Упражнения «спать-сидеть-стоять» при ишиасе

Согласно воззрениям традиционной китайской медицины, чтобы уменьшить напряжение, необходимо двигать конечностями. Поэтому если у вас ишиас, необходимо сохранять нижние конечности подвижными, чтобы не наступило обострение.

Глубоко в ягодичных мышцах с обеих сторон проходит седалищный нерв, начинающийся от крестцового участка спинного мозга, спускающийся вниз по бёдрам, разветвляющийся по голеням, по мышцам и коже, доходящий до подошв ног. Это важный нерв, контролирующий движения ног и ощущения в них. Ишиас – достаточно распространённое и типичное заболевание этого нерва.

При воспалении или ущемлении седалищного нерва соседними костями, связками, опухшими или воспалёнными мышцами и в особенности при смещении межпозвоночных дисков он напоминает о себе острой болью. При обострении боль отдаёт от поясничной области в стопы, затрудняя ходьбу. Даже если это перерастает в хроническое состояние, сохраняется тупая, тянущая боль, затрудняющая движения ног и стоп.

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Если у вас ишиас, то сперва нужно выяснить его причину. Если это вызвано патологическими изменениями, ущемляющими нерв, то нужно устранять эту проблему. Если это воспаление в самом седалищном нерве, необходимы постельный режим, покой на весь период обострения, и лечение обезболивающими средствами, акупунктурой или массажем. Если же это хроническая форма, то следует выполнять приведённые ниже упражнения.

Согласно воззрениям традиционной китайской медицины, чтобы уменьшить напряжение, необходимо двигать конечностями. Поэтому если у вас ишиас, необходимо сохранять нижние конечности подвижными, чтобы не наступило обострение.

Поскольку боли при хроническом течении болезни часто бывают связаны со спайками вокруг нерва, метод, позволяющий восстановить седалищный нерв, получил название «спать-сидеть-стоять». Его систематическое применение помогает растворить спайки и уменьшить боль.

Описание метода

Спать. Лягте в кровати на спину, согнув ноги. Попеременно вытягивайте ноги, стопы остаются на постели, после этого по очереди поднимайте их. Как правило, здоровую ногу можно поднять на угол до 90° к кровати, а больную вначале на угол около 45°, который будет увеличиваться по мере практики

Сидеть. Сядьте на кровати или в кресло с выпрямленными ногами, пятки на полу, носки вверх, руки на бёдрах. Постепенно наклоните тело вперёд и потянитесь руками к стопам. Вначале у вас может не получиться, но по мере практики вы сможете достать до лодыжек и пальцев ног

Стоять. Встаньте прямо, руки на поясе. Сперва по очереди поднимайте ноги вперёд перед собой, колени держите прямыми. Затем сделайте максимальный шаг стопой в сторону, и попеременно сгибайте ноги в коленях. Приседайте на корточки то в одну, то в другую сторону словно натягиваете лук, чтобы выпрямленная нога растягивалась и выпрямлялась под силой тяги.

Тем, у кого ишиас, также стоит совершать пробежки, заниматься физкультурой или играть в подвижные игры с мячом как можно чаще, поскольку всё это будет содействовать их скорейшему выздоровлению.опубликовано econet.ru