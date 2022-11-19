Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. 5 способов научиться любить, не привязываясь и не страдая

5 способов научиться любить, не привязываясь и не страдая

Источник: steptohealth.ru 19 ноября 2022 7050
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Любить, НЕ ПРИВЯЗЫВАЯСЬ, это не означает любить меньше, скорее, это просто зрелое чувство. И прежде чем искать идеального человека для себя, мы сами должны сами превратиться в того, кого хотим встретить.

5 способов научиться любить, не привязываясь и не страдая

Любовь без привязанности — это вовсе не слабая связь с любимым человеком. Просто когда речь заходит о привязанности, ее легко спутать с другим термином. Это совсем не та необходимая привязанность в отношениях «мать-ребенок», которые строятся на безусловной и интимной связи между ними, способствующей нормальному росту и развитию ребенка. Когда мы говорим об отношениях в паре, слово «привязанность» предполагает некую зависимость, а она, как известно, приводит к потере достоинства и снижению самооценки.

5 способов научиться дарить любовь без привязанности

  • Не будьте «эмоциональным пристрастием»: скажите «нет» привязанностям, которые приносят боль
  • Отсутствие привязанности — это не безразличие, это зрелая любовь
  • Любовь имеет предел, и он называется чувство собственного достоинства
  • Осторожнее с эгоцентричной и «детской» любовью
  • Станьте тем человеком, которого хотите встретить

Такое обезличивание, которое порой происходит в отношениях с любимым человеком, не является здоровым. Более того, оно не поддается какой-либо логике. Рано или поздно появится разочарование, шантаж, эмоциональный вакуум и, как следствие, боль.

Мы предлагаем вам немного поразмышлять над 5 способами научиться дарить любовь без привязанности, построить прочные и счастливые отношения, удовлетворяющие обе стороны.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

5 способов научиться любить, не привязываясь и не страдая

1. Не будьте «эмоциональным пристрастием»: скажите «нет» привязанностям, которые приносят боль

Привязанность в отношениях формируется на основе очень специфических и в то же время сложных психологических и эмоциональных процессов.

  • Есть люди, которым, прежде всего, нужно чувствовать себя любимыми. Такова их потребность, но они легко путают любовь с тотальным контролем, а страсть с ревностью.
  • Нужно понимать, что тот, кто действительно любит, самоотвержен, он не жалеет потраченного времени и сил на то, чтобы подарить счастье.
  • Любовь не причиняет боли. Любовь должна приносить радость и гармонию, способствовать взаимности и личностному росту партнеров.
  • Для эмоционально зависимых людей любовь — это как наркотик. Их не волнуют побочные эффекты, боль или медленный процесс саморазрушения.
  • Лучше, конечно, не доходить до этих крайностей. Поймите, что любая зависимость от кому-то или чего-то, обезличивает нас, мы перестаем быть самими собой и, по сути, превращаемся в марионеток. 

2. Отсутствие привязанности — это не безразличие, это зрелая любовь

Елене 28 лет, уже 3 года она встречается с Рафаэлем. За это время ее жизнь сильно изменилась. Она перестала проводить время со своими друзьями, а все ее профессиональные проекты застыли на месте.

  • Она говорит, что теперь ее единственная потребность и забота — это сделать счастливым Рафаэля. Хотя и признается, что иногда ей не хватает встреч с друзьями и работы (она журналист).
  • Елена периодически спрашивает себя, все ли она правильно делает. Она знает, что любит своего партнера, но при этом чувствует, что это все больше ее угнетает. Ей буквально не хватает воздуха.
  • И то, что Елене нужно сделать в этом случае, это не бросить Рафаэля, а освободиться от этой эмоциональной зависимости и научиться любить зрело. 
  • Ведь любить кого-то не означает забывать про себя. Если «бросить все» ради любимого человека, рано или поздно это обязательно приведет к разочарованию.
  • А потому нужно научиться правильно расставлять приоритеты, и говорить «я люблю себя» и «я люблю тебя».

5 способов научиться любить, не привязываясь и не страдая

3. Любовь имеет предел, и он называется чувство собственного достоинства

Да, любовь имеет границы, пределы и непреодолимые преграды. И если знать о них в самом начале отношений, то это поможет избежать ненужных страданий.

  • Главным барьером является самооценка. 
  • Если нас принижают, высмеивают или заставляют чувствовать себя слабыми, то это не любовь.
  • Если оскорбляют наши ценности и не уважают их, то это нездоровые отношения.

Чувство собственного достоинства не делает скидок никому. Это основа нашего личностного роста, и никто не может и не должен это нарушить.

4. Осторожнее с эгоцентричной и «детской» любовью

Есть люди, которые воспринимают отношения как источник «питания», они нужны им, чтобы заполнять пустоту, спасать от одиночества. Они как дети, которые постоянно нуждаются в любви и при этом сами не способны отдавать это чувство.

Здоровые и счастливые отношения партнеров подобны танцу, где дают и дарят, где говорят и слушают, смеются и заставляют смеяться, учитывают все мелочи, заботятся и получают заботу.

Незрелые люди делают свои личные потребности совместными, свой личный эмоциональный голод они стараются превратить во вселенский.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

5 способов научиться любить, не привязываясь и не страдая

5. Станьте тем человеком, которого хотите встретить

Когда человек строит свои отношения на привязанности и зависимости, очень часто его образ мыслей можно определить фразой «я не справлюсь в одиночку: без него/нее я никто«.

Но такие крайности формируют «бездну», куда рано или поздно этот человек обязательно упадет. Эта бездна — состояние глубокой депрессии.

Важно стараться избегать такого рода эмоциональных привязанностей и начинать обратный путь.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Вместо того, чтобы искать идеального партнера, лучше позаботиться о том, чтобы самим стать таким человеком:

  • Тем, кто любит, в первую очередь, себя.
  • Тем, кто не боится одиночества.

Заполните свои пустоты сами, станьте целостной личностью, эмоционально сильной и счастливой. Радуйтесь, мечтайте и двигайтесь вперед…

Эти «компоненты» подарят энергию не только вам, но и вашему любимому человеку, и тогда вы вместе сможете создать гармоничное совместное будущее и здоровую и крепкую любовь без привязанности.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

любовь психология отношения привязанность потребность эмоциональный человек барьер самооценка детский

Еще от steptohealth.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Ум богатеет от того, что он получает. Сердце - от того, что оно отдаёт. В. Гюго
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.