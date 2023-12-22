7 лучших продуктов для здоровья сердца

Укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы можно с помощью пищевого рациона. Некоторые продукты питания просто необходимы для нормальной кардио функции. Если систематически употреблять помидоры, чеснок, ягоды и некоторые другие продукты, это поддержит вашу сердечно-сосудистую систему.
Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной №1 смертности в мире. Рацион питания может повлиять на здоровье сердца. Например, важно избегать рафинированных углеводов, сахара, подсластителей с фруктозой. Какие пищевые продукты полезны для сердечной функции?
Полезно включать в пищевой протокол эти 7 продуктов.
Введение чеснока в рацион – отличный вариант профилактики сердечно-сосудистых недугов. Чеснок способствует снижению риска следующих кардио проблем: артериального давления, показателя липидов и уровня глюкозы в крови. Употребление чеснока полезно для снижения окисления липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – главной причины кардиологических болезней.
В состав рыбы (лосось, сардины, скумбрия) входят противовоспалительные омега-3 жирные кислоты, позитивно воздействующие на функции сердца. А эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая кислоты (DHA), присутствующие в морепродуктах, позволяют уменьшить воспаление и снизить содержание триглицеридов.
Полезно употреблять как минимум 2 порции продуктов, насыщенных омега-3, в неделю.
Растворимая камедь в семенах льна работает в регуляции показателя холестерина. Кроме того, семена богаты клетчаткой, омега-3 и альфа-линоленовой кислотой (ALA), что позволяет снять воспаление артерий. Эти крошечные электростанции имеют в составе фитоэстрогены, что дает снизить вероятность кардио недугов.
Оливковое масло первого отжима полезно для здоровья сердца. Его кардиозащитный эффект вызван биоактивными веществами и каротиноидами (бета-каротин), в составе данного масла. Эти антиоксиданты уменьшают воспаление, которое грозит развитием кардиологических патологий.
Высокая концентрация мононенасыщенных жирных кислот в комбинации с токоферолами и полифенолами – вот что необходимо для здоровья сосудов и артерий. Мононенасыщенные жирные к-ты дают снизить показатель триглицеридов, а антиоксиданты снижают нагрузку на артерии, обеспечивая их необходимыми соединениями.
Ягоды содержат высокий процент полифенолов, питательных соединений и клетчатки, позволяют снизить вероятность кардиологических патологий. Введение ягод в рацион даст снизить окисление ЛПНП и укрепить антиоксидантные свойства плазмы – два фактора снижения риска кардио недугов.
Черника содержит высокую концентрацию полифенола, который оказывает антиоксидантный эффект. Это улучшает состояние сердца и сосудов. Полифенолы и незаменимые жирные к-ты в малиновых семечках также имеют защитные свойства.
Нитраты в составе шпината улучшают функцию эндотелия и снижают давление.
Томаты улучшают маркеры кардиологических болезней (это касается функции эндотелия, липидов крови и артериального давления).
Ликопин, который входит в состав томатов, снижает риск инсульта до 26%.опубликовано econet
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