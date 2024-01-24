4 признака того, что на самом деле вы не вышли из конфликта

Конфликтов принято бояться: многие считают их синонимом ссоры или скандала, а не простым столкновением интересов.
Неудивительно, что в состоянии ссоры и острого конфликта людям хочется побыстрее сгладить углы и вернуться к мирным отношениям. К сожалению, иногда именно из-за этого основная проблема остаётся нерешённой, а столкновения повторяются вновь и вновь.
К сожалению, иногда именно из-за этого основная проблема остаётся нерешённой, а столкновения повторяются вновь и вновь. Разбираем четыре плохих сценария – а так же как можно изменить их, чтобы всё-таки найти решение ситуации.
Пожалуй, это одна из наиболее распространённых стратегий избегания конфликта. Недовольные друг другом стороны вообще не обсуждают, что их не устраивает. При этом, поскольку держать недовольство в себе трудно, гнев часто выплёскивается как бы в сторону: вы жалуетесь партнёру на коллегу, а на партнёра – подруге или маме. Если один и тот же человек регулярно становится объектом жалоб и возмущения в разговорах с третьими людьми, значит, в отношения с ним или с ней пора внести коррективы.
К сожалению, из-за страха перед неприятными разговорами мы нередко выбираем вообще замалчивать проблемы – но это провальная стратегия. Она не имеет ничего общего с тем, чтобы сдерживать раздражительность по мелочам – речь о ситуации, когда не обсуждаются важные вопросы. Если однажды вас расстроил беспорядок, который партнёр оставил, собираясь в спешке на работу, это действительно может быть мелочью. Другое дело, если вас в целом не устраивает, в каком состоянии квартира и вещи в ней с тех пор, как вы начали жить вместе. В таком случае это уже серьёзный вопрос, требующий обсуждения.
А главная ловушка заметания под ковёр в том, что люди, которые пользуются такой стратегией, всё равно ссорятся довольно часто – просто по другим, побочным поводам. Раздражение и гнев накипают и прорываются в неожиданных местах. Представьте себе гротескную пару супругов, которые прожили в браке много лет и постоянно переругиваются – таких любят изображать в комедиях. Это хороший пример того, к чему приводит стратегия длительного замалчивания серьёзных проблем.
Что стоит поменять:
Во-первых, следует вооружиться правилом, которое годится для любых отношений: семейных, романтических, рабочих и каких угодно ещё. Если хотя бы одна сторона постоянно испытывает неудобство, это следует обсудить и изменить – иначе отношения будут потихоньку портиться. Никто не должен терпеть хронический дискомфорт.
Когда вам удастся поверить, что вы заслуживаете комфорта, заявлять о том, что вам неприятно, станет намного легче. Но первые два шага – научиться его замечать и перестать считать нормой. Маркеры, которые подскажут вам, что что-то не так: соматические проблемы (перенапряжение, головные боли, трудности со сном и тому подобное) и плохое настроение (раздражительность, подавленность, самоедство). Особенно стоит обратить внимание, если настроение стабильно портится в присутствии какого-то человека или в одном и том же месте: на работе, в гостях у конкретных друзей, дома у мамы.
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Вы на эмоциях сорвались на близкого человека, коллегу, друга или сестру. И с жаром высказали всё, что накипело: надоело делать не вашу работу, ваш труд никто не ценит, вас бесят постоянные опоздания, и вообще, кажется, вам больше нужны эти отношения! Вторая сторона либо пугается и заверяет вас в своём хорошем отношении, либо высказывает ответный список претензий – и разражается скандал.
Поскольку конфликт воспринимается как угроза нашей связи с другим человеком, рано или поздно у обоих возникает желание помириться и забыть о ссоре: "Ну что ты, я же тебя люблю!", "Мы же друзья с первого курса!", "Мы же уже четвёртый год работаем вместе и всегда доверяем друг другу!" Вот только на волне примирения все забывают, что вопрос, который привёл к бурной ссоре, так и не обсуждён.
Что стоит поменять:
В целом в тактике быстрого примирения есть плюсы. В ситуации, когда эмоции накалены до предела, в состоянии обиды, когда хочется кричать друг на друга, никакие проблемы решить невозможно. Поэтому примирение – хороший первый шаг, но только если он не станет и последним. Успокоившись, стоит обозначить главную проблему и договориться, когда вы её обсудите.
Вести переговоры удобнее, когда все немного остынут и, может быть, сформулируют пожелания и предложения второй стороне. К примеру: "Я знаю, что у тебя ненормированный рабочий график и ты, скорее всего, продолжишь опаздывать. И всё равно хочу продолжать видеться с тобой. Но, пожалуйста, давай тогда назначать наши встречи в тихом и удобном для меня кафе, чтобы, пока ты едешь, я мог (-ла) спокойно почитать книжку или посидеть с ноутбуком".
Не поддавайтесь искушению отложить разговор слишком надолго. Когда мир восстановлен, очень не хочется возвращаться к взрывоопасной теме. Но тогда есть риск, что проблему заметут под ковёр, как в пункте один.
