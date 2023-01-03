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7 признаков того, что вам не хватает витамина D

Автор: Econet 03 января 2023 6330
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Предотвратить психические патологии, онкологию, сердечно-сосудистые и аутоимунные болезни, противостоять большинству инфекций и другим патологиям существенно помогает оптимизация уровня витамина. Симптомы, свидетельствующие о нехватке витамина группы D: лишний вес, ноющие кости, потемнение кожи, возраст 50+, перепады настроения, проблемы с ЖКТ, потливость головы.

7 признаков того, что вам не хватает витамина D

Чтобы обеспечить потребность тела требуемой дозой витамина D, мало не только натуральных продуктов, но и в продуктах переработки его недостаточно. Несмотря на то, что это вещество причисляют к ряду витаминов, оно таковым не является. В действительности это своего рода гормон-стероид, который организм получает не из пищи, а вследствие реакции, происходящей под воздействием ультрафиолета.

7 признаков дефицита витамина D

  • Так ли опасен недостаток витамина D?
  • Как определить, есть ли у вас недостаток витамина D?
  • Контроль количества витамина D уменьшает вероятность заболеваний сердца и сосудов, онкологии и многих других
  • Сколько нужно витамина D чтобы быть здоровым?
  • Как определить, хватает ли в вашем организме витамина D?

Так ли опасен недостаток витамина D?

Еще в конце прошлого века мало кто всерьез задумывался над тем, что наше тело может испытывать нехватку этого витамина. Но с развитием технологий, когда измерить его количество в крови стало значительно проще и быстрее, стало очевидным, что эта проблема имеет глобальный характер и приняла угрожающие масштабы. Ведущий исследователь этой проблемы, доктор М. Холик, заявляет следующее:

  • Американский ЦКПЗ отмечает, что у более чем 30% населения наблюдается нехватка витамина D. И цифры можно считать преуменьшенными, ведь учитывался минимальный уровень его в организме, чего недостаточно для 100% здоровья.
  • Проведенный опрос подтвердил, что у половины детей до 5 лет и у 70% детей от 6 до 11 лет отмечен низкий или очень низкий уровень этого витамина.
  • Ученые, занимающиеся этой проблемой, утверждают, что эта проблема угрожает 50% мирового населения.

В особой группе риска находятся темнокожие народы (уроженцы Африки, Индии или Ближнего Востока), а также люди, которые большую часть времени проводят под крышей помещения или усиленно пользуются солнцезащитными препаратами (они блокируют выработку витамина).

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Пожилые люди страдают от недостатка витамина D не только потому, что пренебрегают солнечными ваннами, но и потому, что с возрастом просто снижается его выработка. После 70 лет снижение продуктивности достигает 30% по сравнению с более молодыми организмами.

7 признаков того, что вам не хватает витамина D

Как определить, есть ли у вас недостаток витамина D?

Единственный 100% способ это выяснить – анализ крови. Но и без него можно определить нехватку витамина, если обращать внимание на некоторые признаки и симптомы. Ниже вы можете с ними ознакомиться, и если хотя бы один вы соотнесете с собой, нужно незамедлительно проанализировать уровень витамина D в крови.

1. Темная кожа.

Темнокожие люди значительно чаще склонны к обретению недостаточного количества витамина D, поскольку им, для того чтобы получить столько же этого вещества, как и людям с белой кожей, нужно в 10 раз больше ультрафиолета.

2. Вы склонны к депрессиям и перепадам настроения.

Доказано, что под влиянием солнечного света увеличивается уровень серотонина, так называемого «гормона хорошего настроения», который вырабатывается мозгом. Результаты проведенного в 2006 году испытания, в котором участвовали 80 добровольцев пожилого возраста, доказали, что люди, склонные к депрессивным состояниям, имеют пониженный уровень витамина D в 11 раз чаще, чем здоровые.

3. Возраст за 50.

В этом случае нехватка витамина D связана с несколькими условиями. У людей в возрасте не только вырабатывается его меньше под воздействием ультрафиолета, но и почки с гораздо меньшей эффективностью перерабатывают его в вещество, которое способен усвоить организм. К тому же старые люди реже покидают помещение.

