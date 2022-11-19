5 способов научиться любить, не привязываясь и не страдая

Любить, НЕ ПРИВЯЗЫВАЯСЬ, это не означает любить меньше, скорее, это просто зрелое чувство. И прежде чем искать идеального человека для себя, мы сами должны сами превратиться в того, кого хотим встретить.
Любовь без привязанности — это вовсе не слабая связь с любимым человеком. Просто когда речь заходит о привязанности, ее легко спутать с другим термином. Это совсем не та необходимая привязанность в отношениях «мать-ребенок», которые строятся на безусловной и интимной связи между ними, способствующей нормальному росту и развитию ребенка. Когда мы говорим об отношениях в паре, слово «привязанность» предполагает некую зависимость, а она, как известно, приводит к потере достоинства и снижению самооценки.
Такое обезличивание, которое порой происходит в отношениях с любимым человеком, не является здоровым. Более того, оно не поддается какой-либо логике. Рано или поздно появится разочарование, шантаж, эмоциональный вакуум и, как следствие, боль.
Мы предлагаем вам немного поразмышлять над 5 способами научиться дарить любовь без привязанности, построить прочные и счастливые отношения, удовлетворяющие обе стороны.
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Привязанность в отношениях формируется на основе очень специфических и в то же время сложных психологических и эмоциональных процессов.
Елене 28 лет, уже 3 года она встречается с Рафаэлем. За это время ее жизнь сильно изменилась. Она перестала проводить время со своими друзьями, а все ее профессиональные проекты застыли на месте.
Да, любовь имеет границы, пределы и непреодолимые преграды. И если знать о них в самом начале отношений, то это поможет избежать ненужных страданий.
Чувство собственного достоинства не делает скидок никому. Это основа нашего личностного роста, и никто не может и не должен это нарушить.
Есть люди, которые воспринимают отношения как источник «питания», они нужны им, чтобы заполнять пустоту, спасать от одиночества. Они как дети, которые постоянно нуждаются в любви и при этом сами не способны отдавать это чувство.
Здоровые и счастливые отношения партнеров подобны танцу, где дают и дарят, где говорят и слушают, смеются и заставляют смеяться, учитывают все мелочи, заботятся и получают заботу.
Незрелые люди делают свои личные потребности совместными, свой личный эмоциональный голод они стараются превратить во вселенский.
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Когда человек строит свои отношения на привязанности и зависимости, очень часто его образ мыслей можно определить фразой «я не справлюсь в одиночку: без него/нее я никто«.
Но такие крайности формируют «бездну», куда рано или поздно этот человек обязательно упадет. Эта бездна — состояние глубокой депрессии.
Важно стараться избегать такого рода эмоциональных привязанностей и начинать обратный путь.
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Вместо того, чтобы искать идеального партнера, лучше позаботиться о том, чтобы самим стать таким человеком:
Заполните свои пустоты сами, станьте целостной личностью, эмоционально сильной и счастливой. Радуйтесь, мечтайте и двигайтесь вперед…
Эти «компоненты» подарят энергию не только вам, но и вашему любимому человеку, и тогда вы вместе сможете создать гармоничное совместное будущее и здоровую и крепкую любовь без привязанности.опубликовано econet.ru.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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