Устав от неоплачиваемых переработок и конфликтов в коллективе, вы кладёте заявление на стол начальнику – но после уговоров или обещаний повысить зарплату забираете его. Вы решаете больше не встречаться с подругой, общение с которой стало уже скорее неприятным – но спустя месяц-другой чувствуете, что соскучились, и снова идёте с ней на ланч. Или хотите закончить отношения с партнёром, но потом возвращаетесь, потому что тоскуете.
Нет ничего плохого в желании восстановить отношения или остаться на нынешнем месте работы. В конце концов, если вы так долго оставались там, значит, было и немало хорошего. С другой стороны, ведь и ваше решение уйти появилось не на пустом месте. Поэтому возвращаться в те же самые отношения или в ту же среду без каких-либо изменений – плохая идея. Скорее всего, всё кончится как в прошлый раз: вам снова захочется уйти.
Что стоит поменять:
Есть два варианта. Во-первых, нередко такая стратегия – следствие замалчивания и избегания конфликтов. Когда терпеть становится уже невозможно, человек решает сразу рвать отношения, а не поговорить и попробовать что-то поменять, на разговоры и терпеливое ожидание перемен в этот момент уже не осталось ресурса. Поэтому в продвинутом варианте хорошо бы научиться обсуждать проблемы и неприятные чувства, как только они возникают.
Но не всегда это получается сразу. Всё-таки для человека, который привык терпеть, научиться сообщать даже о средней степени дискомфорта – большое изменение, идти к которому порой нужно годами. Поэтому второй вариант – на тот случай, если вы уже дошли до разрыва отношений, а теперь жалеете и хотели бы их восстановить. В таком случае, прежде чем нырять с головой в старый омут, следует обговорить новые правила. Пусть каждая сторона расскажет, что доставляло ей неудобства, ранило, не устраивало, казалось несправедливым. Возможно, понадобится несколько разговоров. Хороший приём – написать всё, что вы думаете, заранее на бумажке или в сохранённых сообщениях, чтобы на этапе переговоров ничего не забыть и не проглотить.
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Спору нет, компромиссы и уступки необходимы, пожалуй, в любых отношениях. Но есть плохие уступки, на которые идут из желания поскорее погасить конфликтную ситуацию, не оценивая свои реальные возможности. К сожалению, они никогда не работают долго.
Есть несколько признаков, что очень скоро всё вернётся на круги своя и конфликт возобновится. Во-первых, если вам постоянно неудобно. Например, для разрешения конфликта вы обещаете близкому человеку, начальнику или коллеге делать что-то, что вам трудно, неудобно, то, что вы всегда забываете, и тому подобное. Нет никаких предпосылок, чтобы что-то изменилось. Это решение вопроса на уровне самопринуждения, и, скорее всего, оно не сработает надолго. Если то же самое сделал второй человек, всё аналогично – не стоит рассчитывать, что его хватит надолго.
Во-вторых, если одна из сторон согласилась на что-то, что не соответствует его или её ценностям. Один из самых ярких примеров, пожалуй, ценностный конфликт в паре: чайлдфри и человек, мечтающий о детях; глубоко религиозный человек и атеист (-ка); человек, мечтающий жить в уединении на природе, и тот, кто хочет жить в шумном мегаполисе, с кинотеатрами и барами. Здесь в принципе трудно достигнуть компромисса и любые уступки будут серьёзным насилием над собой.
В-третьих, если вы или вторая сторона соглашаетесь на что-то, что считаете блажью и совершенно необязательным. Это значит, что у вас недостаточно мотивации выполнять просьбу другого человека, и очень скоро вы перестанете это делать.
Что стоит поменять:
Это трудная ситуация, потому что в своих крайних проявлениях она потребует разорвать отношения. Иногда оказывается, что в существующих отношениях, к сожалению, неудобно всем и сделать хорошо не представляется возможным. И всё равно лучше быть честными с собой.
В этой ситуации может помочь прояснить мотивацию и ценности другого человека. Иногда это приводит к тому, что меняются и наши ценностные ориентиры. Главный вопрос, который нужно задать второй стороне: "Почему для тебя это важно?" Этот вопрос подходит и для больших и важных вещей, и для того, что вам кажется не стоящей внимания мелочью. Иногда оказывается, что раздражающая мелочь связана как раз с заботой о второй стороне: "Когда посуда сложена вот так, мне не нужно греметь чашками и мисками по утрам и я не боюсь тебя разбудить". Или служит для человека маркером чего-то крайне важного: "Когда вечером ты наливаешь в чайник воду только на одну чашку, я чувствую себя невидимым, как будто меня вообще нет в этом доме".
В случаях, когда ответ на этот вопрос открывает ценностный конфликт, становится немного легче принять осознанное решение: "Без детей моя жизнь будет неполной и лишится части своего смысла". – "А моя жизнь с детьми заставит меня лишиться свободы и спонтанности и тоже потеряет смысл".опубликовано econet
Автор Яна Шагова
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