5 уроков, которые вы осознаете, когда отпустите ситуацию

Отпустить ситуацию - не значит проявить слабость. Наоборот, умение смириться с обстоятельствами и предоставить событиям идти своим чередом - признак жизненой мудрости. Вот что будет, если вы научитесь отпускать ситуацию.

В жизни всегда будут ситуации, далёкие от того, что вы ожидаете. У каждого из нас есть представления о том, как должно быть, как должны вести себя люди, как должны развиваться события и так далее. Когда ожидания не совпадают с реальностью, мы усиливаем хватку, чтобы лучше контролировать ситуацию. Мы боремся с тем, что есть, в попытке получить то, что «должно быть». Именно это сопротивление причиняет нам боль и страдания.

Прочему бывает полезно отпустить ситуацию

Каково это – ослабить хватку и отпустить своё видение совершенства? Какие уроки это помогает усвоить?

1. Ожидание – причина разочарований

Ожидания – главная преграда на пути к тому, чтобы принять то, что есть. Наши представления о том, как должно быть, провоцируют критику и осуждение реальности. Пока мы от них не избавимся, они будут неустанно пытаться добиться своего.

2. Отпустить = освободиться

Полностью контролировать каждый жизненный аспект невозможно. И всё же мы отдаём столько энергии недостижимому. Это вызывает страх, тревогу, гнев. Освободите себя от такой нереальной ответственности, и вам станет легче.

3. Наслаждаться путём – это выбор

Только с вашего разрешения обстоятельства могут повлиять на качество вашей жизни. Несовершенная жизнь также достойная наслаждения. Счастье можно найти во взлётах и падениях, в принятии неопределённости и в красоте личной трансформации. Именно привязанность к результату лишает нас возможности наслаждаться настоящим моментом и принимать вещи такими, какими они есть.

4. Страх – величайший фактор влияния

Под потребностью в контроле скрываются вещи, которые заставляют нас чувствовать угрозу, страх и дискомфорт. Контроль – это инструмент, который позволяет нам управлять страхом. Другими словами, мы пытаемся избежать самых больших страхов, контролируя результаты. По этой причине отпускание контроля кажется небезопасным. Но когда мы преодолеваем этот дискомфорт, мы получаем гораздо больше.

5. Отпустить ситуацию – не значит сдаться

Отпустить ситуацию – не значит потерпеть поражение. Мы можем оставаться отстранёнными от результата и действовать намеренно. Когда мы отпускаем что-то, мы сообщаем, что открыты новым возможностям, и верим, что следующий шаг будет лучшим. Мы знаем, что в итоге достигнем процветания. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet