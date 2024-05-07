6 биохаков для тела и разума

Биохакинг – это новое явление, обозначающее системный подход к биологии человека. Он включает в себя оздоровительные практики, улучшающие качество жизни и замедляющие процессы старения. Этого можно достичь различными методами: с помощью оптимизации питания, отказа от вредных привычек, дыхательных техник и медитации, психоэмоционального настроя.

Цель биохакинга - стать лучшей версией себя , используя приемы, улучшающие ваше физическое и психическое здоровье.

Биохакинг для телесного и душевного здоровья

1. Сделайте несколько глубоких вдохов и полных выдохов, надувая живот. Выполните сильный вдох ртом, полностью заполняя легкие. Коротко выдохните через рот - 30 раз. После этого, задержите дыхание на 1 минуту. Теперь сделайте максимально полный вдох и задержите дыхание на 15 секунд. Это один цикл. Повторяйте по 4 цикла регулярно.

2. Лечение холодом:

прохладный душ – сначала страшно влезать под холодную воду. Вы можете начинать с прохладной воды и постепенно понижать ее температуру, пока не привыкните;

ледяные ванны – в прохладную ванну высыпьте лед (пару пакетов) и погружайтесь в воду;

выходите на мороз – когда привыкните к закаливанию, выйдите на холод в легкой одежде. Начинайте с нескольких минут.

3. Искренний смех уменьшает уровень гормонов стресса, повышает иммунитет и помогает создавать ощущение счастья. Представьте то, что вас пугает или расстраивает, теперь вспомните какую-нибудь смешную ситуацию и посмейтесь от души. Постепенно вы убедитесь, что источник стресса исчезает.

4. Напоминайте себе чаще, что отказ от алкоголя, это не жертва, а подарок собственному телу. Твердо скажите себе, что будете пить только воду или соки и веселитесь на любой вечеринке. Постарайтесь не задерживаться допоздна, можете для этого запланировать на утро какое-то важное дело. Найдите единомышленников. Используйте это время, чтобы позаботиться о друзьях. Не гордитесь и не извиняйтесь за то, что не пьете алкоголь.

5. Чтение - прекрасный способ узнать новую и полезную информацию, интересно провести время или окунуться в другую реальность. Загружайте в мозг знания мудрых и успешных людей. Вы будете проникаться годами чужого опыта. Это поможет встроить интересные идеи в вашу картину мира и дополнить ее.

6. Благодарность поможет сконцентрироваться на позитиве, изменять свои мысли о жизни, дружить с теми, кто по-настоящему дорог, чувствовать удовлетворение и счастье.

Подумайте, за что можете быть благодарны. Почувствуйте, как благодарность наполняет все ваше тело. Разделяйте это ощущение с другими – позвоните или напишите тому, кому благодарны и скажите об этом.опубликовано econet

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