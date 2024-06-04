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6 законов привлекательности в отношениях

Источник: b17.ru 04 июня 2024 6970
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Понятие "привлекательность" заключает в себе не только внешнюю красоту (а иногда и вовсе обходится без неё). Что делает людей привлекательными в общении? Как мы притягиваемся и нравимся друг другу? Давайте выяснять.

6 законов привлекательности в отношениях

Что мы понимаем под привлекательностью? Только ли внешнюю красоту? Есть определенные психологические факторы, которые делают нас привлекательными друг для друга. Вот они. 

Законы привлекательности

Закон привлекательности №1

Люди - это социальные животные. Нами руководит потребность в общении и создании близких отношений с другими людьми. Именно эта потребность в принадлежности и принятии делает  нас взаимно привлекательными друг для друга. Общность людей способствует выживанию рода.

Закон привлекательности №2

Близкое соседство - важное условие привлекательности. Чем чаще люди пересекаются в одном месте, тем больше вероятность из взаимной привлекательности. Часто люди знакомятся именно в тех местах, где часто бывают - на работе, в клубах по интересам, во дворах  многоквартирных домов, в магазинах около дама или работы и т.д.

Закон привлекательности №3

Физическая привлекательность, соответствие "идеальному образу". Известно, что красивые люди нравятся больше. Кроме того, красивых людей считают еще и более умными и талантливыми. Однако красота относительна. Вспомним, как менялись идеалы красоты в разные времена.

Чаще красота зависит от особенностей восприятия. Мы не можем понять: "Ну что он в ней нашел?"

А нашел удовлетворение актуальных потребностей. Может быть в поддержке и принятии. А может быть она очень похожа не его горячо любимую и уважаемую мать.

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6 законов привлекательности в отношениях

Закон привлекательности №4

Соответствие людей друг другу по уровню привлекательности - "два сапога - пара".

Люди склонны выбирать ровню себе. С тем же уровнем образования, интеллекта, внешней привлекательности, материальной обеспеченности - то есть "из своего круга".

Встречаются, конечно, примеры мезальянсов, в которых люди дополняют друг друга разными ресурсами. Например: молодая и энергичная находит статусного и состоятельного ( как впрочем и наоборот).

Закон привлекательности №5

Сходство - внутреннее и внешнее. Замечали ли вы, что в счастливых парах люди очень похожи друг на друга?

Нас привлекают люди, которые интересуются тем, чем мы, имеют такие же ценности и цели. Нам нравятся проводить время с людьми, с которыми у нас много общего. Похожий стиль жизни, одинаковы предпочтения проведения свободного времени. Как в поговорке: "рыбак рыбака видит издалека".

Закон привлекательности №6

Взаимность. Нам нравятся те, кому нравимся мы. Мы склонны вознаграждать тех, кто делает что-то для нас. Это правило взаимного обмена с превышением.

А какие вы знаете законы привлекательности?опубликовано econet

Автор Хлаповская Татьяна

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Источник: https://econet.by/

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психология Хлаповская Татьяна привлекательность отношения общение

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