружеский, но хотя бы конструктивный диалог. Любые попытки общаться вызывают у вас негативные эмоции, но для другого все может выглядеть совсем не так, и вы вполне можете его устраивать как партнер, собеседник или друг.

Единственное, что делают токсичные люди, - это распространяют негатив, ненужные проблемы, раздоры и напряжение. Со временем они становятся источником стресса в нашей жизни. Иногда трудно дистанцироваться от людей, которые вам не подходят, а иногда еще труднее заметить этих людей в своей жизни.

От кого следует держаться подальше?

1. Те, кого не интересует ваша жизнь – бесконечные монологи о «себе любимом», а то, что происходит в вашей жизни, остается за кадром. Дружба – это равноценный обмен энергией, а не использование кого-то в качестве жилетки.

2. Мешают выполнять поставленные задачи – это те, кому не нравится ваша целеустремленность. Например, вы хотите похудеть, а друг, зная об этом, приносит пирожные и обижается, если вы отказываетесь или если вы надумали серьезно взяться за учебу (проект) высмеивает ваши попытки и говорит, что ничего не получится. Друзья всегда будут уважать ваши решения.

3. Драматичные особы – их жизнь напоминает сериал, всегда приходится спасать, помогать и разбираться с последствиями. Настоящий друг не будет постоянно использовать вас для решения своих проблем.

4. Пессимистичный взгляд на мир – их первым (и последним) комплиментом будет негативная оценка. Они не только живут с чувством, что все плохо, но и убивают в вас всю радость от жизни. Познакомилась с новым парнем? «Ну, может, хоть этот тебя не бросит!» Едешь в отпуск? «Хорошего тебе отдыха, хотя я слышала, что дыра там страшная!»

5. Постоянно критикуют – если в вашем окружении вы обнаружили человека, который постоянно комментирует вашу внешность, вкусы, цели, вес, привычки и предпочтения так, что это вас задевает, то это не означает, что он хочет вам помочь. Такие люди просто самоутверждаются за ваш счет. Четко обозначьте границы, а если не помогает – лучше прекратить общение.

6. Использует ваши ресурсы – никогда не отдает долги, постоянно что-то просит без отдачи. Дело не в размере суммы, а в проявленном неуважении. Не стоит быть «дойной коровой».

7. Те, кто лучше знает, каким вам нужно быть – он постоянно пытается вас изменить. Вряд ли вам будет хорошо с тем, кого не устраиваете сами по себе, со своими достоинствами и недостатками. Какое-то время вы сможете играть навязанную роль, чтобы понравиться, но потом натура победит, и счастья это не принесет ни вам, ни ему.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet