5 простых упражнений для улучшения психического и физического здоровья

Этот комплекс простых упражнений поможет вам избавиться от стресса и улучшить общее самочувствие.

Если вы хотите достичь идеальной духовной, умственной и физической гармонии, тогда вам нужно попробовать "Цигун". Это китайская техника, смесь медитативных и физических упражнений, которые могут улучшить ваше психическое здоровье и даже продлить жизнь, так говорят мастера этой методики.

5 упражнений цигун для начинающих

Дыхание

Мастера этой техники считают, что дыхание с помощью определенного подхода может продлить жизнь и улучшить общее состояние здоровья.

Медленно вдохните через нос. Задержите дыхание на 2 секунды, а затем добавьте еще один маленький вдох, чтобы наполнить легкие до предела.

Задержитесь в таком состоянии на 2 секунды, а затем выдохните медленно через рот.

Разминка

Это подготовительный шаг, который нельзя пропускать.

Расслабьте все тело, состояние покоя. Слегка согните ноги в коленях и равномерно распределите вес на обе ноги. Размахивайте руками вперед и назад, а затем из стороны в сторону.

Все просто.

Вытягивание спины

Это упражнение улучшит вашу осанку, зрение, кровообращение, укрепит и выпрямит спину.

Можно выполнять стоя или лежа на животе.

Медленно отведите голову назад. Сделайте глубокий вдох и оставайтесь в положении в течение 15 секунд. Медленно верните голову в исходное положение.

6 повторений по несколько раз в день.

Укрепление почек и спины

Это упражнение укрепляет спину, а также стимулирует работу почек.

Стойте прямо. Ваши ноги должны быть вместе, а пальцы ног направлены вперед, то есть ступни параллельно.

Медленно наклоняйтесь вперед, не сгибая колени, поднимите голову, направив взгляд вперед, старайтесь коснуться пола. Оставайтесь в положении в течение 10 секунд, а затем вернитесь в исходное положение.

Делайте 6 повторений.

Упражнения для снятия стресса

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите руки к груди. И начинайте движения в сторону, как показано на картинке.

По 6 повторений вправо и влево.опубликовано econet

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