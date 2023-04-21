Когда ум с сердцем не в ладах

Вы, наверное, не раз слышали про то, что мужчины нередко влюбляются в одних, а женятся совсем на других, или, будучи женаты, могут влюбиться в другую, но жену ни за что не бросят?

Вы, наверное, не раз слышали про то, что мужчины нередко влюбляются в одних, а женятся совсем на других, или, будучи женаты, могут влюбиться в другую, но жену ни за что не бросят? И про женщин, наверняка, много раз слышали, что они частенько влюбляются в подонков, но если голова на плечах, выходят замуж по расчету, а не по любви.

Многие женщины очень боятся оказаться вот такой вот женой по расчету, которую сочтут удобной для брака, а любить будут других. И еще больше этого мужчины боятся, опасаются стать такими вот - запасными аэродромами, куда женщина готова сесть, если на всех остальных аэродромах ей не окажут теплый прием. В кошмарных снах видят мужчины, что их будут использовать как добытчиков, а мечтать о других или даже спать с другими, а еще хуже принесут им чужого ребенка и скажут "твой". А женщины в кошмарных снах видят, как муж будет ворчать на нее за плохо отглаженную рубашку, а сам в это время ставить лайки знакомым и незнакомым красавицам в социальных сетях. Одним словом, что женщины, что мужчины, очень негативно относятся к тому факту, что на них могут жениться не по любви.

Но проблема диссонанса между влюбленностью и желанием вступить в брак намного шире, и касается далеко не только меркантильных соображений. Я попытаюсь рассказать, откуда, в принципе, эта проблема происходит, с чем она связана и какова ее динамика.

Подобные темы я уже не раз поднимала (например, раз, два, три), описывая, что у большинства людей не хватает интеграции для того, чтобы долг и удовольствие совпадали. Можно сказать, что люди делятся на 4 типа, пропорционально уровню своей зрелости (хотя 3 этап совсем необязателен, иногда после 2-го идет 4-ый, а 3-й часто бывает как раз отклонением на пути к 4-му):

1. Люди, для которых нет никакого "надо", а есть только "хочу".

2. Люди, у которых есть "надо" и оно часто не совпадает с "хочу", и они делают сложный выбор.

3. Люди, у которых есть "хочу" и "надо", но "надо" всегда важней "хочу".

4. Люди, у которых есть "хочу" и оно совпадает с "надо".

Для людей 1 типа "надо" - это дурацкая мораль, какие-то чужие нормы, которые пытается навязать им общество и родители. Изредка им приходится уступать, но только, когда иначе невозможно получить то, чего им хочется. Во всех остальных случаях они предпочитают делать только то, что хочется, и это "хочется" почти никогда не совпадает с тем, что им "навязывает" общество. Поэтому между такими людьми и обществом - конфликт. Они всегда жертвы системы, а система всегда - эксплуататор, который старается их сожрать. Но если обратить внимание на то, чего хочется таким людям, окажется, что им самим хочется эксплуатировать других и они искренне считают это своим правом, либо просто не замечают, что блага не сыпятся с неба, а зарабатываются другими трудом.

Для людей 2 типа "надо" - это все еще внешние нормы, многие из которых кажутся им лишними, но они согласны, что определенная доля разумного в этом есть, все должны их стараться соблюдать, в перспективе они иногда полезны, но чаще всего это просто обязанность, которую многие ухитряются избегать, если "хорошо устроились" и люди 2 типа мечтают устроиться так же. Между такими людьми и обществом - определенный договор, который они стараются иногда соблюдать, иногда нарушают, но нарушают лишь тогда, когда это не понесет за собой слишком много убытков, то есть они уже согласны, что "надо" - это не чей-то голый произвол, а в некоторой степени - объективная необходимость, хотя и нудная.

