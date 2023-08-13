3 признака того, что вы можете полностью доверять своему партнеру

Психолог Виктория Кирста расскажет как можно определить, что вашему партнеру можно доверять.
Как проверить - можно ли совершенно доверять своему партнеру? Об этом в статье расскажет психолог Виктория Кирста.
Это не значит, что он специальной говорит вам что-то такое, что может вас как-то задеть или обидеть. Нет, конечно, но он действительно готов сказать вам все так, как оно есть на самом деле, даже если это может быть и не очень приятно слышать.
Просто ваш партнер готов говорить с вами даже на неудобные темы и отвечать вам даже на те вопросы, ответы на которые вам могут совсем не понравиться. Но если вы хотите этого - он готов быть с вами честным во всем и до конца.
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Он никогда не разбрасывается обещаниями налево и направо просто так. Нет, ваш партнер очень серьезно подходит к тому, что он кому говорит, а тем более обещает. И если уж он что-то пообещал, то будет изо всех сил стараться действительно выполнить это.
Так же и с его поступками и действиями. Он готов нести за них ответственность. Он вполне понимает, что это именно он управляет своей жизнью и именно он и должен нести ответственность за то, что делается в этой его жизни. Поэтому он никогда не перекладывает эту ответственность на кого-то еще, наоборот - вы знаете, что еще и вы сами всегда можете рассчитывать на его помощь и поддержку, и это замечательно.
Ведь именно так и ведет себя уже взрослый, зрелый и уверенный в себе человек. И да, такому человеку действительно хочется и действительно можно полностью доверять.
Если человек надежный и ему можно доверять, ведь он уже не раз вам это доказал, то точно так же он будет воспринимать и относиться и к вам - с доверием. Это означает, что он не будет ревновать вас к каждому столбу, а не будет требовать показать свой телефон со всеми переписки, ведь ему надо убедиться, что вы точно ему не изменяете.
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Поверьте, человек, который действительно заслуживает доверия не будет вести себя подобным образом, ведь это просто ниже его достоинства. Да и зачем ему это? Он выбрал вас, а значит он доверяет вам и своему выбору, тогда зачем ему собирать какие-то доказательства неизвестно чего? Нет, это не для него.
Он доверяет и сам ведет себя так, чтобы ему можно было доверять, ведь он понимает, что именно доверие и является залогом действительно крепких и счастливых отношений. Поэтому цените того, кому вы действительно можете искренне доверять и кто по-настоящему и от всего сердца доверяет Вам. Берегите друг друга.опубликовано econet
Автор Виктория Кирста
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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