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4. Повышенный вес вследствие ожирения или значительной мышечной массы.

Поскольку витамин D жирорастворимый гормон, то имеющийся в организме жир накапливает его. За счет этого увеличивается потребление витамина пропорционально количеству жировых отложений. То же самое относится и к людям с высокой мышечной массой тела.

5. Прострел и боль в костях.

По мнению доктора Холика, многие случаи диагностирования хронической усталости или фибромиалгии ошибочны. Многие симптомы, похожие на эти заболевания, появляются вследствие нехватки витамина D в крови. Ноющую боль в суставах вызывает кальций, который из-за нехватки этого вещества проникает в матрицу скелета, вызывая остеомаляцию.

6. Потливость волосистой части головы.

Это один из наиболее часто встречающихся сигналов о дефиците витамина D. Именно по нему зачастую диагностируют нехватку этого витамина у новорожденных, что проявляется в повышенной нервно-мускульной возбудимости.

7. Заболевания кишечника.

При наличии болезней ЖКТ, которые сказываются на способности усваивать жиры, может значительно снизиться поглощаемость жирорастворимых веществ, в том числе и витамина D. Среди таких заболеваний можно назвать глютеновую недостаточность, воспаление кишечника и болезнь Крона.

7 признаков того, что вам не хватает витамина D

Контроль количества витамина D уменьшает вероятность заболеваний сердца и сосудов, онкологии и многих других

Многочисленные испытания доказали, что те заболевания, от которых умирает более миллиона людей в год во всем мире, можно предотвратить, всего лишь подняв объем витамина D3 в организме. Также это вещество помогает избежать заболевания некоторыми видами рака.

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Этот витамин регулирует работу иммунитета, повышая ее экспрессивность, что помогает успешнее бороться с вирусными и инфекционными заболеваниями.

Если следить за уровнем витамина D в крови, то можно избежать:

  • Сердечно-сосудистых заболеваний. Вещество помогает справляться с гипертонией и атеросклерозом, укрепляет сосуды, что снижает вероятность возникновения инфаркта и инсульта. Доктор Холик доказал, что нехватка этого вещества увеличивает риск сердечного приступа вдвое, причем шансы успешного излечения в этом случае ничтожны.
  • Заболеваний, связанных с понижением иммунитета. Этот витамин – сильный имуномодулятор, поэтому очень важен для профилактики аутоимунных патологий, таких как рассеянный склероз или воспаление ЖКТ.
  • Вирусных и инфекционных заболеваний. Исследования доказывают, что ежедневный прием витамина D в сезон простуд снижает риск заболеть на 40%.
  • Генных и метаболических нарушений. Одно из исследований, которое проводил доктор Холик на добровольцах, доказало, что ежедневный прием определенной дозы витамина D улучшил работу почти 300 генов, которые регулируют метаболизм, иммунитет и многие другие процессы в организме.

7 признаков того, что вам не хватает витамина D

Сколько нужно витамина D чтобы быть здоровым?

Когда речь заходит о его количестве в организме, то уже всем стало ясно, что его уровень должен быть оптимальным, и он сугубо индивидуальный. Поэтому с каждым годом исследователи этот уровень повышают.

По оценкам, уровень витамина у здорового человека, который получает много ультрафиолета, составляет 50-70 нг/мл. И если находиться под солнцем чаще, то принимать витаминные добавки дополнительно не придется. А длительность и объем солнечных ванн будет зависеть от нескольких факторов:

  • Если в силу каких-то причин регулярное пребывание на солнце невозможно, выходом может стать солярий. Но его тоже нужно выбирать внимательно – в большей части такого оборудования используются магнитные источники, которые могут провоцировать онкологию. Понять, какая система используется просто: магнитные издают громкое жужжание, а электронные работают беззвучно.
  • Но если и солярий недоступен – выход один: придется употреблять добавки с этим витамином. Но для того, чтобы он приносил пользу, в рацион придется добавить и препарат с K2.

Как определить, хватает ли в вашем организме витамина D?

Для этого нужно дважды в год делать анализ крови, который может взять практически любой медик.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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