Вы будете удивлены: о чем говорят Ваши вкусовые предпочтения

Оказывается, что каждая эмоция обладает определенным вкусом или ароматом, а потому, употребляя в пищу определённые продукты, можно влиять на свое психо-эмоциональное состояние

Современные медики заметили, что психологические факторы заболеваний настолько сильны, что они часто доминируют при лечении над физиологическими факторами. Также замечено, что вкусовые потребности человека зависят и определяются его психическим и эмоциональным состоянием, а не от разумной целесообразности. А это связано с тем, что пища является источником не только питательных веществ для физического организма человека, но и формирует его эмоциональный потенциал психики. Проще говоря — даёт силу эмоциям.

Вкус пищи - это эмоции

Согласно аюрведе, существует 6 вкусов:

сладкий

кислый

соленый

горький

терпкий

вяжущий

И если все эти вкусы присутствуют в сбалансированном состоянии, тогда пища дарит человеку здоровье и счастье. Если же нарушается эта гармония, что часто зависит от недостатков характера и поведения, то приходят болезни.

Так, например, пребывая в состоянии лени, человек хочет сладкого вкуса. Сладкий вкус полезен, но от его избытка, т.е. избытка сахара в организме снижаются защитные силы, нарушается обмен веществ и функции печени, поджелудочной железы, мелких сосудов, страдает зрение. Замечено, что много сладкого, особенно вечером, потребляют те, кто старается не решать свои проблемы.

Испытывая горе, человек неосознанно стремится разнообразить свой рацион такими горькими продуктами как: горчица, ржаной хлеб, кофе. В результате появляются большая вероятность появления хронических инфекций, заболеваний крови и костной системы. Пессимистичный, обидчивый человек постоянно стремится кушать кислое. А кислое в чрезмерном количестве наносит вред сердцу, легким, желудку, кишечнику, суставам, нарушает внутреннюю среду организма.

Суетливый, напряженный человек просто обожает солёную пищу. Он настолько её любит, что готов есть даже сладости с солью. А излишне соленое является врагом сосудов всего организма, бронхов, почек, суставов. Упрямые, напористые, безудержные люди любят чрезмерно терпкое. Такая пища приводит к заболеваниям гормональных органов, бронхов, позвоночника, суставов, костей.

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Пристрастие к острой пище испытывают гневливые, излишне темпераментные люди, в результате чего возникают воспалительные процессы в печени, поджелудочной железе, желудке, сердце, половых органах. Потребность в жареной пище у человека возникает при наличии в характере грубости, ощущении усталости и отвращении к труду. А это ведет к перегрузке сосудов мозга, печени, желудка, нарушаются гормональные и иммунные функции.

Жадные люди любят излишне жирное, которое ведет к заболеваниям желудка, печени, костной системы, нарушению обмена веществ.

Вкус пищи и стресс

Люди, которые находятся в постоянном психическом напряжении, не умеют отвлекаться от проблем, предпочитают тонизировать организм чаем, кофе, зверобоем, душицей.

Пребывая в таком состоянии, человек, как правило, начинает курить, употреблять алкоголь и другие средства отравления.

Так или иначе, но на физиологическом уровне результат таких привычек — поражение сосудов мозга, сердца, почек, печени. Более того, снижаются функции половых желез и начинает страдает система кровообращения.

Раздражительные, упрямые, жадные, суетливые люди любят много есть, торопятся во время еды - появляется лишний вес, нарушения артериального давления, гормональные расстройства, нарушения в позвоночнике, снижаются защитные силы организма.

Пища и современный мир

При черствости, жадности, плохом отношении к людям, жестокости, излишней привязанности к вещам появляется тяга к мясному. А жестокость и прямолинейность вызывает огромную потребность в продуктах из рыбы. Как итог — пессимизм, постоянная раздражительность, злокачественные опухоли, несчастные случаи.

Кроме того, эти мясо и рыба требуют много энергии для переваривания, что в результате ведёт к ослаблению всех других функций организма, в том числе и естественное стремление к самоизлечению. Болезни переходят в хроническое течение.

Итак, какие же эмоции связаны с пищей. Подведем небольшой итог:

скорбь — горькие эмоции,

страх — обладает вяжущим характером.

Эти две эмоции усугубляют психо-энергетические потоки в организме человека, называемые в аюрведе «вата».

зависть — кислая эмоция,

гнев — едкая эмоция.

Эти две эмоции усугубляют «питу».

желание и страсть — сладкие эмоции,

жадность — соленая эмоция.

Эти две усиливают капху.

Человек, увлеченный любимым делом, доброжелательно относящийся к людям, не склонен к извращениям своих вкусовых качеств, и тем самым, увеличивает возможность быть здоровым и счастливым.

Таким образом, потакая своим отрицательным чертам характера, мы приобретаем нарушения гармоничных вкусовых ощущений, что, в свою очередь, заставляет принимать в пищу мясные, рыбные продукты, жареное, чай, какао, кофе. Чрезмерно - сладкое, -кислое, -соленое, -терпкое, -горькое, -жирное, -острое. А при неправильном питании развиваются болезни. Вот так работает механизм наказания человека за негативные качества характера. Поэтому питайтесь гармонично и сбалансированно, исключите из своего рациона мясо, рыбу, кофе, уменьшите количество жареного, и тогда вы поможете своему организму избавиться от многих заболеваний. опубликовано econet.ru

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