Для людей 3 типа "надо" - это то, что делать надо обязательно, как бы ни было трудно, чего бы ни стоило, потому что если не делать, это чревато будущими проблемами, обязательным сожалением и муками совести, а так же осуждением или даже презрением людей. Как бы ни хотелось уступить своему "хочу", которое часто расходится с этим "надо", уступать нельзя, потому что сиюминутное удовольствие сменится многими днями, а то и годами расплаты. Любое дерзкое "хочу" для таких людей - враг и искуситель, который пытается заморочить им голову, чтобы потом они долго жалели, как пошли на поводу у своей слабости и предали "себя". То есть "собой" такие люди уже считают некий долг, а не наслаждение, и этот их долг совпадает у них с тем, что объективно считается хорошим в обществе, то есть совпадает с основными этическими нормами.

Для людей 4 типа "надо" совпадает с "хочу", то есть все, что объективно полезно, доставляет им и сиюминутное наслаждение и телесную радость. Вредные и разрушительные вещи не являются для них соблазнительными, они отталкивают и на чувственном уровне тоже, как привыкшего к здоровому питанию отталкивает приторный и жирный маргариновый крем на торте, его рецепторы распознают это как "невкусное", или как для привыкшего к физическим нагрузкам, проваляться целый день в душной комнате на диване - мука, а не радость, его тело не реагирует на безделье как на отдых, в отличие от того, кто не любит спорт. То же самое касается и остальных сторон жизни. Интегрированной личности (а люди 4 типа - это оно) все что вредно кажется и неприятным, она не преодолевает себя, как люди 3 типа, когда нужно выбрать между приятным и полезным или выгодным и этичным, для нее приятно то, что полезно, а выгодным кажется только этичное. Обмануть кого-то ей не хочется, но не потому, что она боится расплаты или осуждения или мук совести, а сам факт обмана не кажется ей выгодным, поскольку ассоциируется со всем плохим. Одним словом, никакого разрыва между "хочу" и "надо" у такой личности нет.



А теперь давайте посмотрим, кто из 4 типов людей способен влюбиться, но отказаться связывать с этим человеком жизнь (не потому, что первый отверг, а сам)? У кого из 4 типов людей "ум с сердцем не в ладах", то есть сердце хочет одного, а ум - другого?



У 1-го типа ум и сердце в ладах. Его ум согласен с сердцем и всегда старается защищать его от попыток других людей навязать ему какие-то правила. Он отвергает любые чужие правила, его единственное правило - " я так хочу".



А вот люди 2-го и 3-го типа могут пойти против собственных чувств, если их сердце и ум поспорят, а у людей 2-го и 3-го типа так бывает нередко. Человек 2-го типа будет делать выбор с трудом, он будет все время сомневаться и может метаться, пытаясь помирить сердце и ум. А человек 3-го типа, скорее всего, даже сомневаться не будет, он сделает выбор сразу и потом будет мужественно (и даже с некоторым удовольствием) страдать, пока сердце его будет ныть.

То есть если человек 2-го типа, например, женщина, и она влюбилась в алкоголика или уголовника, или просто человека, который по всем разумным доводам может принести в ее жизнь множество проблем, она будет переживать и метаться, совершая нелегкий выбор между доводами разума и влечением сердца, будет стараться доказать своему разуму, что алкоголик может бросить пить, а уголовник исправиться, и она может, в конце концов, выбрать то, к чему призывает ее сердце, а может все-таки послушаться разума, но этот выбор будет для нее неоднозначен.

Если такая женщина относится к 3-му типу, она с самого начала знает, что ее любовь - это наваждение, с которым она должна справиться, она не собирается "ломать свою жизнь" и даже просто рисковать она не будет. Она чувствует свой долг перед своими родителями, перед будущими детьми, которым обязана обеспечить нормальные условия, она чувствует свой долг перед самой собой, воспринимая себя немного отдельно от своего "хочу" и свято веря, что страсть постепенно пройдет, но даже если останется, у нее на поводу она не должна идти, то есть именно человек 3 типа скорее всего выйдет замуж или женится не на том, в кого влюблен, если его возлюбленный противоречит каким-то его планам или тому, что он считает своим долгом (перед собой или перед значимыми близкими, неважно)

Человек 4 типа всегда женится только на том, кого он любит, но он никогда и не влюбляется в того, на ком по какой-то причине не стоит жениться. А вот человек 3-го типа и особенно 2-го типа влюбляются в таких нередко.

