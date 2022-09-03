7 лучших вегетарианских завтраков, которые стоит попробовать

Если вы решили сесть на вегетарианскую диету, совсем отказаться от пищи животного происхождения или просто разнообразить привычное меню, то вам не обойтись без новых интересных рецептов

Если вы решили сесть на вегетарианскую диету, совсем отказаться от пищи животного происхождения или просто разнообразить привычное меню, то вам не обойтись без новых интересных рецептов. Питаться растительной пищей — это не значит питаться скучно и невкусно. Существует большое количество продуктов, например, специи, фрукты, ягоды, пряности, злаки, с помощью которых можно приготовить поистине восхитительные блюда. Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь! 1. Шоколадная паста с фундуком

Шоколадная паста является неотъемлемым ингредиентом всех кинозавтраков. Попробуйте приготовить вегетарианскую версию всем известной "Нутеллы". Эта шоколадная паста просто тает во рту. Готовится она очень просто и быстро. Поджарьте на среднем огне полтора стакана фундука в течение 20 минут. Взбейте их в блендере вместе с 1/4 чайной ложки ванили и 2 столовыми ложками растительного масла. Когда масса приобретет кремообразную консистенцию, добавьте 2 столовые ложки какао-порошка, 3/4 стакана сахарной пудры и 2 столовые ложки соевого порошка. Все это необходимо хорошенько взбить еще раз.

2. Сэндвич с фасолью и авокадо

Этот сэндвич стоит приготовить тогда, когда хочется чего-нибудь вкусного и заряжающего энергией на весь день вперед. Фасоль лучше всего брать консервированную. Перед приготовлением сэндвича ее необходимо немного обжарить. Итак, возьмите два кусочка цельнозернового хлеба (постного), сверху выложите фасоль. Нарежьте авокадо небольшими дольками, порежьте лук ровными кольцами. Выложите их поверх фасоли. Посолите щепоткой морской соли. Питательный сэндвич готов.

3. Зеленый смузи Если времени на завтрак совсем нет, то приготовьте полезный витаминный смузи. Хорошо, если он будет зеленый. Овощи и фрукты этого цвета, как правило, самые полезные для организма. Особенно по утрам, так как они запускают обменные процессы, улучшают работу пищеварительной системы и благоприятно влияют на внешний вид человека. Вот один из рецептов: 2 крупных листа капусты, 2 палочки сельдерея, 2 моркови, небольшой корень имбиря, 1 груша, 2 чашки листьев шпината, 1 столовая ложка семян чиа, 7–8 кубиков льда. Смешайте все ингредиенты в блендере в течение 30 секунд. Смузи готов.

4. Гранола в батончиках

Вегетарианское меню далеко не скучное и однообразное, как привыкли считать некоторые. Сегодня разнообразие всевозможных вкусных и питательных снэков поражает воображение. Попробуйте приготовить дома гранолу. Это батончики из полезных ингредиентов. Их можно как брать с собой, так и употреблять на завтрак с соевым или миндальным молоком или натуральным йогуртом. Смешайте 2 столовые ложки арахисовой пасты, 2 столовые ложки меда, 1/4 чайной ложки корицы, 1/4 чайной ложки ванили и 1 стакан овса. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите на противень смесь и равномерно распределите. Выпекайте в течение 7–8 минут.

5. Киноа с корицей Киноа — это настоящий суперфуд XXI века. Это псевдозерновая культура хорошо усваивается организмом и содержит в своем составе большое количество ценных витаминов, минералов и антиокисдантов. Можно ли повысить и без того уникальный полезный эффект от этого продукта? Конечно. Просто добавьте к киноа чудодейственную корицу. Залейте в кастрюлю 1 чашку чистой воды и 1 стакан нежирного молока (можно использовать соевое или миндальное). Добавьте 1 стакан киноа. Поставьте на плиту и доведите до кипения. По истечении 15 минут включите огонь и охладите получившуюся смесь. Добавьте 2 чашки ягод, например, ежевики, 1/2 чайной ложки молотой корицы и 1/3 чашки измельченных орехов, например, пекана.

6. Овсянка с черникой

Каша — это отличный продукт для завтрака. Сложные углеводы заряжают организм бодростью и энергией на длительное время. Одним из самых любимых и популярных вариантов является овсянка. Она поднимает настроение, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и даже защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Возьмите полтора стакана овсяных хлопьев, 2 стакана кокосового молока, 2 стакана воды, 1/3 чашки тростникового сахара, щепотку соли, чашку черники (не в сезон можно замороженные ягоды), небольшой стакан меда. В кастрюлю налейте воду и кокосовое молоко, добавьте сахар, соль и овсяные хлопья. Поставьте на огонь. Через 20 минут снимите смесь с огня и перелейте в форму для выпечки. Дайте настояться в течение часа. По истечении этого времени разрежьте на одинаковые куски и слегка обжарьте их. Разложите по тарелкам и сверху украсить ягодами и медом.

7. Французский тост

Рецепт для сладкоежек. Очень вкусный вегетарианский французский тост понравится как детям, так и взрослым. Такой завтрак придется по душе даже самому привередливому гурману. Сначала необходимо подготовить ломтики хлеба. Хлеб лучше выбирать пшеничный белый. Ломтики необходимо обмакнуть в сладкой смеси. Для ее приготовления смешайте 1 стакан миндального молока, 1 столовую ложку кленового сиропа, 2 столовые ложки муки, 1 столовую ложку пищевых дрожжей, 1 чайную ложку корицы, щепотку молотого мускатного ореха и щепотку соли. Затем нагрейте небольшое количество кокосового масла и обжарьте на нем ломтики хлеба с двух сторон. По желанию сверху посыпьте французский тост сахарной пудрой, полейте кленовым сиропом и добавьте маленький кусочек вегетарианского масла.опубликовано econet.ru