Самый частый такой пример 3-го типа - это мужчина, влюбленный в очень яркую, но очень взбалмошную и ветреную женщину. Она может ошеломить его, пленить, даже полностью "снести крышу" своей эмоциональностью и сексуальностью. Но он постарается взять себя в руки и расстаться с ней, потому что она не подходит ему в жены. Он скажет ей "я люблю тебя, но я совсем не так вижу свою будущую жену, я хочу иметь надежный тыл, я хочу иметь детей, я не хочу жить на пороховой бочке и тратить свою жизнь только на страсть". Женщина может считать, что он врет про любовь или что он сто раз пожалеет, на самом деле он может не врать и может никогда не пожалеть, если это человек 3-го типа (вот 2-го типа может и пожалеть, поскольку так до конца и не знает, что важнее - сердце или ум).

Хорошо ли это - выбирать то, что говорит ум, когда сердце с ним так спорит?

Все зависит от того, насколько глупо у человека сердце. Очень глупое сердце свойственно людям с сильными саморазрушительными тенденциями, а такие тенденции имеют люди, у которых собственные ресурсы очень слабы, и нет каких-то правильных авторитетов. То есть, к примеру, если это подросток, то у него, с большой долей вероятности будут очень слабые ресурсы (есть и исключения, некоторые подростки рано развивают свою личность, но это редкость), но если при этом у него - нормальные идеалы и авторитеты, он будет формироваться в относительно здоровом русле, а если он свяжется с очень дурной компанией, то довольно быстро его захватят саморазрушительные тенденции. И тогда его сердце может стать очень глупым и слушать такое сердце - зло.

Во всех остальных случаях, когда нет явных саморазрушительных тенденций, сердце слушать надо. Но слушать - это не значит беспрекословно слушаться, это значит считаться с ним и уважать его, поскольку в противном случае можно додушить себя и до фрустрации, и до депрессии. То, что человек называет "сердце", имея в виду некий центр влечений и желаний, является энергетическим центром. А ум лишь помогает правильно его развивать, и в идеале в какой-то момент должен в это сердце интегрироваться, когда сердце достаточно разовьется.

Люди 2-го типа, наступившие своему желанию на горло, выбирающие то, чего хочет их ум (тоже, кстати, не слишком умный, поскольку действительно умный ум ищет баланс между "надо" и "хочу") очень часто живут серую, низкоэнергетичную жизнь, жалуются на искусственность, на демотивированность, на бесполезность всего и суету.

Люди 3-го типа могут утверждать, что в их жизни есть смысл, что "жить надо не для радости, а для совести", но и они часто умирают от инфарктов (одна из причин распространенных мужских инфарктов в 40 лет - вот это вот желание себя давить) или ломаются психически (начинают пить или как-то иначе проявляют депрессию). С людьми 3-го типа это происходит быстро и резко, вчера был доволен и вдруг понял, что он - машина и расхотел жить (или ушел на войну, к примеру).

Одним словом, пока "надо" и "хочу" не едины, а между ними есть конфликт, нужно очень внимательно слушать и то, и другое, стараться двигаться в сторону "надо", но обязательно уважать и "хочу", иногда выбирать и его, в тех случаях, когда оно не полностью отменяет "надо".

Возвращаясь к тому, с чего начинался пост, можно сказать, что жениться стоит все-таки только по любви, если не хочется лишать себя энергии. А вот обратное верно не всегда: не всякая любовь достойна того, чтобы на человеке обязательно жениться, иногда любовь - как болезнь, от которой лучше избавиться. Но всегда нужно помнить и о массе возможных побочных эффектов (чтобы их отследить и смягчить), и о том, что лечить себя от любви можно только самыми деликатными средствами, а не просто рубить топором и вытравливать из души. Это все равно что сравнить работу нейрохирурга и мясника. Второе для лечения от любви никак не походит. опубликовано econet